Ce a spus Marius Baciu despre transferul lui Arnold Garita la FCSB: „A avut momente bune”

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De asemenea, Marius Baciu a avut doar cuvinte de laudă pentru Tavi Popescu sau Florin Tănase, jucători esențiali pentru echipă. Cu mențiunea că niciun fotbalist la FCSB nu este sigur că va juca titular, deci trebuie să demonstreze că își merită locul în echipă.

Ce a spus Marius Baciu despre transferul lui Garita la FCSB

„Tavi Popescu pentru mine, pentru noi, e jucător foarte important. Îl așteptăm să crească de la joc la joc. Dacă nu a început titular nu înseamnă că nu e jucător important. Avem niște date, statistici clare, și de acolo ne orientăm și vedem exact ce ne interesează. Tavi nu e un jucător care poate să fie mereu titular. Și Tase (Tănase) a fost rezervă și a intrat pe parcurs.

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(n.r. va fi util și Garita?) Deocamdată nu a venit. Vom vedea când va veni, nu putem discuta de . De orice jucător discutăm împreună. Noi avem nevoie de un atacant. Este un jucător care în campionatul României a avut momente bune. Vom vedea și nu vreau să discut despre niciun jucător până nu îl avem aici. Avem jucători foarte valoroși care pot să facă diferența”, a declarat Marius Baciu la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Botoșani. FCSB se duela cu formația din Moldova luni, 17 august, de la ora 21:30.

E doar o chestiune de timp până când Arnold Garita (31 de ani) va semna cu FCSB. Potrivit agentului FIFA Florin Vulturar, actele au fost deja semnate, astfel că atacantul va ajunge în România în curând. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Garita va avea un salariu consistent la FCSB.

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Arnold Garita va juca cel puțin 4 luni la FCSB, pe un salariu de 15.000 de euro

„Actele s-au semnat între cele două cluburi. Și FCSB, și Shenzen au semnat documentele. Garita este la Paris și urmează să ajungă la începutul săptămânii viitoare la București. Va efectua vizita medicală și apoi va semna contractul pentru că s-a înțeles cu cei de la FCSB din toate punctele de vedere.

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urmează să vină Garita de la Paris săptămâna viitoare și să semneze contractul pe 4 luni cu FCSB”, a declarat Florin Vulturar pentru FANATIK.

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Înainte de transferul la FCSB, Arnold Garita evoluat la Shenzhen Juniors în liga secundă din China. Aici a reușit să înscrie 12 goluri în 14 meciuri, însă nu a mai jucat de 5 etape după ce a fost eliminat și suspendat după un meci controversat. Garita a comentat perioada prin care a trecut și e convins că poate să ajute pe FCSB.

Gigi Becali a ținut neapărat să-l transfere pe Arnold Garita, fostul jucător al celor de la FC Argeș

„A fost o perioadă în care m-am antrenat. Am avut multe dimineți libere. Nu m-am antrenat cu echipa a doua, ci cu prima echipă. Problema a fost că nu am jucat, deși m-am antrenat cu prima echipă”, a transmis Garita. Fotbalistul cotat la 700.000 de euro a reușit 14 goluri în 40 de meciuri pentru FC Argeș în sezonul 2022 – 2023. Gigi Becali dezvăluia în exclusivitate pentru FANATIK că jucătorul va câștiga 15.000 de euro pe lună.

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„Mi se pare că deja l-am luat. Până în iarnă! L-am vrut eu de mult. Era liber. A venit o vorbă din partea lui. Vulturar mi-a zis. Am zis, da, să vină la noi. Patru luni, îi plătesc 15.000 euro pe lună, ne folosim de el. Vedem după aceea. Cine știe…

Aveam nevoie de unul puternic acolo. Unul înalt, puternic, care să se bată pentru minge, să țină de ea. Mi-a plăcut de el când era la Argeș. Am vrut să îl iau de atunci”, a declarat Becali la FANATIK SUPERLIGA.