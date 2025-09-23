Sport

Ce a vorbit Alex Mitriță cu nașul Rotaru înainte de a-și anunța retragerea de la națională: „Trebuie să știi cum să te porți cu el. Nu cred că doarme cineva cu poza lui Olaru sub pernă”

Mihai Rotaru, detalii despre situația lui Alex Mitriță. Ce spune patronul Universității Craiova despre retragerea fotbalistului de la echipa națională.
23.09.2025 | 21:43
Alexandru Mitriță, fostul jucător al Universității Craiova, a anunțat în urmă cu doar o zi că s-a retras oficial de la echipa națională a României. Mihai Rotaru, acționarul majoritar al clubului din Bănie, a vorbit despre alegerea făcută de fostul său jucător.

Alex Mitriță s-a retras definitiv de la naționala României

Alexandru Mitriță a ales să nu mai dea curs convocărilor la echipa națională. Fotbalistul joacă în China, iar deplasările în România sunt lungi și extrem de obositoare. El și-a înștiințat fanii că nu va mai juca în tricoul primei reprezentative printr-o scrisoare emoționantă.

Ce spune Mihai Rotaru despre retragerea lui Mitriță de la națională. „Alex putea să ajute mult mai mult”

Mihai Rotaru și Alexandru Mitriță au în continuare o relație foarte bună, iar patronul Universității Craiova e de părere că criticile primite de atacantul român nu își au rostul, întrucât fotbalistul a făcut alegerea pe care el a considerat-o corectă în acest moment al carierei.

„Reacțiile sunt împărțite, ca întotdeauna: cei care-l apreciază pe Alex spun că a procedat foarte bine, haterii spun că a fost o prostie. Cred că va suferi echipa națională. Alex putea să ajute mult mai mult echipa națională. Pe de altă parte, eu am vorbit cu el înainte, s-a pus problema să nu vină la ultima convocare. Dar a zis că nu, că se bazează pe el.

Alex este un tip special. Are personalitate, trebuie să știi cum să te comporți cu el, fără să acuz pe nimeni. Am văzut foarte mulți suporteri ai echipei naționale care poartă tricoul cu numărul 20, numărul lui. Sunt mulți copii care dorm cu poza lui Mitriță sub pernă, cu a lui Baiaram. Nu cred că doarme cineva cu poza lui Olaru sub pernă. Mitriță a fost contemporan cu Oltenia fotbalistică.

El ar fi putut să dea mult mai mult. Din păcate, nu a fost chimie între Alex Mitriță și echipa națională. I-am spus să ia legătura cu cei de la comunicare, ca atmosfera de la echipa națională să fie bună”, a declarat Mihai Rotaru la Digi Sport.

