Ce a scris presa turcă după ce Ianis Hagi a fost aproape de un eurogol în Fenerbahce – Alanyaspor! Video

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Ianis Hagi a avut parte de o nouă seară dificilă în , unde echipa sa, Alanyaspor, a fost învinsă categoric de Fenerbahce, scor 0-3, în etapa a opta din Super Lig. Introdus pe teren în repriza secundă, internaționalul român a încercat să schimbe soarta partidei și a fost foarte aproape de a marca un gol spectaculos, cu un șut de la aproximativ 25 de metri. Portarul Ederson a reușit să respingă balonul, însă execuția sa a atras atenția presei din Turcia.

Ianis Hagi, aproape de un eurogol în Fenerbahce – Alanyaspor 3-0!

Alanyaspor a avut o misiune complicată pe terenul celor de la Fenerbahce, într-o partidă în care gazdele au controlat în mare măsură jocul. După ce Greenwood a ratat o lovitură de la 11 metri, iar un gol al lui Kahveci a fost anulat în urma intervenției VAR, Fenerbahce a reușit să deschidă scorul în minutul 40, prin Romelu Lukaku.

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Ianis Hagi a început partida pe banca de rezerve și a fost trimis în teren în minutul 60, când echipa sa era condusă cu 0-1. La numai cinci minute după introducerea sa, mijlocașul român a oferit una dintre cele mai spectaculoase faze ale întâlnirii. Acesta a primit mingea în flancul drept, a pătruns spre centru și a expediat un șut puternic de la mare distanță. Balonul se îndrepta periculos spre poartă, însă Ederson a avut o intervenție excelentă și a reușit să evite golul. Chiar și așa, execuția „cu efect” a lui Ianis a fost remarcată de presa locală: „Șutul uimitor al lui Hagi și salvarea magnifică a lui Ederson”, au scris turcii.

Inclusiv antrenorul Joao Pereira a amintit de această ocazie după fluierul final, considerând că Alanyaspor ar fi putut reintra în joc dacă ar fi reușit să egaleze la faza respectivă: „Am avut ocazii în repriza a doua. Ibrahim Kaya a șutat, Ederson a apărat. A șutat și Hagi, dar Ederson a apărat din nou. Dacă am fi egalat atunci, meciul ar fi putut avea o altă desfășurare. Apoi am primit gol dintr-un atac pornit tot de la Ederson. Așa sunt echipele mari: dacă le oferi cea mai mică oportunitate, pot înscrie”. În cele din urmă, Fenerbahce și-a mărit avantajul prin Kerem Akturkoglu, în minutul 71, iar Vedat Muriqi a stabilit scorul final în minutul 87.

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👀 Ianis Hagi’nin uzak mesafeden vuruşunda, Ederson’dan kritik kurtarış! #FBvALY #TrendyolSüperLig https://t.co/bARy77bX7r — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR)

Ce notă a primit Ianis Hagi după înfrângerea cu Fenerbahce. Cifrele înregistrate de internaționalul român

Deși execuția de la distanță a fost unul dintre momentele importante ale partidei, prestația lui Ianis Hagi nu a impresionat în totalitate. Potrivit datelor furnizate de SofaScore, internaționalul român a primit nota 6,5, sub media echipei sale, care a fost de 7,08. În comparație, fotbaliștii lui Fenerbahce au avut o medie de 8,72.

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În cele aproximativ 30 de minute petrecute pe gazon, fiul lui a atins mingea de 22 de ori și a avut un procentaj perfect al paselor reușite, cu 11 din 11. Mijlocașul ofensiv a încercat trei șuturi spre poarta adversă, dintre care unul a fost cadrat, iar în defensivă a contribuit cu trei deposedări.

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A fost însă o nouă apariție în care Ianis nu a reușit să convingă pe deplin. Fotbalistul român a ajuns la șase partide disputate în actuala ediție de campionat, însă niciuna dintre acestea nu a fost începută ca titular. În total, el a acumulat 160 de minute în Super Lig și are o singură pasă decisivă. Situația nu este una ideală nici pentru Alanyaspor, care ocupă locul 8 în clasament, cu 12 puncte după primele opt etape.