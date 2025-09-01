Sport

Ce a spus soția lui Cristi Manea despre violența împotriva femeilor. Irina Manea, reacție după derapajul manelistului Tzancă Uraganu

Irina Manea a reacționat la declarațiile controversate ale lui Tzancă Uraganu. Ce a spus soția lui Cristi Manea când a auzit că manelistul și-a lovit partenerele.
Claudia Şoiogea
01.09.2025 | 11:04
Ce a spus sotia lui Cristi Manea despre violenta impotriva femeilor Irina Manea reactie dupa derapajul manelistului Tzanca Uraganu
Irina Manea a reacționat după derapajul lui Tzancă Uraganu din podcastul lui Bursucu. Sursa foto: captură Youtube, Facebook

Irina Manea a reacționat după cele mai recente declarații ale lui Tzancă Uraganu. Invitat la podcastul lui Bursucu, manelistul a recunoscut că a fost și este violent cu femeile din viața sa. Iritată de spusele manelistului, soția lui Cristi Manea a decis să vorbească despre acest subiect.

Irina Manea a reacționat la derapajul lui Tzancă Uraganu

Cel mai recent podcast care îl are ca invitat pe Tzancă Uraganu a stârnit un val de revolte. Manelistul a declarat cu nonșalanță că dacă „o femeie țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă, să o stăpânești”. Declarațiile controversate ale artistului au făcut înconjurul internetului, iar Irina Manea a simțit nevoia să reacționeze.

Deși este în vacanță în Paris, soția lui Cristi Manea nu s-a putut abține când a auzit declarațiile lui Tzancă Uraganu. Irina Manea este una dintre cele mai puternice voci din online și mereu și-a folosit notorietatea pentru a schimba lucrurile în bine. De data asta, influencera a subliniat că nu este deloc normal ca astfel de vorbe să fie aruncate atât de ușor în spațiul public.

Ce a spus soția lui Cristi Manea despre cele mai recente declarații ale manelistului

Irina Manea s-a declarat șocată, dar și dezgustată de spusele lui Tzancă Uraganu. Soția lui Cristi Manea a povestit că manelistul a cântat la nunta ei, însă dacă știa cum gândește acesta, sigur nu l-ar mai fi chemat. De asemenea, Irina Manea a mai spus că i se pare alarmant că multe femei și bărbați nu văd nimic greșit în declarațiile manelistului.

„Mi-a cântat la nuntă și sub nicio formă nu știam că ăsta e modul în care gândește. Alegerea a fost strict pentru partea artistică și pentru că știam că majoritatea invitaților se vor distra. Dacă aș fi știut, cu siguranță decizia mea ar fi fost alta.

Faptul că o persoană cu atâta notorietate vorbește despre violența împotriva unei femei cu atâta lejeritate mi se pare alarmant. Din păcate, foarte mulți bărbați, dar și femei nu consideră gravă declarația lui, iar asta nu face decât să normalizeze violența împotriva femeilor și să îi încurajeze pe agresori.”, a spus Irina Manea, pe Instagram.

irina manea tzancă uraganu podcast bursucu
Irina Manea a fost șocată de ce a spus Tzancă Uraganu în podcastul lui Bursucu. Sursa foto: Instagram

Val de sesizări la CNA după publicarea podcastului

Cei care au urmărit podcastul lui Bursucu, sigur au remarcat faptul că declarațiile lui Tzancă Uraganu nu s-au oprit aici. Manelistul a mai spus că violența „nu înseamnă a dat bâte, cuțite, dar o palmă, un picior, ceva, mai dai la o femeie”. Nu doar Tzancă Uraganu a lăsat un gust amar publicului, ci și gazda podcastului.

Bursucu a fost și el criticat pentru că nu a moderat potrivit dialogul și că nici nu a reacționat la spusele manelistului. În urma publicării podcastului, mai multe persoane publice au luat atitudine și au cerut ca urmăritorii să facă sesizare la CNA.

Din păcate, fenomenul violenței împotriva femeilor a luat amploare în țara noastră. De la începutul anului și până în prezent, în România au fost 39 de cazuri de femicid. Cel mai recent dintre ele a fost pe 29 august, în Măgur-Răcătău, acolo unde un bărbat și-a ucis soția cu cuțitul din motive de gelozie.

Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
