Ce au scris maghiarii, după scandalul uriaș de la Csikszereda – CFR Cluj 2-2: ”Arbitrul VAR a ajutat”

George Găman a avut două decizii controversate în partida Csikszereda – CFR Cluj 2-2 care au nemulțumit ambele tabere. Presa maghiară nu s-a ferit de cuvinte și a admis că ciucanii au fost salvați de intervenția VAR.

Scandalul de la Csikszereda – CFR Cluj 2-2 a ajuns și în presa maghiară

La scurt timp după , restanță din etapa a 5-a a SuperLigii, jurnaliștii din Ungaria au salutat punctul scos in extremis de formația lui Robert Ilyeș în fața unei pretendente la titlu.

Sub titlul ”Csikszereda a salvat un punct în prelungiri împotriva lui CFR Cluj”, cotidianul a scris: ”Cu toate că temperatura nu a trecut de 4 grade Celsius, cei peste 2.000 de spectatori au putut vedea un meci palpitant, în care arbitrul VAR intervenit la ultima fază și Csikszereda a scos un punct.

După ce Cordea a marcat un gol ușor, Csikszereda a preluat imediat inițiativa și a stat perioade lungi de timp în jumătate de teren a CFR-ului. În cele din urmă, după o lovitură liberă a lui Lorand Paszka, Marton Eppel a înscris cu capul sub bară.

Însă, echipa din Miercurea Ciuc a trebuit să aștepte 5 minute pentru a putea sărbători. Reușita a fost anulată în prima fază după o poziție de ofsaid semnalizată de arbitrul asistent. VAR a intervenit, dar a avut nevoie de mult timp pentru a valida golul”.

Csikszereda, salvată de VAR în duelul cu CFR Cluj

Sursa citată a remarcat primul gol înscris de Islam Slimani în SuperLiga și a atras atenția asupra faptului că Csikszereda a scos un punct din această restanță doar intervenției din camera VAR a lui Sorin Costreie, care l-a chemat pe George Găman să revadă faza la care a dictat penalty în cele din urmă.

”După pauză, CFR a dominat din nou, dar pentru a reuși al doilea gol a fost nevoie ca pe teren să-și facă apariția Islam Slimani. Golgheterul algerian a marcat primul său gol în campionatul românesc la chiar prima atingere de balon, după o pasă venită de la Lindon Emerllahu.

Insistențele gazdelor au fost răsplătite la final, când de la VAR a fost observat faultul în careu asupra lui Ervin Bakos, iar Lorand Paszka a salvat un punct pentru echipa secuiască cu o lovitură de la 11 metri riscantă”, au scris ziariștii maghiari.

George Găman, două decizii controversate în Csikszereda – CFR Cluj 2-2

Meciul restant din etapa a 5-a a SuperLigii a avut un final incandescent în care . Mai întâi, în minutul 85, le-a anulat un gol valabil celor de la Csikszereda, fluierând un fault în atac inexistent. La această fază, VAR-ul nu a putut interveni pentru că ”centralul” a fluierat înainte ca mingea să ajungă în poartă.

În prelungiri, Găman a părut să acorde în compensație un penalty pentru ciucani. Deși în primă fază a lăsat jocul să continue la un duel între Ervin Bakos și Lorenzo Biliboc, el și-a schimbat decizia după ce a fost chemat să revadă faza. Paska a transformat cu o ”scăriță” lovitura de la 11 metri dictată foarte ușor și partida s-a încheiat la egalitate.