Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au înghițit vrăjeala ieftină”

Irina Manea este una dintre cele mai urmărite influencere din România. Soția lui Cristi Manea are o comunitate de peste un milion de fani pe care îi ține mereu la curent cu tot ceea ce face. Cu ocazia alegerilor parlamentare din Moldova, influncera le-a transmis tuturor un mesaj important.

În mediul online, Irina Manea nu mai are nevoie de nicio prezentare. Soția lui Cristi Manea este un influencer de succes, dar și una dintre cele mai puternice voci de pe Instagram. Tocmai de aceea, Irina SSW, așa cum este cunoscută în online, „profită” de popularitatea sa pentru a aborda diverse subiecte de interes.

Deși este cunoscută pentru conținutul fashion sau de beauty pe care îl face, Irina Manea nu se ferește să aducă și alte subiecte în atenția celor care o urmăresc. De data asta, influencera a vorbit despre alegerile parlamentare din Moldova, care au reprezentat un punct important pentru viitorul acestei țări.

După ce s-au centralizat rezultatele, iar moldovenii de peste Prut au ales calea europeană, Irina Manea a vrut să îi felicite. Influencera a fost mândră de alegerea făcută de vecinii noștri. Drept dovadă, a transmis un mesaj public de apreciere în urma alegerilor parlamentare.

„Frații de peste Prut n-au înghițit vrăjeala ieftină. Felicitări, Moldova!”, a fost mesajul transmis de Irina Manea pe Instagram.

Soția lui Cristi Manea abordează des subiecte de interes social pe Instagram

Nu este pentru prima dată când Irina Manea abordează subiecte politice în comunitatea ei. Influencera este destul de implicată atunci când vine vorba de parcursul politic al României, iar activitatea sa la cele mai recente alegeri din România sunt cea mai bună dovadă.

În urmă cu ceva timp, tot pe Instagram, a abordat subiectul violenței domestice, declarându-se de-a dreptul dezgustată de declarațiile făcute de Tzancă Uraganu. Invitat într-un podcast, manelistul a recunoscut că obișnuiește să mai dea „o palmă” unei femei pentru a o „stăpâni”.

Chiar dacă Tzancă Uraganu a fost invitat să cânte la nunta ei cu Cristi Manea, Irina nu s-a ferit să își declare dezgustul față de cele spuse de manelist. Tot pe Instagram, Irina Manea a punctat toate aspectele care au șocat-o.

„Mi-a cântat la nuntă și sub nicio formă nu știam că ăsta e modul în care gândește. Alegerea a fost strict pentru partea artistică și pentru că știam că majoritatea invitaților se vor distra. Dacă aș fi știut, cu siguranță decizia mea ar fi fost alta.

Faptul că o persoană cu atâta notorietate vorbește despre violența împotriva unei femei cu atâta lejeritate mi se pare alarmant. Din păcate, foarte mulți bărbați, dar și femei nu consideră gravă declarația lui, iar asta nu face decât să normalizeze violența împotriva femeilor și să îi încurajeze pe agresori.”, a spus Irina Manea, pe Instagram.

Irina Manea a vorbit și despre rasism

și subiecte de interes social. În vara acestui an, Irina a adus în atenția tuturor un eveniment care a avut loc în Cluj-Napoca și care i-a lăsat un gust amar. Și anume, incidentul în urma căruia un muncitor străin a fost bătut de către un român.

Irina Manea nu a rămas indiferentă și și-a exprimat revolta în secțiunea de Stories de pe Instagram. De asemenea, aceasta a mai distribuit și o altă pagină de Instagram, „O zi din viața unui migrant”, pentru ca urmăritorii ei să descopere adevărata realitate de care se lovesc migranții și cât de greu le este în România.

De fiecare dată când are ocazia, Irina Manea își folosește vocea puternică pe care o are în mediul online pentru a semnala diverse probleme. În acest fel, comunitatea ei de fani rămâne ancorată în realitate, dar o și apreciază pentru faptul că expune și situații mai puțin plăcute din viața de zi cu zi.