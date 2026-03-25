Ce a vorbit Denis Drăguș cu Daniel Bîrligea. Atacantul suspendat al României, dezvăluiri în direct la Fanatik SuperLiga: “E regretul vieții mele! Turcia deja se vede la Mondial”

Denis Drăguș (26 de ani) evoluează în Turcia, la Gaziantep FK, astfel încât cunoaște bineînțeles o mare parte din naționala acestei țări, cea formată din jucători din campionatul intern. Astfel, atacantul român a putut să le ofere coechipierilor săi câteva informații importante vizavi în special de fundașii lui Vincenzo Montella, cărora le știe atât punctele forte, cât și punctele slabe.

Cât de mult regretă Denis Drăguș că nu poate juca în barajul Turcia – România de la Istanbul

Din nefericire pentru el, Drăguș nu poate juca în barajul de la Istanbul după acel cartonaș roșu direct primit în jocul din Bosnia din finalul campaniei de calificare la Cupa Mondială. Astfel, el ar fi putut reveni la națională în principiu abia pentru finala acestui baraj, în mod evident în cazul în care naționala lui Mircea Lucescu ar fi ajuns acolo. Doar că și acest scenariu a devenit nerealizabil după ce fotbalistul s-a confruntat cu anumite probleme medicale în ultima perioadă.

„Nici nu îți dai seama cât de mult regret și eu și cred că o să regret cel mai mult mâine, când o să se fluiere începutul meciului. (n.r. Dacă acesta este regretul vieții sale din punct de vedere fotbalistic) Cu siguranță, până acum cred că da. Mi s-a mai întâmplat să ratez un European de tineret, până la momentul respectiv era, să zic, momentul carierei de până atunci. Mi-am dorit ulterior să ating asta cu naționala, s-a întâmplat. Să zic așa, până acum e regretul carierei și sper ca după asta să reușesc să îmi revin și să jucăm la Mondial. Sper să ne calificăm și regretul ăsta să se stingă repede. Să ne îndreptăm cu toții spre Mondial.

Am primit două etape, dar una s-a dus în meciul cu San Marino. Asta a fost a doua etapă, meciul cu Turcia. Dar nici din punct de vedere medical nu eram sută la sută, fusesem și accidentat. Acum am început antrenamentele, nu încă sută la sută, deci era greu să pot să fiu apt, chiar și la al doilea meci. La mine era mai complicat, era ceva la ligamentul colateral. Speram să fie doar o lovitură. Depinde, în momentul ăsta contează de la zi la zi cum reacționează genunchiul.

Din ce am vorbit cu doctorii, cred că în 10-12 zile să zic că aș putea să fiu, dar depinde de la zi la zi cum evoluează. Apt, adică să nu am nicio restricție medicală. Am mai avut accidentarea asta și anul trecut, când am fost la Trabzon, cam asta s-a întâmplat, am intrat un pic cam forțat, mai devreme decât trebuia și a trebuit să reiau toată recuperarea”, a spus Denis Drăguș în primă fază la FANATIK SUPERLIGA.

De ce este Denis Drăguș optimist înainte de Turcia – România

Fotbalistul de la Gaziantep a făcut o comparație între această partidă și cea contra Ucrainei de la EURO 2024, când a învins cu 3-0, iar Drăguș a reușit să marcheze un gol: „Eu am mai spus, sunt încrezător, pentru că e un meci. Dacă erau două meciuri, era mai dificil, părerea mea, să îi scoatem, dar într-un singur meci… Cred că cu toții ne aducem aminte meciul cu Ucraina, în care, să zic așa, a fost un meci similar. Din ce îmi aduc aminte, și Ucraina avea Mudryk pe 100 de milioane la Chelsea, Lunin de la Real Madrid, Zinchenko de la Arsenal, jucători de la City, Dovbyk care ulterior a ajuns la Roma, Zabarnyi la PSG, adică aveau jucători părerea mea cam la nivelul celor din naționala Turciei.

Cred că e un meci similar. Și atunci am intrat foarte bine, am reușit să nu primim gol. Ne-am închis bine, am jucat foarte bine pe contraatac și am reușit să înscriem trei goluri. Acum clar depinde și să fim noi într-o formă bună, într-o zi bună, și să începem bine meciul. Asta e important. O să fie greu în primele 20 de minute, cred că vor fi infernale. Dar fiind doar un meci, se poate întâmpla orice”.

Aspectul care îi poate costa decisiv pe turci

Denis Drăguș crede că faptul că turcii sunt extrem de încrezători înaintea meciului ar putea într-o anumită măsură să se întoarcă împotriva lor: „Ei au încredere mare, nu se gândesc să nu se califice la Mondiale, nu numai la meciul ăsta. Mai ales că au cea mai bună generație, ei o consideră cea mai bună, cea mai talentată generație. Nici nu se gândesc. Cu toate că sunt și persoane precaute, care își dau seama că se pot întâmpla multe într-un meci de fotbal. Dar sunt foarte încrezători că se pot califica.

După ce s-au tras grupele pentru Mondial, ei vorbeau deja că au grupă ușoară și se pot califica mai departe. Ei au o mentalitate așa balcanică. Se poate specula treaba asta, părerea mea. Sunt încrezători, iar această încredere prea mare te poate face uneori să cazi așa într-o… Nu cred că e vorba de aroganță sau ceva. Eu mizez pe asta, că vor avea o surpriză mâine”.

Ce a vorbit Denis Drăguș cu coechipierii săi înainte de Turcia – România

Denis Drăguș a dezvăluit că a vorbit cu ai săi colegi de la echipa națională înaintea acestui baraj și astfel i-a informat pe cei din atac, Dennis Man, Daniel Bîrligea sau Valentin Mihăilă, și nu numai, că această partidă este perfectă pentru ei să își pună în valoare calitățile.

„Am vorbit, am mai discutat așa când am fost la Mogoșoaia. Am vorbit și cu băieții. Da, sută la sută, am vorbit de mici detalii. Noi am mai jucat cu anumiți jucători de la Galata sau Fener, în campionatul intern. Am mai vorbit așa despre ce le place, ce nu le place, unde am putea să îi surprindem. Am jucat de multe ori împotriva fundașului central de la Galata, îl știu. Cakir, portarul, a fost cu mine la Trabzon în sezonul trecut. Îl știu foarte bine, pentru mine e unul dintre cei mai buni portari pe care i-am văzut. E ceva incredibil. Pe lângă calitățile de portar, are și un joc de picior senzațional. E foarte greu să se precipite în pressing sau să greșească pase.

Da, am vorbit puțin. Nu numai cu Bîrli (n.r. Daniel Bîrligea), și cu Vali (n.r. Mihăilă), și cu Dennis (n.r. Man). Nu vreau eu să dau sfaturi, dar cred că pe calitățile lor au șanse mari să-i surprindă. Avem contraatacul, pe care eu cred că o să-l jucăm foarte bine. Avem jucători de viteză. Dennis, 1 la 1 e incredibil. Vali la fel, jucător de contraatac, viteză foarte bună. Bîrli, care și el poate să facă treaba asta.

Deci cred că acolo vor avea probleme ei. Prin viteza pe care o avem în atac cred că îi putem surprinde, părerea mea. Cred că majoritatea vor face un meci mare. Mă aștept și de la cei care joacă în Turcia, că vor fi cu atât mai motivați. E un meci special, de asta și eu am un regret și mai mare că nu joc contra Turciei. Din punctul de vedere al motivației, al energiei, cred că vom fi peste ei. Sper să facă diferența treaba asta”, a mai spus Denis Drăguș