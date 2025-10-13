Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România – Austria: Dezvăluirile patronului FCSB

Gigi Becali (67 de ani) a redevenit trup și suflet pentru echipa națională a României. Patronul FCSB a dezvăluit că a ținut cu „tricolorii” pentru Mircea Lucescu (80 de ani). Cei doi au purtat o discuție cu câteva ore înainte victoriei de poveste de pe Arena Națională.

Mircea Lucescu și Gigi Becali, discuție emoționantă înainte de România – Austria 1-0

Gigi Becali a ținut pumnii strânși echipei naționale la partida decisivă cu Austria din preliminariile CM 2026. Latifundiarul din Pipera s-a bucurat de succesul „tricolorilor” în ciuda faptului că

„Asta e. Se întâmplă. Nu sunt fericit, dar într-un fel bucuros. Spun în premieră. Lucescu m-a sunat înainte de meciul cu Craiova, cu vreo 2-3 ore înainte de meci, și mi-a spus ‘Băi, Gigi, îți urez succes că ai mare nevoie la meciul ăsta! Și d-aia am zis să te sun să te încurajez și să îți urez succes’. Eu i-am spus ‘Băi, Mircea, de azi înainte, pentru gestul pe care l-au făcut voi fi și eu cu tine și cu echipa națională’. E, i-am promis. Așa a fost.

Să mai spun ceva. Ce mă mână să țin mai mult cu echipa națională: interesul de bani. Pentru că dacă ne calificăm la Cupa Mondială, eu iau 3-4 milioane de euro, 600 de mii de jucător. Dacă mai iau și de la Ngezana… Dacă nu iau de la Ngezana, iau de la Kiki, că între ei doi e acolo să se califice la Mondial.

(n.r. – Nu îl mai dați afară pe Kiki?) Nu îl dau afară, nu pot. Are contract. Nu îl bag pe listă, dar el joacă la Mondiale. Iau 600 de mii pe el. Nu îl dau. Dacă se califică, îl mai dau? Rămâne, că iau banii. Dar dacă ne calificăm noi, am 6-7. Iau vreo 4 milioane de euro dacă se califică echipa națională”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

De când nu s-a mai calificat România la Cupa Mondială

Gigi Becali e convins că . „Tricolorii” n-au mai jucat la World Cup din 1998. Selecționata pregătită atunci de Anghel Iordănescu s-a oprit în optimile de finală, unde a fost eliminată de Croația.

„Ăsta e meciul lui (n.r. – Mircea Lucescu), câștigat de el. Am fost peste austrieci 2 clase. Nu au jucat nimic, nu au avut nicio ocazie. Dar să vezi ce inspirație a avut el. Pe una i-a făcut-o Dumnezeu. Că s-a accidentat Popescu și l-a băgat pe Ghiță, care a dat cu capul. Și a doua, Louis Munteanu, pe care el l-a băgat, a scos faultul din care s-a dat lovitura din ultimele secunde.

Și Ianis. Unii spuneau că trebuia să facă schimbări. Ianis a alergat mult și Man a alergat și Mihăilă. Dar Ianis a dat centrare de gol. Ianis a dat centrarea, ăla a scos faultul, ăla a dat cu capul. A fost inspirația lui”

Știi ce îmi spune mie golul ăla cu capul din minutul 95? Că și la baraj ne vom califica. Și e și norocul meu, ca să iau milioanele. Man mi-a plăcut foarte mult aseară. E fotbalist Man”, a adăugat patronul FCSB.

Ce meciuri mai are de jucat România în preliminariile CM 2026

Cu două etape rămase până la finalul preliminariilor World Cup 2026, România este pe locul 3 în Grupa H, cu 10 pucte, cu trei mai puține decât Bosnia (locul 2) și cu cinci mai puține decât Austria (locul 1). Naționala lui Mircea Lucescu va mai juca împotriva Bosniei, în deplasare, și acasă, cu San Marino, pe 15, respectiv 18 noiembrie.

„(n.r. – Cum vi s-a părut Bîrligea?) Bîrligea s-a bătut de s-a rupt cu ei acolo. La un moment dat a luat o minge cu capul și a trecut printre ei. L-a tras ăla de tricou că nu avea ce să îi facă. El nu a avut chiar multe mingi. Mingile avute au fost pe lupta lui, pe războiul lui. Mihăilă a avut bara aia, dar parcă nu prea era în joc. El va juca cu aceeași echipă(n.r – contra Bosniei). Nu schimbă echipa. Cum să o mai schimbi?”, a conchis Becali.