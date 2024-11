Ce a spus Nadia Comăneci despre surpriza Călin Georgescu de la alegerile prezidențiale: „Nu tot ce se întâmplă în social media este adevărat”

Nadia Comăneci a fost prezentă la Gala „110 ani de Olimpism în România”, iar legenda gimnasticii românești a vorbit despre mai multe subiecte de actualitate din sport, dar și despre alegerile prezidențiale din România, care și-au consumat duminică primul tur.

Nadia Comăneci, declarații de la Gala „110 ani de Olimpism în România”. Ce a spus despre surpriza Călin Georgescu: „Nu tot ce se întâmplă în social media este adevărat”

Nadia Comăneci a venit luni la Gala „110 ani de Olimpism în România”, iar „zeița de la Montreal” a abordat mai multe teme alături de jurnaliștii prezenți. Aceasta a vorbit despre momentele pe care le-a retrăit din gimnastica românească, dar și despre .

Aceasta a discutat și despre , cel care i-a coordonat pașii în gimnastică. De asemenea, Nadia Comăneci a vorbit și despre cel mai important subiect din România la ora actuală, primul tur al alegerilor prezidențiale.

Indirect, aceasta a vorbit despre și a transmis că .

„Mă bucur să fiu aici, m-am gândit că acest galben este culoarea cu care a concurat echipa României la gimnastică, la Paris și este un moment să sărbătorești istoria sportului românesc.

Am avut plăcerea să văd o parte din echipa din 1976, fete pe care nu le-am mai văzut de ceva vreme și să vezi toată istoria care s-a desfășurat în 110 ani.Am întâlnit un sportiv român care a împlinit 101 ani, mă bucur să revăd această istorie și să sărbătoresc împreună cu toți sportivii acest moment.

Politica nu este ceva care m-a fascinat. Nu înțeleg și cred că e bine să stau în locul meu sportiv, unde pot crea ceva prin care să creștem. Nu am ce să vă spun, pentru că nu înțeleg nici eu.

Da (n. r. Vedeți capabilă o femeie să conducă România?). Toată lumea se uită la o istorie pentru ca femeia să devină președintă. A fost acest moment și în State, nu a fost să fie anul acesta și nu se știe, România alege, nu?”, a început Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci, despre felul în care Călin Georgescu s-a făcut cunoscut în campania electorală pentru alegerile prezidențiale: „Nu am TikTok. Nu tot ce se întâmplă în social media este adevărat”

„Mă leg dincolo de faptul că la Paris am avut egalitate în competiție, deci este o lume egală, cu potențial pentru toată lumea și este o privire proactivă spre viață, deci fiecare are posibilitatea, așa cum am spus și în sport, nu trebuie să te naști într-un anumit loc pentru a deveni cel mai bun, doar să ai oportunitatea.

Intrați într-o zonă care nu este zona mea, nu am TikTok, este o influență diferită. Nu tot ce se întâmplă în social media este adevărat, dacă nu știi, trebuie să stai în zona ta. Din ce știu, Ana-Maria Bărbosu își va păstra medalia pentru toată viața. A fost un moment greu, a fost un funerar privat.

M-am întâlnit și cu Mary Lou Retton, care a fost o sportivă bună, care a câștigat olimpiada din 1984, s-a plâns foarte mult, ș-a și râs vis-a-vis de prostioarele pe care le-am făcut noi în tinerețe și mă bucur că nu era social media atunci.

Este trist să vezi pe cineva care a făcut parte din viața ta, care a avut un impact, care te-a ajutat să navighezi printre momente grele, care te-a făcut un om puternic și care m-a învățat să am respect pentru semenii mei. Doresc ca fiecare club să investească pentru sport, pentru că acești copii muncesc foarte mult și au nevoie de o infrastructură și de tot ce este valabil și în partea cealaltă, în Statele Unite și în alte țări.

O să facem un plan de patru ani de zile și o să avem câteva surprize, sper, care o să vă placă. Chiar am revăzut solul ei (n. r. Mary Lou Retton) de curând și m-am gândit ce influență au avut soții Béla și Márta, pentru faptul că au găsit și au reușit să facă un sol pentru o americancă pe o muzică românească”, a mai spus Nadia Comăneci.

