Ce a spus Charalambous despre jucătorul lăudat de Gigi Becali după U Cluj – FCSB 0-2

Tehnicianul cipriot a fost mulțumit de faptul că echipa sa nu a luat gol și a subliniat că jucătorii de la FCSB au controlat ostilitățile pe Cluj Arena.

Fotbalistul remarcat de Elias Charalambous după U Cluj – FCSB 0-2

Charalambous a avut și un fotbalist pe care l-a lăudat, iar în mod surprinzător acesta nu a fost Darius Olaru, cel care a marcat cele două goluri, ci Ionuț Cercel, fundașul central al formației bucureștene.

”A fost foarte important pentru noi să câștigăm acest meci. Cred că din primul până în ultimul minut am controlat meciul. La fel ca în ultimele săptămâni, ne-am impus ritmul, am jucat rapid și am avut un meci bun astăzi. Am luat cele 3 puncte și trebuie să continuăm așa. Știm calea, trebuie să continuăm să jucăm așa ca să luăm puncte și să recuperăm cât mai repede posibil. E foarte important în fotbal să păstrezi poarta intactă.

Meciul trecut cu UTA, meciul acesta am reușit să nu luăm gol. Ai șanse mai mari să câștigi când nu iei gol. Nu e vorba doar de linia de fund, ci de echipă. E bine că avem un lot numeros. Sunt multe meciuri, mai ales acum. Jucăm multe meciuri din 3 în 3 zile, așa că e nevoie de toți jucătorii. Partea bună e că toți jucătorii de care avem nevoie sunt într-o formă bună. Pentru Cercel suntem foarte fericiți, în special pentru că e un jucător tânăr. Suntem fericiți că se descurcă bine, mai ales acum că este fundaș central, poziție unde avem probleme. Sper să continue jocul bun”, a declarat Elias Charalambous.

Ionuț Cercel, lăudat și de Gigi Becali după prestația de la Cluj

Fotbalistul transferat în iarna trecută de la Farul a fost lăudat chiar și de . Acesta l-a criticat pe Ngezana, despre care spune că nu mai este la același nivel ca anul trecut, iar din cauza acestui fapt îi îngreunează treaba fotbalistului U21 al

„A jucat foarte bine astăzi Cercel. Mai ales în situația în care e, că nu i-a dat siguranță prea multă Ngezana. Că el, Cercel, pasează frontal, vertical, dar azi nu a fost sigur din cauza lui Ngezana și nu a putut să facă asta. Da, mai mult l-a dublat Cercel pe Ngezana și nu invers, așa cum ar fi normal. Dar Ngezana e unul dintre cei 4 care nu e la nivelul de anul trecut, am încredere că o să-și revină, altfel nu-l mai băgam”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.