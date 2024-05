Ce a zis Patriche după gafa incredibilă din Dinamo – UTA 2-0. Căpitanul „câinilor”, pus la punct de Dănuț Lupu: „N-ai creier!”

Dinamo a învins-o pe UTA Arad, scor 2-0, în ultima etapă a sezonului din play-out-ul SuperLigii. Echipa antrenată de Zeljko Kopic și se va duela în „dublă” manșă cu Csikszereda M. Ciuc. Răzvan Patriche va fi indisponibil pentru meciul tur.

Ce a zis Patriche după gafa incredibilă din Dinamo – UTA 2-0. Căpitanul „câinilor”, pus la punct de Dănuț Lupu: „N-are creier!”

Răzvan Patriche a gafat incredibil în finalul meciului cu UTA Arad. Deși Dinamo conducea cu 2-0, iar partida se apropia de final, căpitanul „câinilor” și a fost eliminat.

„Veteranul” din defensiva lui Dinamo a primit cele două cartonașe galbene în minutele 36 și 89. Absența lui Patriche va fi o adevărată problemă pentru Dinamo, ținând cont că Zeljko Kopic are la dispoziție un număr redus de fundași în lot.

„(n.r. o minune) Da. Putem să spunem că este o minune. Mă bucur enorm că am reușit să câștigăm, am ajuns la baraj. Am muncit enorm, am avut atât de multe trăiri. Am fost fericiți, supărați, triști. Am pierdut puncte în ultimul minut în ultimele meciuri.

„Îmi pare rău că am luat roșu. A fost o reacție involuntară”

A ieșit soarele și pe strada noastră. Am avut șanse mici, dar am crezut în ele și astăzi s-a văzut. N-am știut nimic de celelalte meciuri. La pauză au vrut să-mi spună, dar am zis că nu mă interesează. Îmi pare rău că am luat roșu. A fost o reacție, a fost involuntară.

Nu știu dacă a fost cartonaș roșu. M-am dus în adversar și mingea a sărit. M-am dus din reflex. Nu mai contează. Îmi pare rău că nu pot să fiu în teren. Cu siguranță voi fi lângă ei.

Sperăm să iasă bine. Ne bucurăm în seara asta, dar de mâine la treabă. Mai avem două meciuri și trebuie să le câștigăm”, a declarat Răzvan Patriche, la finalul meciului.

Dănuț Lupu l-a pus la punct pe Răzvan Patriche: „N-ai creier”

Dănuț Lupu nu a putut trece cu vedere gestul lui Răzvan Patriche din finalul meciului cu UTA Arad. „N-are creier”, a fost replica tăioasă pe care fostul mare fotbalist a spus-o în direct la FANATIK SUPERLIGA pe Prima Sport 1.

„Eu de Mircea Rednic eram sigur că nu îi va încurca, iar Dinamo nu va avea probleme. Dar am stat la mâna altora. Trag un semnal de alarmă. Mai aveți două meciuri. Mi-aș fi dorit să joace cu CS Mioveni decât cu Csikszereda”, a mai spus Dănuț Lupu.