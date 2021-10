Ce a spus Cătălin Măruță despre Anca Dinicu, actrița din serialul Vlad: „Ți-ai stricat și tu imaginea!”

Anca Dinicu a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre cel mai recent proiect al ei. Actrița a apărut în ultimul sezon al serialului „Vlad”, unde a vorbit despre rolul ei.

Actrița a fost încântată să fie invitata lui Cătălin Măruță și a postat o imagine în care apare alături de prezentator și de asistentul său, Radu Ciucă.

Cătălin Măruță, declarație neașteptată despre Anca Dinicu

Cătălin Măruță a avut-o ca invitată pe în emisiunea pe care o moderează la Pro TV. Actrița s-a alăturat echipei din serialul „Vlad”, aflat la ultimul sezon, despre care a vorbit în cadrul show-ului „La Măruță”.

Anca Dinicu s-a simțit foarte bine în platoul emisiunii și a postat, pe rețelele sociale, o fotografie cu ea, alături de Cătălin Măruță și colegul său, Radu Ciucă.

„Cred că e musai să pun aici că am fost la Cătălin Măruță, nu de alta, dar nu știi niciodată când pică Instagramul sau te lasă memoria… pentru nepoți pun, ca să vadă și ei că m-am plimbat pe la televiziuni.

Vă pup și mulțumesc pentru mesaje. Radu Ciucă, pentru tine am venit de fapt”, a scris actrița în dreptul fotografiei postate atât pe Facebook, cât și pe .

Prezentatorul a reacționat imediat la postare și i-a scris vedetei, în spirit de glumă, că „și-a stricat imaginea” pentru că a apărut la emisiunea lui.

„Ți-ai stricat și tu imaginea! Ce actriță minunată erai, până să apari la emisiunea asta…”, a scris acesta.

Comentariul a făcut referire la conflictele pe care Cătălin Măruță le-a avut cu diverse vedete din showbiz de-a lungul timpului, printre care Alex Velea și Alexandra Stan.

Anca Dinicu, actriță în serialul „Vlad”

Anca Dinicu a devenit cunoscută cu ajutorul emisiunii de divertisment „În pui mei”. Ulterior, actrița a interpretat-o pe în serialul de comedie „Băieți de oraș”, unde au jucat Mihai Bendeac și Vlad Drăgulin.

Cel mai nou proiect al actriței este serialul „Vlad”, unde și-a făcut apariția în episoadele apărute recent. În serial, personajul Ancăi se îndrăgostește de Ștefan Dragomir, interpretat de Andrei Aradits.

„Mă bucur mult că am făcut parte din distribuție și că mi-am revăzut colegii cu care am mai lucrat și în alte proiecte. Pentru mine a fost o experiență nouă din perspectiva personajului pe care îl interpretez. Este o zonă pe care nu am mai experimentat-o în film.

M-am simțit foarte bine în timpul filmărilor și cumva datorită atmosferei care s-a creat în spatele camerelor de filmat, dar și a colegilor și întregii echipe. Pot să vă spun că a fost o provocare. La fiecare personaj aduci o lume, de data asta este o lume tristă, oamenii străzii.

Personajul meu este o fată simplă, plecată de mică de acasă, lovită de greutățile vieții, sensibilă. Ea se îndrăgostește la prima vedere de Ștefan. Mai multe nu cred că am voie să spun, sper să empatizați cu personajul meu”, a transmis Anca Dinicu recent.