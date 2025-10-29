Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre plecarea de la Universitatea Craiova! Cum a lămurit conflictul cu suporterii: „Nu sunt obligat să fiu de acord”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mirel Rădoi a lămurit subiectul plecării sale de la Universitatea Craiova, dar și conflictul cu suporterii

ADVERTISEMENT

Antrenorul oltenilor a dat de înțeles că nu se pune problema în acest moment să se despartă de club. De asemenea, a transmis și că nu poate să comenteze fiecare speculație vizavi de el făcută în spațiul public.

Mirel Rădoi a lămurit subiectul plecării sale de la Universitatea Craiova, dar și conflictul cu suporterii

Cât despre , Rădoi a dorit să sublinieze că în cele din urmă nu a fost vorba decât despre o neînțelegere. Pe de altă parte însă, tot el a mai spus și că, în viziunea sa, rezultatele din ultima perioadă nu sunt deloc atât de rele pe cât se lasă impresia.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Despre meci) Nu neapărat mai greu, ne-am marcat singuri gol, nu am avut emoții, credeam că putem să dăm gol. Știam că au probleme fizice după minutul 70, asta am vorbit și cu Vasile înainte de meci. A fost greu de luat informații, a trebuit să căutam pe Facebook, filmările nu sunt foarte bune, dar din punctul meu de vedere o echipă bună, le mulțumim și că au acceptat să vină aici. Era și normal să nu avem mari probleme din punct de vedere fizic, tehnic și chiar tactic.

Eu am luat aplauzele ca și când ne-au încurajat pe noi chiar dacă adversarul a dat gol. (n.r. Despre speculațiile referitoare la plecarea sa) Nu, și nici nu mă interesează. Asta trebuie să întrebați conducerea. Nu sunt obligat, întrebați-i pe cei care au informațiile. Dacă sunt în fața dumneavoastră aici… Am eu vreo responsabilitate pentru orice informație care apare?

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre Rapid, următorul adversar din SuperLiga) Este cea mai pragmatică echipă în deplasare, foarte bine organizată din punct de vedere defensiv, nu degeaba au cea mai bună apărare. Jucând și acasă, lăsăm ceva spații, dar jucând acasă avem și noi atuurile noastre. Primul obiectiv este calificarea în play-off.

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre suporterii din Peluza Nord) Nici anul acesta, nici anul trecut nu au fost prezenți la meciurile din Cupă, nu sunt de acord cu formatul, știam, ne-au spus. (n.r. La Clinceni) A fost doar o neînțelegere, cineva a crezut că jucătorii au înjurat galeria și nu a fost așa. Nu s-a înjurat nimeni cu nimeni, au fost niște explicații, care sunt normale. Nu sunt obligat să fiu de acord cu părerea nimănui.

Până la urmă în ultimele trei meciuri eram neînvinși, în campionat aveam din două meciuri patru puncte, în Europa am făcut un punct. Când a fost liniște, indiferent de rezultate sau nu? Așa suntem noi, oltenii. Ăștia suntem, și la bine, și la rău”, a declarat Mirel Rădoi după