Sport

Ce a zis, de fapt, antrenorul de la Al-Ahli despre Marius Șumudică! Scandalul momentului din Arabia Saudită ia amploare

Ce a declarat antrenorul de la Al-Ahli despre Marius Șumudică după scandalul izbucnit la finalul partidei. Tehnicianul român a fost criticat pentru ieșirea sa.
Iulian Stoica
11.01.2026 | 09:51
Ce a zis de fapt antrenorul de la AlAhli despre Marius Sumudica Scandalul momentului din Arabia Saudita ia amploare
ULTIMA ORĂ
Cum a reacționat antrenorul de la Al-Ahli după scandalul în care a fost implicat Marius Șumudică. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a debutat cu o înfrângere la noua sa echipă. Al-Okhdood a cedat pe teren propriu în fața lui Al-Ahli, scor 0-1, iar antrenorul român a avut o ieșire nervoasă la finalul duelului. Cum a reacționat tehnicianul adversarilor după cele 90 de minute.

Ce a zis, de fapt, Matthias Jaissle despre Marius Șumudică după Al-Okhdood – Al-Ahli 0-1

Marius Șumudică a fost protagonistul unui conflict cu Ivan Toney la finalul partidei dintre Al-Okhdood și Al-Ahli. La scurt timp după acest incident, Matthias Jaissle a mărturisit că nu știe de unde a plecat cearta. Totodată, tehnicianul advers al lui „Șumi” a transmis că echipa sa trebuia să se impună la o diferență mult mai mare.

ADVERTISEMENT

„Ce s-a întâmplat după finalul partidei? N-am avut timp să văd înregistrarea. Am înțeles că era un domn supărat pe acolo (n.r. Marius Șumudică). Dar nu înțeleg de ce.

Hai, să vă zic ceva: meciul ăsta noi ar fi trebuit să-l câștigăm cu 4-0! Am avut două goluri anulate de VAR despre care cred, cu tărie, că ar fi fost validate, dacă erau marcate împotriva noastră.

ADVERTISEMENT
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
Digi24.ro
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024

Încă o dată: e un meci pe care trebuia să-l câștigăm cu 4-0”, a spus Matthias Jaissle, la finalul meciului cu Al-Okhdood.

ADVERTISEMENT
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul...
Digisport.ro
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne

Pe ce loc se află Al-Okhdood după eșecul cu Al-Ahli

După înfrângerea suferită în fața lui Al-Ahli, a patra consecutivă pentru Al-Okhdood, echipa pregătită de Marius Șumudică se menține pe penultimul loc în clasamentul din Arabia Saudită, cu doar 5 puncte obținute în 13 etape.

Diferența față de poziția a 15-a, ultima care garantează salvarea de la retrogradare și ocupată de Al-Riyadh, este de patru puncte.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Al-Ahli ocupă locul al patrulea, având 28 de puncte, la șapte lungimi în urma liderului Al-Hilal. Următorul meci al lui Marius Șumudică este programat peste două zile, pe 13 ianuarie, în fața lui Al-Kholood, locul 13 din Saudi Pro League.

Ce obiectiv are Marius Șumudică la Al-Okhdood

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Marius Șumudică a semnat un contract cu Al-Okhdood în această iarnă. Obiectivul lui Marius Șumudică este de a salva formația de la retrogradare.

Misiunea tehnicianului român nu va fi deloc ușoară. „Șumi” a solicitat transferuri clubului și speră că acestea se vor materializa în cel mai scurt timp. Arabii se bazează pe experiența lui Marius Șumudică, antrenorul având performanța de a nu fi retrogradat niciodată.

  • 13 ianuarie este data următorului meci al lui Marius Șumudică
  • 5 puncte a adunat Al-Okhdood în primele 13 etape
Ofertă din SuperLiga pentru Edjouma! Patronul pune pe masă un salariu de 10.000...
Fanatik
Ofertă din SuperLiga pentru Edjouma! Patronul pune pe masă un salariu de 10.000 de euro: „Nu ar pierde nimic dacă ar veni”
Cât costă o noapte de cazare la locația de lux a lui Novak...
Fanatik
Cât costă o noapte de cazare la locația de lux a lui Novak Djokovic. Suma e una complet neașteptată
Duel încins între Cristi Chivu și Antonio Conte înainte de Inter – Napoli!...
Fanatik
Duel încins între Cristi Chivu și Antonio Conte înainte de Inter – Napoli! De unde a plecat totul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Atac fără milă la Dan Șucu: 'Nu a adus pe nimeni. Este o...
iamsport.ro
Atac fără milă la Dan Șucu: 'Nu a adus pe nimeni. Este o porcărie'. Daniel Paraschiv, pus și el la zid: 'Aduci o altă rezervă?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!