Ce a spus Edjouma după două goluri și o intrare horror în FC Voluntari – FCSB: „Toată lumea știe ce pot”

FCSB a obținut a doua victorie consecutivă contra celor de la și s-a apropiat la cinci puncte de liderul Farul Constanța. Echipa antrenată de Mihai Pintilii a profitat de pașii greșiți făcuți de contracandidatele la titlu. Jucătorii FCSB-ului s-au arătat încrezători la finalul partidei cu ilfovenii și se gândesc deja la derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa următoare.

Malcom Edjouma a fost eroul FCSB-ului în meciul cu Voluntari: „Toată lumea știe ce pot”

a înscris ambele goluri ale FCSB-ului în meciul cu Voluntari, însă . Mijlocașul francez a mărturisit că prețul nu i se va schimba după ultimele evoluții din tricoul FCSB-ului. În mod surprinzător, nu a vorbit despre atacul criminal la Armaș.

”Am ajutat echipa, dar nu cred eu că am făcut un joc prea bun, e un teren mai mic la Voluntari. Am reușit să fiu la finalizare, e prima mea dublă. Nu am avut timp să sărbătoresc, bineînțeles că mereu vreau să marchez.

Am încredere în mine, toată lumea știe ce pot, am avut nevoie de timp să mă adaptez. Prețul meu nu se schimbă! Suntem într-o formă bună, cel mai important e să câștigăm toate meciurile”, a declarat Malcom Edjouma, la finalul partidei cu Voluntari.

Iulian Cristea, încrezător după victoria FCSB-ului cu Voluntari: „E o etapă perfectă pentru noi”

Iulian Cristea, revenit titular la FCSB după accidentarea horror al cărui verdict a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK, a scos în evidență importanța unei victorii cu Voluntari, în condițiile în care celelalte echipe din fruntea clasamentului s-au încurcat.

„E o etapă perfectă pentru noi. Era important să luăm toate cele trei puncte pentru că Rapid, CFR Cluj și Farul s-au încurcat. E o etapă importantă pentru noi. Mă simt din ce în ce mai bine. Am început să-i prind pe băieți din spate. Au trecut opt luni, dar mă bucur că am reușit să revin și să joc.

Din păcate, am luat un gol dintr-o greșeală, nu știu ce s-a întâmplat. Controlam jocul, aveam 2-0, dintr-odată ne-am panicat puțin, dar mă bucur că am luat cele trei puncte. Suntem foarte bine, suntem un grup unit, ne înțelegem cu toții bine. Ne așteaptă meciul cu Craiova, un meci foarte important, dar luăm fiecare meci în parte și ne dorim să luăm cele trei puncte.

Jucătorii FCSB-ului sunt mai motivați ca niciodată: „Ne dorim să luăm titlul”

Sunt multe meciuri, ne dorim ca în fiecare an să luăm titlul. Fiecare echipă e bună, play-off-ul va fi foarte greu să vedem cine va fi a șasea, încă nu se știe. Va fi un play-off echilibrat și sperăm să ducem acest ritm cât mai bine, cât mai îndelungat.

În fiecare sezon am început prost. Nu cred că am început vreun sezon bine. Am legat victorii. Nici n-am ridicat trofeul din păcate, dar sperăm să fie un sezon bun. Anul trecut ne-am oprit la ultimul meci. În play-off se face diferența. Îi simt pe băieți mai motivați ca niciodată și mai uniți ca niciodată”, a mai spus fundașul central al celor de la FCSB.

Florinel Coman a revenit cu succes ca titular la FCSB: „Etapa a fost făcută pentru noi”

că Florinel Coman va rezolva meciul cu ilfovenii. Revenit titular în echipa antrenată de Mihai Pintilii, fostul căpitan al roș-albaștrilor a deviat decisiv la primul gol înscris de Edjouma.

„Un meci consistent făcut de noi. Am dus mingea dintr-o parte în cealaltă, am reușit să dăm gol în prima repriză. Asta ne-am propus înainte de meci să marcăm în prima repriză, să ne facem un meci ușor. Din păcate am luat acel gol în ultimele minute și din nou am trăit finalul meciului la intensitate maximă.

(n.r. meciul cu Voluntari din sezonul trecut) Ni s-a luat șansa, ne-am gândit, dar important este că am învățat din acel meci și am reușit să câștigăm dramatic. Pe terenul acesta nu avem amintiri plăcute. Este o echipă arțăgoasă, care stă bine în teren, au jucători foarte bun defensiv, un antrenor foarte bun și a fost un meci greu.

Etapa a fost făcută pentru noi și pe locul trei. Foarte bine, am mai urcat un loc. Va fi o luptă foarte frumoasă, foarte grea. Echipele de tradiție se bat la titlu. Toate au șanse din play-off. Va fi o luptă în trei, patru, părerea mea”, a spus Florinel Coman la finalul partidei.

Florinel Coman, cu gândul la derby-ul FCSB – Universitatea Craiova: „Va fi un meci frumos”

FCSB primește vizita Universității Craiova pe Arena Națională în derby-ul rundei cu numărul 26 din SuperLiga. Florinel Coman a vorbit despre partida împotriva oltenilor și a reflectat asupra ultimelor evoluții individuale.

„(n.r. Darius Olaru suspendat) O pierdere foarte mare. Echipa merge înainte, trebuie să câștigăm. Poate trebuie să fie o motivație în plus. Ne pune în gardă victoria Universității Craiova cu CFR Cluj. Ne-am uitat la meci. Au avut un început mai greu, dar au arătat mai bine în repriza a doua.

Va fi un meci frumos de altfel cum au fost toate împotriva lor. Mă bucur pentru Ivan că a reușit să înscrie, trece printr-o perioadă foarte bună și va fi un meci deschis. Am spus și în anii trecuți că e anul nostru, dar CFR este candidată.

CFR Cluj are un lot valoros, trece printr-un moment mai dificil, n-au jucat cu echipe ușoare, au jucat cu contracandidate. Părerea mea este că CFR Cluj este o forță, iar lupta se va da în play-off.

Nu trebuie să mi se facă loc. Mă antrenez foarte bine, am patru reușite la rând în patru meciuri. Eu îmi văd de treaba mea, nu mă interesează ce se vorbește. S-a vorbit și prost și bine. Așa e în fotbal, m-am obișnuit. Important pentru mine e să meargă echipa. Avem rivalitate la antrenament când avem miuțe. Păcat că este cam frig la antrenamente și la meciuri”, a declarat Florinel Coman.