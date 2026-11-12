Sport

Ce a transmis Daniel Pancu vedetelor aflate la final de contract cu Rapid: „Situația nu e ușoară”

Bogdan Mariș
12.11.2026 | 19:30
Ce a transmis Daniel Pancu vedetelor aflate la final de contract cu Rapid Situatia nu e usoara
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Daniel Pancu (49 de ani) a vorbit despre situația jucătorilor aflați la final de contract cu Rapid. FOTO: Sport Pictures
Daniel Pancu a comentat situația fotbaliștilor aflați la final de contract cu Rapid și a dezvăluit ce urmează pentru Andrei Șucu la formația giuleșteană.
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Mai multe nume importante de la Rapid, Cristian Manea, Alex Dobre, Răzvan Onea, Alexandru Pașcanu sau Marian Aioani, se află în ultimul an de contract cu formația giuleșteană, iar Daniel Pancu (49 de ani) a vorbit despre situația jucătorilor. Tehnicianul a dezvăluit și ce va urma pentru Andrei Șucu.

Verdictul lui Daniel Pancu despre jucătorii aflați la final de contract cu Rapid

Daniel Pancu a afirmat că se va baza în continuare pe jucătorii care mai au contract cu Rapid până la finalul sezonului, însă ar prefera ca aceștia să comunice din timp o eventuală dorință de a pleca de la formația din Giulești. De asemenea, antrenorul a clarificat faptul că jucătorii împrumutați de la Genoa vor rămâne la Rapid. „Nu știu dacă vor semna, eu le-am spus să se concentreze foarte mult pe aceste 5 etape, chiar azi (n.r. joi, 12 noiembrie) am avut o discuție pe acest subiect.

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Eu în momentul de față mă bazez pe absolut toți, dar dacă sunt jucători care nu își doresc să mai continue de la vară, ar fi bine să o spună acum. Sunt obligat să-i folosesc în continuare. Situația nu e ușoară, sunt jucători la final de contract și 6 împrumutați. Cei de la Genoa sunt ca și cum ar fi ai noștri, dar ceilalți 3, Stojilkovic, Bubanja și Annan, sunt doar împrumutați”, a spus tehnicianul la Digi Sport. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate în octombrie că Alex Dobre a refuzat ultima ofertă de prelungire primită din partea clubului Rapid.

Daniel Pancu a anunțat ce urmează pentru Andrei Șucu la Rapid

Titularizat de Daniel Pancu în meciul cu Csikszereda, Andrei Șucu a avut o prestație dezamăgitoare, iar după acel joc s-a declanșat un întreg scandal cu privire la situația sa. Antrenorul Rapidului a clarificat faptul că fiul lui Dan Șucu va rămâne la formația giuleșteană cel puțin până în iarnă. „Nu am vorbit (n.r. cu Diana Șucu). A fost o situație, a trecut, am înțeles cu toții.

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Suntem la fotbal, îi tratăm pe toți la fel, e un proces. Încă nu a împlinit 18 ani, poate aici am greșit eu, că îi tratez pe toți egal. Nu poate să înțeleagă presiunea până nu se lovește de ea. Nu a fost ușor. Marcase un gol, și-a dorit enorm, dar apoi comportamentul lui era de jucător nemulțumit când nu juca. Nu va merge la Ștefănești, va rămâne cu noi. Se poate găsi o cale în iarnă”, a declarat antrenorul Rapidului.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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