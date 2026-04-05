Ce a spus Cristi Chivu după Inter – Roma 5-2. Luat direct de jurnaliști: „Climat toxic în fotbalul italian?”

, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale rundei cu numărul #31 din Serie A. La finalul meciului, jurnaliștii italieni au avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Chivu, căruia i-au acordat nota 7.5, unul dintre cele mai mari calificative obținute de antrenorul român în acest sezon. Fostul internațional a abordat însă si un subiect puțin mai sensibil, si anume mesajele dure scrise la adresa sa pe rețelele de socializare.

Chivu are Italia la picioare după Inter – Roma 5-2!

Cei de la eurosport.it au apreciat felul în care Chivu a pregătit meciul de duminică, mai ales că Inter venea după o serie de trei remize, iar moralul echipei a fost afectat cu siguranță și de faptul că naționala Italiei a ratat calificarea la Cupa Mondială: „Emoțiile care au existat înaintea partidei au trecut destul de ușor. Prestația echipei sale în această seară a fost excelentă. Atitudinea a fost pe măsură, la fel și jocul individual de primă clasă din partea liderilor redescoperiți, Lautaro și Calhanoglu. Repriza secundă s-a încheiat în stil mare. O victorie care aduce titlul foarte aproape. Este de apreciat ceea ce a făcut Chivu, mai ales că echipa suferea”.

De asemenea, cei de la Tutto Mercato Web au scris că Inter a jucat unul dintre cele mai bune meciuri din ultimii ani în fața Romei, iar prestația foarte bună a „nerazzurrilor” i se datorează, în principal, lui Chivu, care a știut cum să scoată tot ce e mai bun din jucătorii săi într-un moment extrem de dificil: „Nu era de la sine înțeles că o echipă care a suferit enorm ar putea juca unul dintre cele mai bune meciuri din ultimii ani. Merită multe laude (n.r – Chivu) și, ca toți jucătorii săi, merită aplauze. A reușit să pună din nou Interul pe picioare”.

În urma acestui rezultat, Inter a acumulat 72 de puncte, iar în momentul de față, vicecampioana Italiei și a Europei are un avans de nouă lungimi în fruntea clasamentului din Serie A. AC Milan este pe 2, iar Napoli completează podiumul. Cele două contracandidate ale „nerazzurrilor” în lupta pentru „Scudetto” se vor duela luni seară, de la ora 21:45, pe Stadio Diego Armando Maradona.

Chivu a vorbit despre revenirea lui Lautaro și a răspuns criticilor primite în ultima perioadă în mediul online

A venit apoi rândul tehnicianul român să ia cuvântul. La interviul de după meci, Chivu s-a arătat extrem de mulțumit de rezultat și a ținut să precizeze că este foarte fericit să-l aibă din nou în lot pe căpitanul Lautaro Martinez, care a lipsit la ultimele șapte meciuri de campionat din cauza unei accidentări la gambă. În plus, acesta și-a exprimat bucuria și față de ceilalți jucători, care au reușit o partidă mare duminică seară.

„Sunt foarte fericit că-l avem înapoi pe Lautaro, ne-a lipsit enorm în ultima perioadă. Mă bucur că-l avem din nou și pe Dumfries. Sunt jucători cărora le-am simțit lipsa și asta s-a văzut și în ultimele rezultate. Ce pot să spun, mi-a plăcut ce am jucat astăzi, sunt mulțumit și mă bucur pentru toată lumea. Pentru Thuram, care a marcat, pentru Barella, care a început și el să înscrie, pentru Hakan (n.r – Calhanoglu), care reușit un gol fabulos. Sunt fericit. Este o victorie foarte importantă pentru noi”, a declarat Chivu pentru DAZN.

În încheiere, antrenorul român a comentat și : „Climat toxic în fotbalul italian? Nu am o baghetă magică, toți suntem de vină pentru ceea ce se întâmplă în fotbal. Jucători, jurnaliști, fani, oameni de pe rețelele de socializare. Uneori ne place să glorificăm lucrurile negative, dar fotbalul este totuși un joc. Ar trebui să ne schimbăm abordarea. Este un sport frumos care îi face pe fani să se îndrăgostească”.