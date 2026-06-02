Ce a spus Mirra Andreeva despre Sorana Cîrstea după 6-0, 6-3 în sferturi la Roland Garros. Rusoaica a intrat în istorie

Mirra Andreeva (19 ani) a vorbit despre și a dezvăluit care au fost aspectele decisive care au ajutat-o să se impună în duelul de la Roland Garros și să se califice în „careul de ași”.

Mirra Andreeva, după victoria cu Sorana Cîrstea de la Roland Garros: „A fost o bătălie foarte dură”

Mirra Andreeva a trecut fără emoții de Rusoaica s-a impus în două seturi, scor 6-0, 6-3, la capătul unui meci care a durat doar 56 de minute. În ciuda rezultatului, Andreeva susține că meciul împotriva româncei nu a fost deloc ușor. Ea a reușit să treacă de Cîrstea și datorită faptului că s-au antrenat mult timp împreună.

„A fost o bătălie foarte dură. Fiecare antrenament al nostru este extrem de intens. Ne-am antrenat de 1o ori în acest sezon și ne cunoaștem foarte bine. Știam că nu va fi un meci ușor, că trebuie să pun 100% din intensitate și din concentrare pentru că ea va folosi fiecare oportunitate pentru a pune presiune pe mine. A fost important pentru mine să încerc să rămân agresivă pe tot parcursul meciului”, a declarat Mirra Andreeva, după victoria în fața Soranei Cîrstea, scor 6-0, 6-3.

Ce recorduri a înregistrat Andreeva la meciul cu Cîrstea

La doar 19 ani și 34 de zile, Mirra Andreeva a devenit cea mai tânără jucătoare care ajunge de două ori în semifinalele turneului desfășurat pe zgura pariziană, după Martina Hingis. Elvețianca a reușit ultima dată această performanță în anul 1999.

Totodată, Mirra Andreeva a ajuns la 16 victorii pe tabloul principal de la Roland Garros, cele mai multe obținute de o adolescentă în secolul XXI. În semifinale, tânăra rusoaică va da piept cu învingătoarea sfertului de finală ucrainean, dintre Elina Svitolina (locul 7 WTA) și Marta Kostyuk (locul 15 WTA).