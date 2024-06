Ce a simţit Gabriela Firea după decizia PSD-PNL de a-l propune la Primărie pe Cătălin Cîrstoiu. Destăinuiri în premieră la “Sport şi Politică”

Asta, după ce PSD și PNL au decis să meargă ”la comun” în lupta electorală, mizând pe medicul independent Cătălin Cîrstoiu. Într-un dialog cu Horia Ivanovici în cadrul emisiunii Sport și Politică, Gabriela Firea și-a adus aminte de momentele în care a participat, tristă, la conferința de presă prin care candidatul de atunci Cîrstoiu era aruncat în lupta electorală.

În acele din urmă cele două partide și-au dat seama că cea mai bună cale ar fi ca fiecare mare partid să aibă candidat propriu, astfel că PSD a mizat, în mod evident, pe Gabriela Firea. De altfel, moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici, a subliniat că Gabriela Firea a devenit un politician mult mai înțelept prin modul în care a acceptat candidatura lui Cîrstoiu.

”Eu m-aș bucura dacă bucureștenii ar înțelege că merită mai mult. Munceam până seara târziu. Am rămas uimită când domnul primar general a plecat toată luna august la mare, a spus că e în concediu.

Eu plecam trei zile și stăteam stresată să mă întorc, trei zile vara, trei zile iarna. Am stat la serviciu, mi se părea că asta e responsabilitatea mea majoră. Nici nu-mi ardea de nimic când știam că sunt atât de multe probleme.

Cred că o săptămâna vara și una iarna e suficient. Ai un mandat. Trebuie să te implici. Am învățat din cele rele și cele bune. Am învățat să nu mai reacționez rapid la orice critică, e dreptul oricăruia să critice”, și-a început discursul Gabriela Firea.

Gabriela Firea a devenit un politician mai înțelept

”În ultimul timp v-ați înțelepțit. Nu pot să uit imaginea cu dumneavoastră care mi-a spus că Gabriela Firea s-a în înțelepțit. Când stăteați stoică la acea frumoasă adunare, când domnul Cîrstoiu a fost anunțat, că uitam la dumneavoastră. Mă uitam la dumneavoastră cum stăteați în primul rând, deși era locul dumneavoastră.

fierbeați de nedreptate. De frustrarea omului care știe că e mai bun, dar i se ia dreptul”, a remarcat Horia Ivanovici. ”M-am gândit mult dacă să mă duc și să suport totul ca om, nu neapărat ca om politic. Dar, m-am gândit, mi-am luat inima în dinți.

Seara am spus că nu mă duc, dimineața m-am trezit și am zis că eu nu fac așa ceva, sunt om cu demnitate, coloană vertebrală, om de echipă, accept orice decizie. Am zis că dacă nu mă mai duc și nu fac față acestui proiect înseamnă că trebuie să mă ocup de un ONG, să mă întorc în presă.

Sunt atât alte activități. Dimineață m-am trezit, m-am rugat și am plecat. Cu credință în Dumnezeu și multă rugăciune. M-am gândit la cei pe care i-am susținut, care au sperat să rămân în viața politică, care s-au bucurat când am fost ministru al familiei. Pentru ei am această datorie morală, oricât de greu mi-ar fi ca om să stau cu nodul în gât în fața unei astfel de manifestări, pentru ei trebuie să fac acest lucru”, a concluzionat Gabriela Firea în cadrul emisiunii Sport și Politică.

Ce a simţit Gabriela Firea după decizia PSD-PNL de a-l propune la Primărie pe Cătălin Cîrstoiu. Destăinuiri în premieră la "Sport şi Politică"