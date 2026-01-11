Ce a zis, de fapt, antrenorul de la Al-Ahli despre Marius Șumudică! Scandalul momentului din Arabia Saudită ia amploare

Marius Șumudică a debutat cu o înfrângere la noua sa echipă. Al-Okhdood a cedat pe teren propriu în fața lui Al-Ahli, scor 0-1, iar antrenorul român a avut o ieșire nervoasă la finalul duelului. Cum a reacționat tehnicianul adversarilor după cele 90 de minute.
Marius Șumudică a fost protagonistul unui conflict cu Ivan Toney la finalul partidei dintre Al-Okhdood și Al-Ahli. La scurt timp după acest incident, Matthias Jaissle a mărturisit că nu știe de unde a plecat cearta. Totodată, tehnicianul advers al lui „Șumi” a transmis că echipa sa trebuia să se impună la o diferență mult mai mare.
„Ce s-a întâmplat după finalul partidei? N-am avut timp să văd înregistrarea. Am înțeles că era un domn supărat pe acolo (n.r. Marius Șumudică). Dar nu înțeleg de ce.
Hai, să vă zic ceva: meciul ăsta noi ar fi trebuit să-l câștigăm cu 4-0! Am avut două goluri anulate de VAR despre care cred, cu tărie, că ar fi fost validate, dacă erau marcate împotriva noastră.
Încă o dată: e un meci pe care trebuia să-l câștigăm cu 4-0”, a spus Matthias Jaissle, la finalul meciului cu Al-Okhdood.
După înfrângerea suferită în fața lui Al-Ahli, a patra consecutivă pentru Al-Okhdood, echipa pregătită de Marius Șumudică se menține pe penultimul loc în clasamentul din Arabia Saudită, cu doar 5 puncte obținute în 13 etape.
Diferența față de poziția a 15-a, ultima care garantează salvarea de la retrogradare și ocupată de Al-Riyadh, este de patru puncte.
De cealaltă parte, Al-Ahli ocupă locul al patrulea, având 28 de puncte, la șapte lungimi în urma liderului Al-Hilal. Următorul meci al lui Marius Șumudică este programat peste două zile, pe 13 ianuarie, în fața lui Al-Kholood, locul 13 din Saudi Pro League.
Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Marius Șumudică a semnat un contract cu Al-Okhdood în această iarnă. Obiectivul lui Marius Șumudică este de a salva formația de la retrogradare.
Misiunea tehnicianului român nu va fi deloc ușoară. „Șumi” a solicitat transferuri clubului și speră că acestea se vor materializa în cel mai scurt timp. Arabii se bazează pe experiența lui Marius Șumudică, antrenorul având performanța de a nu fi retrogradat niciodată.