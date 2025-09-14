Ce achiziție spectaculoasă a făcut Ion Țiriac. La 86 de ani are o întreagă colecție de mașini de lux

Ion Țiriac este celebru pentru averea sa uriașă, dar și pentru faptul că are o întreagă colecție de mașini de lux. Ajuns la vârsta de 86 de ani a făcut o nouă achiziție spectaculoasă, care se ridică la valoarea de peste un milion de euro.

Ce achiziție spectaculoasă a făcut Ion Țiriac

Are o adevărată colecție de bolizi de ordinul miilor de euro, dar nu se oprește aici când vine vorba de mașini. Ion Țiriac, pe Ioan Țiriac, este mândrul proprietar al unui autoturism special pentru care a cheltuit o sumă impresionantă.

Renumitul om de afaceri a anunțat că și-a cumpărat un vehicul special de care s-a îndrăgostit la prima vedere. Potrivit , fostul mare jucător de tenis a devenit posesorul unui Ferrari F176 Monza SP2.

Mașina spectaculoasă este produsă în Italia și a fost fabricată în ediție limitată. A ajuns în garajul miliardarului în luna septembrie, fiind echipată cu cel mai puternic motor aspirat V12 fabricat vreodată de producătorul de lux.

„Modelul SP2 este un model fabricat în serie limitată, cu părere de rău nu am putut să obțin și modelul SP1. În opinia mea este printre ultimele mașini produse în acest fel. M-am îndrăgostit de Ferrari Monza SP2.

Este un model superb și arată spectaculos”, a declarat Ion Ţiriac, la evenimentul de lansare, mai arată sursa citată mai sus. Modelul cu două locuri a fost achizițioant de către afaceristul român în culoarea roșie.

Cu siguranță, va atrage atenția oamenilor care vor vizita colecția sa de mașini în următoarea perioadă.

Cum arată Ferrari Monza SP2

Mașina achiziționată recent de Ion Țiriac, Ferrari Monza SP2, este un model care impresionează încă de la prima vedere. Autoturismul are un design aparte, inspirat din modelele clasice ace producătorului italian.

Pe lângă faptul că este elegant și performant, vehiculul este creat pentru a se integra de minune pe drumurile din întreaga lume. Face notă discordantă penttru că este vizibil, elementul principal fiind locul șoferului.

Arhitectura este împărțită pe trei niveluri, primul fiind definit de orizontul vizual al conducătorului auto. Linia dintre interiorul și exteriorul vehiculului de lux rămâne foarte subtilă. Al doilea nivel are legătură cu instrumentele de bord.

În această categorie intră inclusiv volanul și orificiile de aerisire. De asemenea, cel de-al treilea nivel se găsește la nivelul cotierei. Acesta este strâns legat de restul comenzilor care sunt grupate pe o singură suprafață foarte simplă.

Mai mult decât atât, Ferrari Monza SP2 are scaune realizate din fibră de carbon. Pe tapițeria din piele este imprimat logo-ul Tiriac Collection. Concret, acesta apare cusut pe tetierele care oferă un confort maxim în timpul deplasării cu mașina.

În plus, roțile au design agresiv, cu profil jos, și frâne mari, vizibile. În schimb, caroseria este speedster, ceea ce înseamnă că nu are un parbriz clasic, ci deține un dispozitiv aerodinamic numit „Virtual Windshield”. Acesta redirecționează aerul de pe pasageri.

Pe ce mașini a dat Ion Țiriac 1,5 milioane de euro

În urmă cu un an Ion Țiriac și-a completat impresionanta colecție de mașini de lux. Omul de afaceri a achiziționat la momentul respectiv două autoturisme de la marca Porsche. Mai exact, este vorba de un 911 GT3 R rennsport și un 911 GT3 RS.

Pentru primul model afaceristul a scos din buzunar suma de 1,2 milioane de euro. A doua mașină l-a costat 300.000 de euro. În total, a cheltuit 1,5 milioane de euro pentru visul său de a deține piese impresionante în garaj.

„O să mă fac de râs. Pe cuvânt mă fac. Știu că obiectul ăsta (n.r. – versiunea rennsport) mi l-au vândut cu 1,2 milioane. Eu mă așteptam la cel puțin dublu, cu tehnologia pe care au băgat-o.

Asta (n.r. – arată spre 911 GT3 RS) nu am habar cât costă (n.r. – cineva din staff îi spune că 300.000). Încă o dată: nu vreau să fiu arogant, dar eu știu că fiecare obiect adus aici are o valoare.

Valoarea asta rămâne colecției și sper ca această colecție să rămână, să nu fie tăiată în bucăți sau să dispară. Atât timp cât îmi permit, o să măresc colecția asta atât cât pot.

Nu sunt la nivelul să merg să îi spun lui Bernie (n.r. – Ecclestone, fostul director executiv al F1), prietenul meu de 50 de ani, «Bernie, iau eu colecția ta». Mi-a spus despre colecția lui.

Acum 20 de ani mi-a spus: «Dacă vrei, îmi dai 500 de milioane și ți le dau pe toate». Pe vremea aia avea vreo 140 [de mașini]. 500 de milioane acum 20 de ani. Nu știu cât o costa mașina cu care Schumacher a câștigat de 7 ori (n.r. – monoposturile de F1 cu care Michael Schumacher a devenit campion).

Vedeți dumneavoastră, valoarea mașinilor se mărește aproape la dublu, în momentul în care au o istorie. Nu mă mai întrebați despre bani, pentru că, pe cuvânt de onoare, rar știu cât costă. Știu că dacă îmi pot permite, le cumpăr”, spunea Ion Țiriac, în 2024, scrie .

Câte mașini are, de fapt, Ion Țiriac

Ion Țiriac are o colecție auto uriașă. La un moment dat a mărturisit că și-a cumpărat două mașini de lux pe care le-a depozitat într-un garaj, uitând de ele o perioadă lungă. Când le-a găsit le-a vândut la un preț destul de mic.

În prezent, fostul jucător de tenis are peste 150 de mașini și motociclete rare, din diferite ere. Unul dintre autoturismele inedite este un Hyundai Ioniq 5 care are pe caroserie toate autografele sportivilor medaliați la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

„O să păstrez această maşină în muzeu şi vreau să vă rog să mi-o semnaţi şi mie, fiecare are locul lui. Sunt cam o mie de vizitatori pe săptămână şi copii care vin să viziteze muzeul.

Trebuie să vadă şi ei ce a însemnat România la Paris 2024”, a spus la momentul respectiv Ion Ţiriac, relatează .

În altă ordine de idei, afaceristul român adoră mașinile Ferrari, având mai multe de la acest brand în colecția sa. Printre cele mai cunoscute se află Ferrari Daytona, Ferrari 812 Competizione Aperta, Ferrari SF90, Ferrari 550, Ferrari Testarossa, Ferrari 458 Speciale Aperta și Ferrari 599 GTO.