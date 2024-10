Ce a simțit Cristi Borcea când l-a văzut Florentin Petre cum lăcrima: “Asta am făcut în momentul acela”

Antrenorul secund al lui Kopic a fost cuprins de emoții în finalul meciului de la Sibiu în urma energiei transmise de fanii dinamoviști care cântau cu mare pasiune în peluză. După ce , Cristi Borcea a mărturisit un lucru inedit.

Ce a simțit Cristi Borcea când a l-a văzut Florentin Petre cum lăcrima: “Asta am făcut în momentul acela”

Fostul conducător al lui Dinamo a fost mișcat de emoțiile transmise de către fostul său jucător. Așadar, Cristi Borcea a dezvăluit faptul că a lăcrimat și el când l-a văzut pe Florentin Petre la televizor.

ADVERTISEMENT

“Florentin Petre este un copil crescut de noi și de la 7 ani se leagă viața lui de Dinamo, atâția ani. Ce poți să faci decât să îți dea și ție lacrimile când simți ceva pentru club.

Și mie de multe ori mi-au dat lacrimile de ce am văzut, pentru că am trăit perioade frumoase și am crescut alături de Dinamo.

ADVERTISEMENT

Și nu numai mie! Mulți dinamoviști au lăcrimat în momentul în care lăcrima Florentin Petre”, a spus Cristi Borcea, potrivit .

Emoții uriașe pentru fostul jucător al lui Dinamo

Pentru secundul lui Kopic au fost momente grele. Dinamovistul a fost cuprins de emoții în urma amalgamului de trăiri și sentimente prin care trecuse alături de echipa sa de suflet.

ADVERTISEMENT

Bucuria și pasiunea cu care fanii au susținut echipa la Sibiu a reprezentat un moment incredibil pentru Petre. Victoria mult așteptată din meciul cu Hermannstadt 2-0 și momentele grele de după înfrângerea cu FCSB au cumulat aceste emoții. Astfel că acestea au dus la acele lacrimi ale lui Florentin Petre din finalul etapei 14.

Astfel, a putut fi observat un dinamovist adevărat care trăiește și respiră tot ceea ce înseamnă clubul din Ștefan cel Mare. La FANATIK SUPERLIGA, .

ADVERTISEMENT

. Partida are loc astăzi, de la ora 21:00 și va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT pe .