Ce a simțit tatăl lui Adrian Mutu când a aflat că fiul său consuma stupefiante. Dezvăluiri în premieră făcute de Spiridon Mutu

În urmă cu 21 de ani Adrian Mutu a luat o decizie care l-a costat cariera. Ce a simțit tatăl lui când a aflat că acesta consuma stupefiante în perioada în care evolua pentru clubul Chelsea. Dezvăluiri în premieră făcute de Spiridon Mutu.

Tatăl lui Adrian Mutu, despre episodul cu substanțe interzise folosite de fiul său

a recunoscut că a luat substanțe interzise. Declarația sa a fost făcută publică după ce a fost depistat pozitiv cu cocaină în urma unui test antidoping, în anul 2004. La momentul respectiv, clubul a luat decizia de a-l suspenda.

Chelsea este echipa care l-a lăsat pe bară timp de 7 luni. Fostul fotbalist, care în prezent este un cunoscut antrenor, a realizat că a luat o decizie greșită. Privind în urmă, tatăl său spune care a fost trăirea de care a avut parte.

Dezvăluirea lui Spiridon Mutu a fost făcută în cadrul documentarului despre viața și cariera fiului său. Tatăl celebrului sportiv a subliniat că a simțit o mare dezamăgire când a aflat despre consumul de stupefiante.

„Am rămas blocat, șocat. La poarta noastră au venit zeci de jurnaliști, iar fiecare mișcare era înregistrată. Atunci am părăsit casa! Presiunea, atmosfera, rușinea… Mi-a părut foarte rău.

Mi-a fost rușine de gestul pe care l-a făcut. Mult mai târziu am vorbit cu el. A fost o durere profundă, nu știu cum să o descriu. O dezamăgire cruntă! Am fost supărat, dar nu pot să zic că…”, a spus tatăl lui Adrian Mutu, relatează .

”Mi-a povestit el cum a fost în Anglia”

Spiridon Mutu a mărturisit că a avut o discuție cu fiul său pe marginea acestui subiect. Tatăl lui Adrian Mutu a aflat cum a început fostul internațional să consume substanțe interzise. În cele din urmă bărbatul l-a iertat pe fiul său.

„Până la urmă, e copilul meu. Bune sau rele, orice ar face, trebuie să fiu alături de el. Anturajul (n.r. suspină)! Nu a fost nici sprijinit de cineva. Mi-a povestit el cum a fost în Anglia, prin cluburi.

Apar unii cu tava și te îndeamnă să consumi. A greșit. A căzut în păcat”, a mai spus bărbatul, mai arată sursa menționată mai devreme. Șase ani mai târziu fotbalistul ajungea, din nou, pe prima pagină a ziarelor.

De această dată juca pentru Fiorentina. Adrian Mutu, care , a fost testat pozitiv la sibutramină, o substanță care se găsește, în general, în pastilele de slăbit. A primit o suspendare de 9 luni, care a fost redusă apoi la 6 luni.

La un moment dat, antrenorul a mărturisit că a luat aceste decizii din cauza anturajului în care se afla. Sportivul nu a știut să gestioneze situația pentru că nu a apelat la oameni profesioniști. Nu a primit susținere de la clubul Chelsea.

Mărturia lui Adrian Mutu despre stupefiante

„Încă mă simt judecat de oameni pentru trecut. Cred că simt mai multă apreciere acum, de când m-am lăsat de fotbal şi sunt antrenor, decât atunci când jucam. Poate şi pe undeva invidia asta a omului a făcut să se întâmple acest lucru.

Nu am analizat de ce. Poate simţeam o părere de rău că la mine în ţară nu sunt apreciat aşa cum sunt în Italia, de exemplu. Au fost multe momente… La 23 de ani să treci la nivel psihologic printr-o astfel de experienţă…

E foarte greu să crezi că poţi să îţi revii. În afară de părinţii mei şi de câţiva prieteni nu am avut cam pe nimeni pe lângă mine”, a spus Adrian Mutu, în podcastul „De-a viața ascunselea”, scrie .