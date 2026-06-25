Ce a spus Carlo Ancelotti după debutul lui Neymar la CM 2026: „Ca un copil care joacă pentru Brazilia”

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Brazilia a încheiat faza grupelor de la Cupa Mondială cu un succes clar, 3-0 contra Scoției, și și-a asigurat primul loc în grupa C. Poate cel mai important moment al meciului a fost însă debutul lui Neymar (34 de ani) la turneul final. Carlo Ancelotti (67 de ani) a comentat evoluția fotbalistului de la Santos, care nu mai jucase pentru echipa națională de 981 de zile.

Carlo Ancelotti a oferit verdictul după ce Neymar a debutat la Cupa Mondială din această vară

Afectat de o problemă medicală, Neymar a ratat partidele cu Maroc (1-1) și Haiti (3-0), însă Carlo Ancelotti l-a introdus pe teren în minutul 76 al duelului cu Scoția, în locul lui Matheus Cunha. „Veteranul”, care a fost extrem de emoționat la finalul partidei, a avut o prestație apreciată și ar putea juca un rol mai important în faza eliminatorie. „A primit oportunitatea de a juca pentru că merită. A muncit și s-a antrenat pentru a se recupera cu mult profesionalism. Datorită calităților lui, poate ajuta echipa la această Cupă Mondială.

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A jucat bine în puținele minute în care a fost pe teren. Neymar nu are nevoie de motivație pentru a juca. Niciun jucător nu are nevoie de asta pentru a juca la naționala Braziliei, iar situația este la fel și pentru Neymar. Are 34 de ani și are aceeași pasiune pe care o are un copil când joacă pentru Brazilia”, a declarat Carlo Ancelotti, conform . Neymar a scris istorie în momentul în care a intrat pe gazon, deoarece a devenit al patrulea brazilian care evoluează la patru Cupe Mondiale, după Pele, Cafu și Djalma Santos.

Vinicius, eroul Braziliei în disputa cu Scoția

Chiar dacă Neymar a fost în prim-plan după , eroul meciului a fost Vinicius, care a reușit o „dublă” în prima repriză, scorul final fiind stabilit în partea secundă de Matheus Cunha. „E satisfăcător, pentru că nu am avut niciun dubiu cu privire la modul în care el va ajunge la Cupa Mondială. E o onoare pentru el să joace la echipa națională. Se descurcă foarte bine, a marcat chiar și cu capul, ceea ce este foarte rar pentru el. Nu o să-l descopăr eu pe Vini. Pentru mine, Vini este un jucător de top. Evident, e unul dintre cei mai buni din lume”, a spus Carlo Ancelotti.

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Selecționerul Braziliei a vorbit și despre prestația echipei, care și-a asigurat primul loc în grupa C: „Acum jucăm ca o echipă, acesta a fost obiectivul. Nu suntem perfecți, avem lucruri de îmbunătățit. Putem fi puțin mai rapizi când suntem în controlul jocului. Dar sunt foarte fericit pentru că echipa a progresat mult. Suntem o echipă solidă acum. În faza eliminatorie, acest aspect e foarte important. Dacă aș face o comparație cu primul meci, acum facem mai puține greșeli, avem mai mult ritm și suntem mai eficienți în atac”.

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Pe cine va întâlni Brazilia în 16-imi

, iar Brazilia, din postura de câștigătoare a grupei C, va debuta în faza eliminatorie cu un duel contra echipei care va termina pe locul 2 în grupa F. Momentan, această poziție este ocupată de Japonia, care este însă la egalitate cu Olanda și are doar un punct în fața Suediei, formație pe care o va întâlni în ultima etapă.

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