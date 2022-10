Ce a vrut să îi scrie mama Geta Sterp lui Carmen de la Sălciua după ce s-a recăsătorit: „Am zis să mă abțin”. Femeia l-a apărut pe Culiță în fața celor mai noi atacuri

Mama Geta a luat foc în mediul online după ce anumite persoane au susținut, în comentariile la un clip în care apar frații Sterp, că fără fosta ei noră, Carmen de la Sălciua, Culiță nu ar fi ajuns atât de sus.

Mama Geta, supărată pe cei care spun că fiul ei are succes datorită lui Carmen de la Sălciua: „Ea a încercat să o facă și pe sora ei cunoscută”

nu s-a putut abține când cineva a zis că marele noroc al lui Culiță a fost, de fapt, . Contactată de FANATIK, mama Geta a spus tot ce avea pe suflet, mai limpede ca niciodată!

-Bună ziua, mama Geta! Am văzut că sunteți tare supărată pentru că lumea zice că fosta noră l-a făcut mare pe Culiță! Pe fiul dumneavoastră îl deranjează că se zice asta?

Haideți să vă spun, sincer, pe el uitați-vă câtă lume îl urmărește, dublu numărul de oameni față de Carmen. El e același băiat. E atât de bun, el nu bagă în seamă, dar pe mine mă deranjează că se spun astfel de lucruri. E un băiat atât de bun la suflet, ajută atâta lume… Oamenii spun tot felul de lucruri. Ajută atâta lume și nu se laudă. E adevărat că ajuta și când era cu Carmen. Și ea are un suflet deosebit…

-Spuneați în comentariu pe Instagram că fosta noră nu a reușit să își facă familia celebră

Păi da, ea a încercat să o facă și pe sora ei cunoscută, pe mama ei. Cred că Dumnezeu îi pune pe fiecare după talentul său acolo unde trebuie. Culiță cântă cum nu cântă o sută de oameni, nu zic, și Carmen are voce, are talentul ei. Culiță s-a ridicat și după despărțirea de Carmen, băiatul meu a știut tot timpul cum să se facă plăcut, cu bunătatea lui, cu simplitatea lui.

„Te-o înșelat băiatul meu, dar tu ai fost în stare să îl înșeli de o sută de ori!”

-Dacă tot vorbim de Carmen și de asocierea pe care oamenii încă o fac atunci când vorbesc de Culiță, cât de tare v-a afectat tot ce a fost între ei, mai ales cum s-a terminat totul? Care e adevărul?

Eu vă spun sincer, m-am supărat. Am iubit-o foarte tare pe Carmen, dar la fel de repede am dat-o la o parte. Eu le-am zis, i-am zis lui Culiță să nu divorțeze, să nu se ajungă la divorț.

Bine, te-o înșelat băiatul meu, dar tu ai fost în stare să îl înșeli de o sută de ori! El era naiv, tânăr săracul. Păi, să ajungi să îți iei avocat, ce ai jurat tu acolo, în biserică? Eu i-am zis când a băgat divorț, să nu mergi acolo la divorț.

-Când s-au despărțit, cine a rupt și legătura profesională? Ei doi cântau împreună, aveau evenimente…

Păi, colac peste pupăză, după ce au venit o dată din vacanță din Dubai, ea nu o vrut să mai cânte cu el. Ea o zburat din alt aeroport, din Sibiu, l-o încurcat și pe băiatul meu care avea cântare… Tare mă supără că nu se știu multe lucruri.

„Vreau să scrieți cu majuscule”

-O ultimă chestie și vă las că aveți treabă (n.r.: mama Geta era la piață, în Hațeg, unde își vinde marfa). Ați văzut că s-a recăsătorit Carmen. Îi urați ceva?

Chiar am vrut să îi scriu mesaj: oare cât timp o să stai căsătorită dacă ai stat un an și ceva cu Culiță? Am zis că nu scriu, am zis să mă abțin. Vreau să mai zic ceva, ei (n.r.: Carmen și Culiță) când s-au cunoscut au cunoscut lumea deodată, împreună.

Culiță a fost cel care a promovat-o, mereu punea melodiile ei. Vreau să scrieți cu majuscule: ei împreună s-au făcut cunoscuți, nu l-a făcut ea pe el.