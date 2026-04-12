Gigi Becali, prima contră cu Mirel Rădoi. Patronul FCSB a amenințat că îi schimbă echipa. Reacția antrenorului și motivul scandalului

Gabriel-Alexandru Ioniță
12.04.2026 | 10:55
Mirel Rădoi în timpul meciului FCSB - Oțelul Galați. Foto: Sport Pictures
Mirel Rădoi (45 de ani) a acceptat să revină la FCSB după ce Gigi Becali (67 de ani) l-a asigurat că nu va mai interveni în deciziile de natură tehnico-tactică și nici nu îi va mai critica în mod public pe jucători, așa cum a obișnuit de-a lungul timpului. Doar că această a doua chestiune nu a durat însă prea mult. După victoria de pe Arena Națională cu Oțelul Galați, scor 4-0, finanțatorul clubului roș-albastru a avut un discurs destul de dur la adresa lui Vlad Chiricheș (36 de ani).

Ce a spus Gigi Becali despre Vlad Chiricheș după FCSB – Oțelul 4-0

Omul de afaceri a contestat titularizarea fostului căpitan al naționalei României în această partidă, pe poziția de mijlocaș defensiv, și a apreciat că acesta a dovedit deja în mai multe rânduri că nu mai poate evolua cu randament bun la acest nivel. „Nu mai zic, că se supără. El, săracul, e bătrân. E un băiat bun, a făcut lucruri mari, îi mulțumesc. Nu e bătrân în general, dar pentru fotbal este. Nu mai merge, mă, tată. Asta trebuie să înțeleagă și el, și Mirel, și toată lumea. Chiricheș nu mai poate să joace fotbal. Nu-l mai ajută încheieturile, viteza mușchilor, viteza de reacție, ligamentele… nu mai poate. Eu văd că Chiricheș nu mai poate să joace fotbal. Nu înțelegi că nu se mai poate juca fotbal? Mirel Rădoi să nu se supere că îl critic. Nu îl critic, spun doar ce văd. Nu pot să spun despre Chiricheș că nu vrea sau că e delăsător, dar nu mai poate.

(…) Trebuie să înțelegem că Chiricheș nu mai poate. Nici nu știam că este în echipa de start, nu vorbesc prea des cu Mirel Rădoi. Să facă ce vrea, nu mă interesează. Dar dacă va ajunge la baraj și va vrea să joace cu Chiricheș, chiar dacă mă cert cu Mirel, nu îl las, înțelegi? Mirel are o independență pe care nu a avut-o niciodată. Nici nu știam echipa, nimeni nu o știe și nici nu mă interesează. Numai că… Chiricheș nu are cum să fie în teren la baraj. Nu putem face așa ceva, este vorba de milioane”, a spus Gigi Becali la Prima Sport. 

Cum a reacționat Mirel Rădoi

Antrenorul de la FCSB a aflat de aceste declarații ale patronului la conferința de presă susținută la finalul meciului. El a transmis însă că nu dorește să facă prea multe comentarii vizavi de această chestiune, dar doar pentru moment. Așadar, a lăsat de înțeles că sunt șanse destul de mari ca în viitorul apropiat să aibă o discuție cu patronul în legătură cu acest subiect. Rămâne deci acum de văzut dacă din cauza acestei probleme se va ajunge în cele din urmă la o despărțire între cele două părți, la finalul sezonului. 

„Mai avem partida de la Constanța, partida de acasă, cu Petrolul, deci până la meciul de baraj cu cine va fi, locul 7 sau 8, cine va fi, apoi cu locul 3, vom vedea până atunci. (n.r. Despre criticile lui Gigi Becali la adresa lui Vlad Chiricheș) Nu aș vrea să trag concluzii de genul acum, când avem deja o victorie cu 4-0. Deocamdată prefer să nu comentez”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!