Ce a spus Smiley cu privire la gumele făcute de Delia și Gina Pistol despre sarcină. Replică amuzantă

Smiley și Gina Pistol vor deveni părinți pentru prima dată, la începutul anului viitor. Cei doi au vorbit mult, în ultima perioadă, despre clipele minunate pe care le trăiesc în așteptarea venirii pe lume a micuței lor. Acest lucru a trezit interesul oamenilor din antujarul cupului și s-au iscat discuții diverse pe această temă.

Recent, a avut loc un schimb de replici savuros între viitorii părinți și Delia. Totul s-a întâmplat pe rețelele de socializare și a pornit de la o întrebare, pusă de un fan, cu privire la sarcina Ginei. Momentul a stârnit amuzamentul celor două femei, iar artistul a fost întrebat de Delia dacă se simte rușinat de ele două și de faptul că ea nu este însărcinată.

Replica pe care Smiley a dat-o, „băi, dacă vreți vă las, mă simt în plus aici”, a dus la continuarea discuției într-un ton amuzant. „Dacă mă însărcinez, eu vreau să fiu numai plecată. Până când se poate?”, a continuat cântăreața, potrivit wowbiz.ro.

Smiley, Gina Pistol și Delia, glume și discuții savuroase despre sarcină

Dialogul virtual al celor doi artiști a continuat în direcția vacanțelor și a posibilității reduse de a călătorii în perioada în care sarcina este avansată, dar și în condițiile actuale. „Ai voie până la un anumit punct, dar după aia nu mai merge, noi am fost plecați”, i-a spus el Deliei.

Cântăreața a precizat că „vreau să se obișnuiască de mic, o să stau plecată”, iar Smiley a recunoscut că și-ar mai dori să plece în vacanță în iarna acesta, dar posibilitățile sunt reduse din cauza pandemiei. „În iarna asta sigur nu o să avem vacanță”, a concluzionat el, potrivit sursei de mai sus.

Cum s-a schimbat viața Ginei Pistol și a lui Smiley de la vestea că vor deveni părinți

Viitorii părinți au făcut publică vestea venirii pe lume a primului lor copil cu ajutorul unui videoclip în care au vorbit despre relația dintre ei, despre momentele deosebite și marea bucurie de a afla că familia lor va crește.

„Noi doi vom deveni părinți. Eu personal încă procesez informația. Ușor, ușor încep să realizez că vor apărea multe schimbări în viața mea, în viața Ginei. Trebuie să modific puțin casa, să-mi schimb programul. Cele mai multe schimbări vor veni în viața Ginei”, a spus Smiley.

Și Gina le-a povestit fanilor impactul pe care l-a avut vestea că va deveni mamă: „în urma unor analize medicale, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi şi pentru iubirea noastră!

Am avut emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am ştiut că totul este bine. În sfârşit, a venit momentul să aflaţi de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani şi cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susţinere şi multă emoţie în viaţa noastră”, a scris acesta pe Instagram.

