Ce absențe are U Cluj pentru duelul cu FCSB. Ioan Ovidiu Sabău: „Nu e momentul să mă plâng”

Universitatea Cluj a obținut, în etapa precedentă, prima ei victorie în play-off-ul Superligii. . Acum, pentru echipa lui Ioan Ovidiu Sabău urmează duelul cu FCSB.

U Cluj speră la un rezultat mare în fața campioanei României

Se anunță un meci extrem de interesant pe Arena Națională. În precedentele întâlniri, U Cluj i-a pus probleme campioanei României, iar elevii lui Ioan Ovidiu Sabău vor să se apropie și mai mult de primul loc.

a prefațat duelul cu FCSB. Nelutu Sabău e convins că partida va fi un adevărat test pentru elevii săi. Se așteaptă la un joc de luptă și speră ca fotbaliștii să aibă suficient timp pentru a se reface, întrucât s-a depus mult efort luni seara, împotriva CFR-ului. El a vorbit și despre situația jucătorilor accidentați.

Neluțu Sabău: „FCSB are un lot numeric și valoros. E calitate”

„Vedem cum ne-am refăcut după tot acest entuziasm. Au mai apărut și accidentări. Ce ar trebui să își dorească mai mult un jucător decât să joace pe Arena Națională, pe un teren impecabil, cu FCSB? Sper să îi aduc într-o formă bună. Întâlnim un adversar cu experiență. Trebuie să arătăm bine fizic. Sunt jucători valoroși. Trebuie să te prezinți bine la joc, și fizic, și mental. E foarte important să fiu și eu inspirat. Sper să am inspirația potrivită să găsesc soluții.

Nu cred că e momentul să mă plâng sau să spun ce probleme sunt. Vreau să le dau încredere și celorlalți. Sunt jucători foarte bine plătiți la acest club. Sunt respectați. Ei trebuie să arate că au valoare. Nimeni nu s-a refăcut după accidentare (n.r. Bic, Iulian Cristea și Van der Werff).

FCSB are un lot numeric și valoros. E calitate. Noi trebuie să ne gândim la locurile 1-3. Dacă îți fixezi obiective ambițioase, poate nu prindem locul 3, dar prindem măcar 4. Mai glumim… Vreau ca jucătorii să creadă. Am ajuns până aici. Am câștigat un meci important, cu o încărcătură specială. Ne-am adaptat. I-am făcut fericiți pe fanii noștri. Vom fi atenți și vom pregăti foarte bine jocul.

Nu cred că suntem în măsură să ne apărăm acolo pe două linii. Trebuie să fim o echipă scurtă, una agresivă. Să profităm de greșeli. Sunt meciuri multe. Vrem să aducem oamenii la stadion. Vrem să creștem ca mentalitate. Dacă joci bine și câștigi, se va crea un fel de emulație. Sperăm să mai vină și alți oameni importanți lângă noi.

Domnului Lucescu i-a plăcut cum am arătat în jocul cu CFR. Ne-a felicitat. A făcut o greșeală că nu mi-a spus că vine la meci”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă.