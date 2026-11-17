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Sergej Barbarez (55 de ani), selecționerul Bosniei, a vorbit și despre România după ce echipa sa , marți seară la Zenica, în cadrul etapei cu numărul 6, ultima, din această ediție de Liga Națiunilor. El a punctat în primul rând că pentru el această partidă a fost destul de dificil de pregătit, tocmai prin prisma palmaresului foarte bun avut în ultimii ani de bosniaci contra „tricolorilor”.

Ce a spus selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez, despre România după încă o victorie în fața „tricolorilor”

De asemenea, Barbarez a mai transmis și că, în viziunea sa, chiar și în acest context România tot nu era o echipă de neglijat înaintea meciului. Dar, chiar și în condițiile în care , selecționerul Bosniei susține că a avut întotdeauna mare încredere că echipa sa avea capacitatea de a reveni în joc și de a se impune în final.

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De ce a avut Sergej Barbarez dificultăți în a pregăti partida de la Zenica

Ceea ce s-a și întâmplat de altfel în cele din urmă. „Nu a fost un meci ușor de pregătit, mai ales din cauza mizei rezultatului, dar și pentru că întâlneam o echipă pe care o învinseserăm de trei ori consecutiv. Nu a fost deloc simplu să intrăm pe teren și să oferim ceea ce trebuia. Desigur, începutul nostru nu a fost la nivelul energetic pe care îl așteptam. Știam că întâlnim o echipă care nu este deloc de neglijat. Însă avem întotdeauna acea convingere a noastră că putem reveni, că avem calitate în atac și putem decide meciurile.

Aceasta a fost ideea încă de la început. Să facem șase schimbări, practic să introducem o echipă aproape nouă. Este nevoie de timp. Toate acestea sunt de înțeles, iar deciziile se încadrează într-o anumită limită, în funcție de faptul dacă am procedat bine sau nu.

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Desigur, ne pare rău că Ermedin (n.r. Demirovic) a primit cartonaș galben, deoarece este un membru important al echipei noastre. Va trebui să ne descurcăm fără el, însă banca noastră de rezerve reprezintă un punct forte, la fel și schimbarea sistemului de joc. Aceasta a fost ideea: să-l determinăm pe adversar să se poziționeze diferit și să-și adapteze jocul.

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Împotriva Poloniei am început cu trei fundași, iar în Suedia am marcat două goluri folosind vechiul sistem, 4-4-2. A arătat mai bine echipa, am fost mai dominanți, iar extremele noastre se simt diferit în acest sistem. Am văzut și astăzi, atunci când Deda începe în atac alături de Kerim (n.r. Alajbegovic), acestea sunt momentele pe care ne dorim să le avem, în situații de 1 contra 1”, a declarat Sergej Barbarez la finalul meciului, citat de