Ce a spus Adrian Mutu despre posibilul conflict Petrescu – Tachtsidis de la CFR Cluj: „Unde e de vreo două luni? Asta s-a întâmplat și cu mine acolo”

Adrian Mutu, despre Dan Petrescu vs. Panagiotis Tachtsidis: „Era înnebunit după el”

Adrian Mutu a fost timp de trei luni antrenorul lui CFR Cluj, în perioada ianuarie – aprilie 2024, și . „Briliantul” crede că mijlocașul elen i-ar putea crea aceleași probleme și lui Dan Petrescu.

„Ca valoare, ce a fost el în general, prinde fără niciun fel de probleme. Doar că nu are constanță, iar în ultimul timp sau de vreo două luni… Unde e Tachtsidis?

Eu nu cred asta (n.r. – că Dan Petrescu e vinovat pentru forma slabă a lui Tachtsidis). Eu am repetat-o și i-am spus-o și lui Dan Petrescu atunci când am vorbit despre ce înseamnă CFR și am fost întrebat ce părere am despre anumiți jucători de acolo.

La Tachtsidis nu sunt talentul și sclipirile pentru că are câteodată niște execuții incredibile pe care doar el le înțelege, mă refer la nivel de pase și cum vede jocul. Doar că nu e constant. Așa era și când eram eu acolo, asta se întâmplă și cu Dan Petrescu.

Și cu mine a avut o perioadă de început extraordinară. Îl stimulează ceva în venirea noului antrenor în mintea lui și reușește să joace la un nivel foarte înalt. Așa s-a întâmplat și când a venit Dan Petrescu.

Mi-aduc aminte niște declarații de la început când era înnebunit după el. Acum a dispărut de ceva timp. Poate și problemele medicale. Nu știu ce se întâmplă, nu sunt acolo. Eu nu cred că e Dan Petrescu de vină”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la DON MUTU, show care e live pe FANATIK.RO, joia, de la ora 10:30.

Balaj, despre problemele medicale ale grecului: „Noi credem în continuare în el”

În acest sezon, Panagiotis Tachtsidis a jucat în 16 meciuri pentru CFR Cluj în toate competițiile. Elenul în vârstă de 33 de ani a reușit să marcheze 2 goluri și să ofere 1 assist, toate în campionat.

„Noi credem în continuare în el. A fost accidentat, el a jucat accidentat. El a avut leziune musculară, într-o perioadă foarte scurtă de timp…

A avut temperatură, a fost sub antibiotice. Colac peste pupăză, are un virus, nu știm dacă s-a descoperit sau nu… îi apăreau niște pete. Am fost la un specialist. Avea pete pe corp, pe față. Omul a avut probleme medicale, este justificat că nu este în formă. A jucat cu temperatură, lumea nu știe”, a dezvăluit Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

