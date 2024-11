Ce a spus Carlo Ancelotti despre Kylian Mbappe, după ce francezul a ratat un penalty în Liverpool – Real Madrid 2-0: „E dezamăgit”

Real Madrid are mari probleme în actuala ediție de UEFA Champions League. Câștigătoarea ediției din sezonul trecut a suferit pe Anfield a treia înfrângere în cinci etape, iar a făcut încă un meci modest în tricoul „los blancos”.

Carlo Ancelotti, concluzii după Liverpool – Real Madrid 2-0. Ce a spus despre penalty-ul ratat de Kylian Mbappe: „E dezamăgit”

Real Madrid nu pare să se regăsească în actuala ediție de Liga Campionilor. Formația antrenată de Carlo Ancelotti a suferit al treilea eșec din acest sezon în cea mai tare competiție inter-cluburi, fiind .

Alexis Mac Allister (min. 52) și Cody Gakpo (min. 76) au marcat golurile echipei lui Arne Slot, iar gazdele au irosit și o lovitură de la 11 metri prin Mohamed Salah. Până la ocazia egipteanului, Realul a ratat și ea o șansă importantă de a reveni în meci.

Kylian Mbappe a executat o lovitură de la 11 metri în minutul 61, însă execuția starului venit de la Paris Saint Germain a fost scoasă excepțional de portarul Caoimhin Kelleher. Seara a fost una de coșmar pentru șeptarul madrilenilor.

Aceasta nu a fost însă singura veste proastă primită de „los blancos”. Eduardo Camavinga s-a accidentat și a fost înlocuit în minutul 56 cu Dani Ceballos. La finalul partidei, Carlo Ancelotti a încercat să găsească explicații pentru acest nou eșec și a vorbit inclusiv de șansa ratată de Mbappe.

„Jocul a fost dificil, dar știam. Cred că acum este cel mai complicat stadion din Europa, au o dinamică bună, am fost în joc până la penalty și apoi am coborât nivelul. În prima repriză ne-am apărat bine, am putut profita mai mult de contraatac, dar…

Mi-a plăcut echipa, cred că am concurat bine cu cea mai dificilă rivală din Europa. Rezultatul a fost corect pentru că ei meritau să câștige, dar noi am concurat. Trebuie să ne calificăm, ne vom califica și vom concura în Liga Campionilor ca anul trecut.

Calea este aceasta, nu putem gândi altfel pentru că începem să fim din nou o echipă, să ne sacrificăm, trebuie să recuperăm jucătorii. Astăzi a revenit Lucas, Rodrygo și Tchouaméni se vor întoarce… asta este o altă problemă, problema accidentărilor trebuie să încercăm să recuperăm jucătorii.

(n. r. despre Kylian Mbappe) Ca și ceilalți, a luptat, a concurat, nu a făcut mare lucru, a ratat penalty-ul și va fi un moment dificil, dar are sprijinul tuturor, ratând un penalty într-un joc ca acesta, este un pic dezamăgit, dar trebuie să privească înainte.

Când ai un moment prost, ideea trebuie să fie să joci simplu și să complici cât mai puțin lucrurile. Uneori se poate întâmpla să ratezi un penalty”, a declarat Carlo Ancelotti.

Kylian Mbappe și cifrele unei noi seri de coșmar

Kylian Mbappe a jucat tot meciul dintre Liverpool și Real Madrid, încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea „cormoranilor”. Echipa antrenată de Arne Slot a ajuns la cota 15 și este singura formație cu maximum de puncte după primele cinci jocuri.

Francezul a început partida cu Liverpool în banda stângă, Vinicius Junior fiind accidentat, dar evoluția sa a fost una catastrofală. Potrivit Sofa Score, în jocul de pe Anfield, fiind evaluat cu nota 6,3. Doar Mendy a fost evaluat mai slab decât acesta, asta pentru că a comis un penalty (6,2).

Mbappe a înregistrat un singur șut pe spațiul porții lui Liverpool, acesta fiind chiar penalty-ul ratat la scorul de 1-0 pentru Liverpool. Francezul a avut în total 43 de atingeri și o acuratețe a paselor de 75%. Mai mult decât atât, Mbappe a pierdut posesia în 15 rânduri.