Ce a spus Anna Blinkova despre Simona Halep după ce a învins-o în turul 2 la Hong Kong: „Am jucat cel mai bun tenis din viața mea!”

Simona Halep a avut parte de un duel greu în turul 2 de la WTA Hong Kong. După ce a trecut în turul 1 de australianca Arina Rodionova, . Numărul 78 în ierarhia WTA a vorbit despre Simona după meci.

Ce a spus Anna Blinkova despre Simona Halep după ce a învins-o

Meciul dintre cele două a avut loc joi, de la ora 12:00. Simona Halep a bifat o revenire cu succes în circuitul WTA, câștigând primul meci de la turneul de la Honk Kong.

Fostul lider mondial, care a beneficiat la acest turneu de un wild, nu a mai avut aceeași soartă în turul 2. Rusoaica Anna Blinkova a câștigat meciul categoric cu 6-2, 6-1. După meci, sportiva a vorbit despre româncă.

„Am jucat cel mai bun tenis din viața mea. Știam că joc împotriva unei mari campioane, fostul număr 1 WTA. A fost extraordinar ce tenis am jucat aici.

Mă bucur că am revenit. Ador orașul și acest turneu. Am prieteni aici. Vreau să le mulțumesc prietenilor și staff-ului meu. Am jucat cel mai bun tenis din viața mea azi.

Se știe că Simona Halep nu face greșeli. A trebuit să mă gândesc să returnez fiecare minge și să accelerez jocul. Pe final am lovit la capacitate maximă”, a declarat Anna Blinkova după victoria cu Simona Halep.

Istoricul confruntărilor dintre cele două

Cele două sportive s-au confruntat direct pentru prima dată. Rusoaica a mai jucat înainte cu o româncă. Sportiva de 26 de ani s-a duelat ultima dată cu Sorana Cârstea, într-un meci din luna mai a acestui an (2-1 la seturi pentru rusoaică la Roland Garros).

Cum s-a descurcat Simona în primul meci de la WTA din Hong Kong

Cele două s-au întâlnit în runda inaugurală de la turneul din Hong Kong de pe hard, miercuri, de la ora 14:00.

„Aș vrea să le mulțumesc tuturor că au venit. A fost o plăcere că am revenit. Am jucat primul meci după luni bune. A fost o victorie bună, chiar dacă mă simt obosită. Am avut o oportunitate din partea WTA cu acest turneu și mereu am profitat de oportunitățile date”, spunea Simona Halep după victoria de miercuri.