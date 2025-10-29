Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre plecarea de la Universitatea Craiova! Cum a lămurit conflictul cu suporterii: „Nu sunt obligat să fiu de acord”

Mirel Rădoi a lămurit subiectul plecării sale de la Universitatea Craiova la finalul meciului cu Sănătatea Cluj din Cupa României Betano
Gabriel-Alexandru Ioniță, Tibi Cocora
29.10.2025 | 20:55
Mirel Radoi a rupt tacerea despre plecarea de la Universitatea Craiova Cum a lamurit conflictul cu suporterii Nu sunt obligat sa fiu de acord
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi la conferința de presă de după Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova. Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Antrenorul oltenilor a dat de înțeles că nu se pune problema în acest moment să se despartă de club. De asemenea, a transmis și că nu poate să comenteze fiecare speculație vizavi de el făcută în spațiul public.

Mirel Rădoi a lămurit subiectul plecării sale de la Universitatea Craiova, dar și conflictul cu suporterii

Cât despre conflictul de la Clinceni dintre suporteri și echipă, Rădoi a dorit să sublinieze că în cele din urmă nu a fost vorba decât despre o neînțelegere. Pe de altă parte însă, tot el a mai spus și că, în viziunea sa, rezultatele din ultima perioadă nu sunt deloc atât de rele pe cât se lasă impresia.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Despre meci) Nu neapărat mai greu, ne-am marcat singuri gol, nu am avut emoții, credeam că putem să dăm gol. Știam că au probleme fizice după minutul 70, asta am vorbit și cu Vasile înainte de meci. A fost greu de luat informații, a trebuit să căutam pe Facebook, filmările nu sunt foarte bune, dar din punctul meu de vedere o echipă bună, le mulțumim și că au acceptat să vină aici. Era și normal să nu avem mari probleme din punct de vedere fizic, tehnic și chiar tactic.

Eu am luat aplauzele ca și când ne-au încurajat pe noi chiar dacă adversarul a dat gol. (n.r. Despre speculațiile referitoare la plecarea sa) Nu, și nici nu mă interesează. Asta trebuie să întrebați conducerea. Nu sunt obligat, întrebați-i pe cei care au informațiile. Dacă sunt în fața dumneavoastră aici… Am eu vreo responsabilitate pentru orice informație care apare?

ADVERTISEMENT
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
Digi24.ro
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”

(n.r. Despre Rapid, următorul adversar din SuperLiga) Este cea mai pragmatică echipă în deplasare, foarte bine organizată din punct de vedere defensiv, nu degeaba au cea mai bună apărare. Jucând și acasă, lăsăm ceva spații, dar jucând acasă avem și noi atuurile noastre. Primul obiectiv este calificarea în play-off.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat...
Digisport.ro
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”

(n.r. Despre suporterii din Peluza Nord) Nici anul acesta, nici anul trecut nu au fost prezenți la meciurile din Cupă, nu sunt de acord cu formatul, știam, ne-au spus. (n.r. La Clinceni) A fost doar o neînțelegere, cineva a crezut că jucătorii au înjurat galeria și nu a fost așa. Nu s-a înjurat nimeni cu nimeni, au fost niște explicații, care sunt normale. Nu sunt obligat să fiu de acord cu părerea nimănui.

Până la urmă în ultimele trei meciuri eram neînvinși, în campionat aveam din două meciuri patru puncte, în Europa am făcut un punct. Când a fost liniște, indiferent de rezultate sau nu? Așa suntem noi, oltenii. Ăștia suntem, și la bine, și la rău”, a declarat Mirel Rădoi după Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4. 

ADVERTISEMENT
Cupa României Betano, etapa 1. Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4! Echipele de...
Fanatik
Cupa României Betano, etapa 1. Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4! Echipele de start la Gloria Bistrița – FCSB
La 61 de ani, patronul – președinte de la Sănătatea Cluj a intrat...
Fanatik
La 61 de ani, patronul – președinte de la Sănătatea Cluj a intrat pe teren cu Universitatea Craiova și a scris istorie în fotbalul românesc! Ce record a stabilit
„Iubitul mi-a spus să îi mărturisesc ce ascund”. Povestea bărbatului care și-a schimbat...
Fanatik
„Iubitul mi-a spus să îi mărturisesc ce ascund”. Povestea bărbatului care și-a schimbat sexul și este într-o relație cu un fotbalist
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Surpriză! Bölöni a numit 'cel mai inteligent' atacant din istoria României: 'Un om...
iamsport.ro
Surpriză! Bölöni a numit 'cel mai inteligent' atacant din istoria României: 'Un om cu un alt caracter, altă viață, deosebit de valoros!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!