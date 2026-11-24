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Chiar înaintea de pe teren propriu de joi seară din cadrul etapei cu numărul 4 din faza principală a Conference League, , scor 0-2. La finalul partidei, în mod firesc de altfel, Fabian Hurzeler (33 de ani), antrenorul „pescărușilor”, s-a declarat foarte dezamăgit.

Ce a spus Fabian Hurzeler, antrenorul lui Brighton, despre meciul cu U Craiova din Conference League

În mod special, el a transmis că nu a fost deloc mulțumit de modul în care echipa lui s-a prezentat în ultimele 20 de minute din această partidă. Astfel, tehnicianul german născut în Statele Unite a subliniat că este mare nevoie să facă împreună cu jucătorii săi o analiză aprofundată asupra celor întâmplate, astfel încât astfel de chestiuni să nu se mai petreacă pe viitor.

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Meciul cu U Craiova reprezintă șansa perfectă pentru Brighton de a trece peste înfrângerea cu Hull City din Premier League

Iar în acest sens a evidențiat că duelul cu formația din Bănie reprezintă prima oportunitate pentru rezolvarea problemelor identificate cu ocazia acestui eșec de la Hull. „Sigur că este frustrant. Dar, uneori, face parte din joc. Uneori câștigi, alteori pierzi; trebuie să profiți la maximum de situație și să o analizezi. Indiferent de rezultat, suntem într-un proces de evoluție. Știam că nu totul este perfect. Vom merge mai departe.

Nu am fost mulțumit, în special, de ultimele 20 de minute – este un aspect pe care trebuie neapărat să-l analizăm pentru a înțelege cauzele – iar joi (n.r. la meciul cu U Craiova din Conference League) avem o nouă oportunitate. Cred că, în Premier League, nu ne putem aștepta să câștigăm mereu.

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Este esențial să jucăm păstrându-ne identitatea. Trebuie să ne ridicăm standardele și nivelul de joc în fiecare partidă; dacă, în anumite momente, nivelul scade, Premier League – fiind un campionat extrem de puternic – te va taxa imediat. Este o competiție nemiloasă, în care trebuie să fii la cel mai înalt nivel în fiecare secundă a jocului; știam acest lucru înainte și îl vom ști și pe viitor. Totuși, dacă rămânem fideli identității noastre, suntem o echipă bună.

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Am văzut multe aspecte pozitive, cu care vom rămâne. Astăzi am constatat că există încă lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim, și exact asta vom face. Apoi, vom vedea care va fi rezultatul”, a declarat Fabian Hurzeler la finalul meciului cu Hull City, citat de