Mihai Stoica a oferit o primă reacție pe . Gigi Becali a declarat că fostul atacant de la U Cluj este pariul său pentru sezonul viitor. Mihai Stoica are deja un preferat în lotul campioanei României pentru postul de atacant: David Miculescu.

Ce a spus Mihai Stoica despre pariul lui Gigi Becali la FCSB: „Pentru mine, el e cel mai bun”

Daniel Popa este al doilea transfer materializat de FCSB pentru sezonul viitor după cel al lui David Kiki. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că atacantul în vârstă de 28 de ani și va avea un salariu de 16.000 de euro lunar.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a recunoscut că nu s-a sfătuit cu staff-ul de la FCSB în privința transferului lui Daniel Popa. Întrebat despre fostul fotbalist al lui Dinamo, Mihai Stoica a povestit un episod cu Stefan Nikolic, fostul atacant al roș-albaștrilor.

„Eu fac parte din staff… Eu am o deprindere, câteodată e bună, uneori nu e bună. Iau CV-ul și mă uit. Asta contează pentru mine, nimic altceva. În 2012, Gigi l-a luat pe bani mulți pe Nikolic.

ADVERTISEMENT

„’Fă-mă să mă înșel’”. Mihai Stoica, episod fabulos cu Stefan Nikolic

Apoi eram cu el la un restaurant, abia venise. Și era o știre la TV: «MM nu-l vrea pe Nikolic». Îți dai seama ce situație era… Și i-am spus «Băi, citește acolo! E adevărat, dar asta nu înseamnă că nu voi fi lângă tine și nu te voi ajuta.

Așa că fă-mă să mă înșel!». Cu Nikolic am făcut performanțe mari. Am bătut Copenhaga, am făcut 2-2 cu Stuttgart, am bătut Ajax. A avut Gigi dreptate. Sper să aibă și acum. Nu știu ce să spun…”, a declarat Mihai Stoica, la .

ADVERTISEMENT

„Pentru mine, Miculescu e cel mai bun număr 9”

Mihai Stoica este ferm convins că David Miculescu reprezintă cea mai bună soluție pentru postul de număr „9” la FCSB. În schimb, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB privește cu ochi buni transferul lui Daniel Popa pentru că va fi concurență pe post.

„Eu am mai spus, dar o spun degeaba. Pentru mine, Miculescu e cel mai bun număr 9. Dar e bine că va fi concurență”, a mai spus Mihai Stoica. ”Nu îl vedeam niciodată la FCSB”, a spus și Basarab Panduru despre Daniel Popa.