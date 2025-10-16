Sport

Ce au scris maghiarii, după scandalul uriaș de la Csikszereda – CFR Cluj 2-2: ”Arbitrul VAR a ajutat”

Meciul Csikszereda - CFR Cluj 2-2 s-a încheiat cu un scandal mare. Presa maghiară a acordat spații largi jocului de la Miercurea Ciuc și a scris despre prestația arbitrilor.
Traian Terzian
16.10.2025 | 23:53
Ce au scris maghiarii dupa scandalul urias de la Csikszereda CFR Cluj 22 Arbitrul VAR a ajutat
ULTIMA ORĂ
Presa maghiară a luat atitudine după scandalul de la Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Sursă foto: Zoltan Pal/SPORT PICTURES

George Găman a avut două decizii controversate în partida Csikszereda – CFR Cluj 2-2 care au nemulțumit ambele tabere. Presa maghiară nu s-a ferit de cuvinte și a admis că ciucanii au fost salvați de intervenția VAR.

ADVERTISEMENT

Scandalul de la Csikszereda – CFR Cluj 2-2 a ajuns și în presa maghiară

La scurt timp după încheierea întâlnirii de la Miercurea Ciuc, restanță din etapa a 5-a a SuperLigii, jurnaliștii din Ungaria au salutat punctul scos in extremis de formația lui Robert Ilyeș în fața unei pretendente la titlu.

Sub titlul ”Csikszereda a salvat un punct în prelungiri împotriva lui CFR Cluj”, cotidianul Nemzeti Sport a scris: ”Cu toate că temperatura nu a trecut de 4 grade Celsius, cei peste 2.000 de spectatori au putut vedea un meci palpitant, în care arbitrul VAR intervenit la ultima fază și Csikszereda a scos un punct.

ADVERTISEMENT

După ce Cordea a marcat un gol ușor, Csikszereda a preluat imediat inițiativa și a stat perioade lungi de timp în jumătate de teren a CFR-ului. În cele din urmă, după o lovitură liberă a lui Lorand Paszka, Marton Eppel a înscris cu capul sub bară.

Însă, echipa din Miercurea Ciuc a trebuit să aștepte 5 minute pentru a putea sărbători. Reușita a fost anulată în prima fază după o poziție de ofsaid semnalizată de arbitrul asistent. VAR a intervenit, dar a avut nevoie de mult timp pentru a valida golul”.

ADVERTISEMENT
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește,...
Digi24.ro
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”

Csikszereda, salvată de VAR în duelul cu CFR Cluj

Sursa citată a remarcat primul gol înscris de Islam Slimani în SuperLiga și a atras atenția asupra faptului că Csikszereda a scos un punct din această restanță doar intervenției din camera VAR a lui Sorin Costreie, care l-a chemat pe George Găman să revadă faza la care a dictat penalty în cele din urmă.

ADVERTISEMENT
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe...
Digisport.ro
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație

”După pauză, CFR a dominat din nou, dar pentru a reuși al doilea gol a fost nevoie ca pe teren să-și facă apariția Islam Slimani. Golgheterul algerian a marcat primul său gol în campionatul românesc la chiar prima atingere de balon, după o pasă venită de la Lindon Emerllahu.

Insistențele gazdelor au fost răsplătite la final, când de la VAR a fost observat faultul în careu asupra lui Ervin Bakos, iar Lorand Paszka a salvat un punct pentru echipa secuiască cu o lovitură de la 11 metri riscantă”, au scris ziariștii maghiari.

ADVERTISEMENT

George Găman, două decizii controversate în Csikszereda – CFR Cluj 2-2

Meciul restant din etapa a 5-a a SuperLigii a avut un final incandescent în care arbitrul George Găman a luat două decizii eronate. Mai întâi, în minutul 85, le-a anulat un gol valabil celor de la Csikszereda, fluierând un fault în atac inexistent. La această fază, VAR-ul nu a putut interveni pentru că ”centralul” a fluierat înainte ca mingea să ajungă în poartă.

În prelungiri, Găman a părut să acorde în compensație un penalty pentru ciucani. Deși în primă fază a lăsat jocul să continue la un duel între Ervin Bakos și Lorenzo Biliboc, el și-a schimbat decizia după ce a fost chemat să revadă faza. Paska a transformat cu o ”scăriță” lovitura de la 11 metri dictată foarte ușor și partida s-a încheiat la egalitate.

George Găman, catastrofă! Csikszereda – CFR Cluj 2-2 nu e singurul meci pe...
Fanatik
George Găman, catastrofă! Csikszereda – CFR Cluj 2-2 nu e singurul meci pe care arbitrul l-a făcut praf în acest sezon
Mario Camora a fost întrebat despre penalty-ul dictat împotriva CFR-ului la Miercurea Ciuc...
Fanatik
Mario Camora a fost întrebat despre penalty-ul dictat împotriva CFR-ului la Miercurea Ciuc și a dat verdictul imediat
Slimani a înscris primul gol în România și a numit 3 fotbaliști de...
Fanatik
Slimani a înscris primul gol în România și a numit 3 fotbaliști de la CFR Cluj pe care i-a remarcat: „Pot avea cariere frumoase”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Prunea, revenire-ȘOC în SuperLiga?! Echipa cu care ar vrea să semneze: 'Cum să...
iamsport.ro
Prunea, revenire-ȘOC în SuperLiga?! Echipa cu care ar vrea să semneze: 'Cum să nu mă duc?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!