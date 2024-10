Ce a spus Marius Șumudică despre scandările anti-FCSB ale lui Rareș Ilie: „Am fost avertizat de FRF”

Marius Șumudică a comentat scandările anti-FCSB ale lui Rareș Ilie, de la meciul România U21 – Elveția U21, 3-1, care i-a dus pe elevii lui Daniel Pancu la EURO 2025.

Marius Șumudică: „Fiecare face ce simte”

Printr-o intervenție telefonică la emisiunea , Marius Șumudică și-a dat cu părerea despre gestul făcut de Rareș Ilie. Antrenorul Rapidului nu se simte în măsura de a-l sfătui pe jucătorul legitimat la Nice.

„Fiecare face ce simte în momentul respectiv și nu pot eu să-i dau niciun sfat lui Rareș Ilie ce să facă. Este un jucător profesionist, un jucător care trebuie să fie matur și un jucător care a ajuns la un nivel. Este la Nice, să fii la prima ligă din Franța, a fost împrumutat în Elveția.

Cred că nu trebuie să-i spun ceea ce trebuie să facă Rareș Ilie. Și eu am reușit pe cât posibil să mă cenzurez la aceste scandări și încerc să-mi salut suporterii, fiindcă sunt suporterii mei, suporterii cu care am trăit clipe frumoase, de unde am plecat. Că eu am plecat dintre ei.

Și atunci trebuie să fac de așa natură încât să-i mulțumesc și pe suporteri, dar în același timp nici să nu sari calul, și eu chiar am fost avertizat de către Federația Română de Fotbal să nu am astfel de ieșiri, fiindcă voi fi suspendat”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA, live în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe .

Rareș Ilie, jucător de perspectivă pentru naționalele României

Așa cum a scris pe contul său de Facebook, intențiile lui . Tânărul provine din pepiniera lui Rapid și, așa cum a declarat, a dorit doar să salute galeria prezentă la partidă.

„Legat de discuțiile care s-au iscat pe tema răspunsului meu la chemarea peluzei, a fost un gest de politețe să salut galeria fostului club. Eu nu sunt de acord cu jignirile și înjurăturile în general, cu atât mai puțin la adresa prietenilor și coechipierilor de la națională sau a suporterilor adunați acolo. Intenția mea a fost sa salut galeria, nu să jignesc vreun coleg sau suporteri”, a zis Rareș Ilie pe .

Rareș Ilie are 21 de ani și s-a născut în București. Pasul cel mare în fotbalul european l-a făcut în anul 2022, când a ajuns la OGC Nice. Rapid l-a cedat în schimbul a 4 milioane de euro. De atunci, Rareș Ilie a mai jucat împrumut în Israel și Elveția. La naționala lui Pancu, atacantul a marcat în meciul cu Muntenegru U21.

În sezonul actual, jucătorul nu a debutat pentru Nice. Totuși, a strâns 4 meciuri în Ligue 1 în ediția trecută și alte 4 în Conference League. Cele mai multe partide le are la Rapid, 60, unde a dat 9 goluri și 12 assisturi. Potrivit , cota sa actuală de piață se ridică la 2 milioane de euro.