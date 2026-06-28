Sport

BBC l-a făcut praf pe Istvan Kovacs! Ce a scris presa internațională după deciziile luate de român în Iordania – Argentina 1-3

BBC nu a avut milă de Istvan Kovacs după cea mai controversată fază din meciul Iordania - Argentina 1-3. Unde a greșit arbitrul român în partida din Grupa J.
Iulian Stoica
28.06.2026 | 08:29
BBC la facut praf pe Istvan Kovacs Ce a scris presa internationala dupa deciziile luate de roman in Iordania Argentina 13
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Presa din străinătate nu are milă de Istvan Kovacs după Iordania - Argentina 1-3. Foto: Profi Media
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Faza grupelor de la Campionatul Mondial a ajuns la final, suporterii fiind nerăbdători de startul șaisprezecimilor. Ultimele două partide s-au desfășurat în Grupa J a turneului final, unde Algeria a remizat contra Austriei, scor 3-3, iar Iordania a cedat în fața Argentinei, scor 1-3. Interesant este că la meciul campioanei mondiale s-a aflat la centru Istvan Kovacs.

Presa din străinătate nu are milă de Istvan Kovacs după Iordania – Argentina 1-3

Partida dintre Iordania și Argentina a fost a 605-a din cariera lui Istvan Kovacs. Aflat la a doua delegare la acest Campionat Mondial, arbitrul din Carei a dictat 20 de faulturi, iar trei avertismente au fost primite de jucătorii reprezentativei din Orientul Mijlociu. Prestația românului a fost una sigură, însă criticile nu au întârziat să apară din presa internațională.

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Faza principală de care se leagă jurnaliștii este cea a penalty-ului din minutul 29. Nizar Al Rashdan a dorit să respingă o minge în corner, însă în acel moment Marco Senesi a intrat cu capul înainte, cerând ulterior fault. Deși Istvan Kovacs nu a dictat penalty, acesta a fost chemat să revadă imaginile la VAR, ca mai apoi să își schimbe decizia.

Cotidianul L’Équipe a scris despre prestația lui Istvan Kovacs: „Mai întâi, printr-o lovitură liberă de la marginea careului, obținută și transformată de Giovani Lo Celso (min. 19), cu complicitatea portarului, care a anticipat șutul și s-a deplasat în spatele zidului. Apoi, un penalty acordat după intervenția VAR pentru un șut involuntar al lui Nizar Al Rashdan asupra lui Marco Senesi a fost trimis de Lautaro Martinez în plasa laterală (min. 31)”.

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BBC nu a avut milă de Istvan Kovacs

În aceeași notă punctează și The Guardian. Jurnaliștii au amintit de decizia luată după intervenția VAR: „A fost o intervenție extraordinară a portarului, însă s-ar putea să nu mai conteze, deoarece VAR verifică posibilitatea acordării unui penalty. Centrarea joasă a lui Tagliafico este trimisă în bară de Lautaro Martínez, care va simți că ar fi trebuit să înscrie. Mingea ricoșează la Senesi, al cărui șut cu capul, din plonjon și de la mică distanță, este respins peste poartă de Abulaila. Senesi s-a aplecat spre minge și a fost lovit în față de gheata lui Al-Rashdan, care întindea piciorul. Se va acorda penalty”.

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The Sun e de părere că fundașul Iordaniei avea dreptul să intervină în careu, iar intervenția VAR nu era necesară, semn că decizia luată de Kovacs inițial a părut corectă: „Dar Nizar Al Rashdan, întinzând piciorul pentru a ajunge la minge, l-a lovit pe Senesi la cap. Deși Al Rashdan avea tot dreptul să intervină și piciorul său nu era ridicat în mod deosebit de sus, VAR l-a chemat pe arbitrul Istvan Kovacs la monitor. Verdictul a fost penalty, iar Lautaro Martinez a marcat”.

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Totodată, comentatorii de la BBC l-au criticat pe Istvan Kovacs pentru că a fluierat fault și a acordat lovitura liberă din care a deschis scorul Argentina în fața Iordaniei, deși Mohannad Abu Taha a atins mingea înainte să-l atingă pe Lo Celso. Fotbalistul iordanienilor a fost și taxat cu cartonaș galben după acea intrare.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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