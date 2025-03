Ce a spus Pepe cu puțin timp înainte de eliminarea lui Sali Levent de la Te Cunosc de Undeva. ”Doamne Ferește”

Sali Levent a fost dat afară de la Te Cunosc de Undeva. Artistul a fost scos din joc chiar de către producătorii Antena 1, iar ”vinovate” au fost abaterile acestuia. Iată ce spunea Pepe despre concurent, cu puțin timp înainte de eliminarea lui.

Ce a spus Pepe despre Sali Levent

Te Cunosc de Undeva a avut parte de un episod unic în istoria emisiunii. Sali Levent, unul dintre concurenții noului sezon, a fost dat afară de către producători. Chiar dacă echipa Antena 1 a vrut să țină totul secret, detaliile au ieșit la iveală.

În urmă cu puțin timp, prezentatorul emisiunii, Pepe, a vorbit despre Sali Levent. În ciuda faptului că filmările erau abia la jumătate, artistul a avut timp să își facă o părere despre concurentul Te Cunosc de Undeva.

”Mă uitam la Sali. Sali Levent. Ferească Dumnezeu. Deci la prima emisiune, nu zic la ultimele filmate, că noi deja suntem jumătatea sezonului. Am râs atât de tare, de am ajuns acasă și nu puteam să dorm de râs. Doamne ferește! E actor. Dar cântă și foarte bine și se și distrează.”, a spus Pepe, la Fresh by Unica.

De ce a fost dat afară Sali Levent de la Te Cunosc de Undeva

Sali Levent nu mai face echipă cu Nick de la N&D. de către producători, din cauză că nu se prezenta corespunzător la filmări și la repetiții. Acesta ar fi avut un comportament deviant, cauzat de substanțele interzise.

Sali Levent a fost foarte încântat de participarea sa la Te Cunosc de Undeva. În cele câteva ediții în care a apărut pe micul ecran, acesta a făcut senzație și a reușit să impresioneze juriul.

Alături de Nick de la N&D, Sali Levent a interpretat personaje cu adevărat ”spumoase”, dar și dificile. După eliminarea sa din emisiune, Nick a rămas singur, iar în ediția cu numărul 11, telespectatorii îl vor vedea pe artist fără coleg de scenă.

, echipa de producție a emisiunii s-a gândit foarte bine la această decizie. Cum parcursul emisiunii este primordial, cel mai probabil, au fost luate măsuri de siguranță, astfel încât Te Cunosc de Undeva să nu aibă de suferit.