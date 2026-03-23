Ce accidentare a suferit Andrei Chivulete la Slobozia – Oțelul. Arbitrul s-a dus la margine și a anunțat că nu mai poate continua. Video

Alex Bodnariu
23.03.2026 | 21:49
Andrei Chivulete a ieșit accidentat din Unirea Slobozia - Oțelul. Ce a pățit, de fapt, arbitrul. Foto: SportPictures
Moment cel puțin interesant în duelul care încheie runda cu numărul doi din play-out-ul Superligii României. Arbitrul partidei dintre Unirea Slobozia și Oțelul Galați, Andrei Chivulete, a suferit o accidentare cu câteva minute înainte de finalul partidei și nu a mai putut continua jocul. Acesta a fost înlocuit de rezerva Vlad Băban.

Se pare că terenul sintetic al celor de la Unirea Slobozia i-a dat mari bătăi de cap lui Andrei Chivulete. În minutul 41 al partidei, centralul a făcut semn că are probleme medicale. Accidentarea suferită este în zona tendonului lui Ahile. Cel mai probabil, arbitrul partidei dintre Unirea Slobozia și Oțelul Galați a început să simtă înțepături. Vezi aici momentul.

Arbitrul și-a dat seama că problema este una destul de serioasă. Andrei Chivulete a cerut să fie înlocuit de rezerva sa, Vlad Băban, care în acest sezon de Superligă a fost delegat la doar cinci întâlniri în calitate de central. Rămâne de văzut dacă în partea secundă vor exista decizii la limită.

Până să părăsească gazonul, Andrei Chivulete a luat două decizii importante, care ulterior au fost validate la VAR. În minutul 3 a acordat un penalty pentru Unirea Slobozia, iar la mijlocul primei reprize a validat golul egalizator înscris de cei de la Oțelul. Ambele faze au fost la limită, însă corect gestionate.

Nu e prima oară în acest sezon de Superliga când un arbitru iese accidentat

De altfel, nu este pentru prima oară în acest sezon când arbitrul de rezervă este nevoit să intre pe teren. În luna iulie, Bogdan Duță, tușierul, a ajuns la spital după o accidentare horror suferită în timpul meciului dintre Metaloglobus și Rapid. Atunci, el și-a dislocat cotul.

În acel meci, centralul partidei, Gabriel Mihuleac, a solicitat ca arbitrul de rezervă, Claudiu Marcu, să îi ia locul de tușier lui Bogdan Duță. Nici pentru Chivulete nu este neapărat o premieră. În anul 2024, acesta a fost nevoit să iasă de pe teren după ce s-a accidentat într-un Rapid – Petrolul 1-1.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
