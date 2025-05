Ce acuzație incredibilă i s-a adus nașei de cununie a lui George Simion. Cum s-a încheiat totul

George Simion a pierdut al doilea tur al alegerilor prezidențiale în fața lui Nicușor Dan, care a obținut 53,60% dintre voturile exprimate. Liderul AUR a cerut la Curtea Constituțională anularea alegerilor, dar instituția a anunțat că documentul nu este semnat olograf în original sau electronic. Printre oamenii de încredere ai lui Simion se numără Gianina Șerban, care este nașa de cununie a cuplului George și Ilinca Simion.

Gianina Șerban a fost acuzată că a consumat fraudulos energie electrică

La un moment dat, Gianina Șerban a apărut în mai multe filmări făcute la un eveniment în care îi propunea lui . Șerban este deputat AUR de Ilfov, aflându-se la al doilea mandat ca parlamentar. Numele Gianiniei Șerban fugurează ca pârât într-un dosar înregistrat pe 19 decembrie 2022 la Judecătoria Cornetu, în timp ce reclamant este compania E-Distribuție Muntenia SA.

Conform datelor din dosar consultate de FANATIK, E-Distribuție Muntenia SA a solicitat instanței să o oblige pe Gianina Șerban la plata sumei de 1.343,66 de lei reprezentând contravaloarea prejudiciului creat ca urmare a consumului fraudulos de energie electrică. În motivarea cererii a arătat că în urma unor controale efectuate de reprezentanții companiei, s-a constatat că Gianina Șerban consuma energie electrică fără ca aceasta să fie contorizată de un grup de măsurare a energiei electrice şi fără a avea încheiat contract de furnizare.

Compania a susținut că stabilirea cantității de energie electrică consumată ilegal s-a realizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare. S-a arătat că verificarea a fost făcută în data de 15.05.2019 la instalația de alimentare cu energie electrică şi de măsurare, la consumatorul Gianina Șerban din localitatea Bragadiru. Conform declarației de avere, Gianina Șerban deținea două spații comerciale în Bragadiru, pe care le-a vândut în 2024.

În dosar se menționează că prin ordonanța din data de 12.02.2020 emisă de procurorul din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 92 alin. 2 din Legea 123/2012 şi art. 228 alin.1 si 3 C.pen., în baza art. 16 lit. c C.proc.pen. Sub aspectul admisibilităţii cererii formulate, faţă de calea procedurală aleasă, instanţa a constatat că pretenţiile reclamantei sunt admisibile.

În dosar se arată că orice prejudiciu dă dreptul la reparație

Astfel, procedura cu privire la cererile cu valoare redusă se aplică atunci când valoarea cererii, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii, nu depăşeşte suma de 10.000 lei la data sesizării instanţei, iar reclamantul are alegerea între procedura specială şi procedura de drept comun. S- arătat că, în cauză, obiectul cererii principale, fără luarea în considerare a accesoriilor, îl reprezintă plata sumei de 1.343,66 de lei reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat de către pârâta Gianina Șerban.

De asemenea, raportul juridic stabilit între părţi nu aparţine vreuneia dintre materiile expres exceptate prin dispoziţiile art. 1026 alin.2 şi 3 Cod procedură civilă de la aplicarea procedurii speciale. S-a specificat că orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile sau inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

În dosar se mai arată că cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare, fiind răspunzător pentru cea mai uşoară culpă. Prejudiciul se repară integral, dacă prin lege nu se prevede altfel, potrivit art. 1385 alin. (1) C.civ., repararea prejudiciului efectuându-se, în principal, în natură, prin restabilirea situaţiei anterioare. Orice prejudiciu dă dreptul la reparaţie, care se naşte din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat.

Nu au fost administrate probe din care să rezulte faptul că Gianina Șerban a sustras energie electrică

Instanța a mai menționat că pentru angajarea răspunderii civile delictuale se impune a fi întrunite cumulativ următoarele condiţii: săvârşirea unei fapte ilicite, existenţa unui prejudiciu, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul produs şi săvârşirea cu vinovăţie a faptei ilicite prin care s-a cauzat prejudiciul. Fapta ilicită reprezintă orice faptă prin care se încalcă normele dreptului obiectiv şi prin care sunt cauzate prejudicii drepturilor subiective ale unei persoane.

Sub aspect material, fapta ilicită se relevă prin însăşi săvârşirea ei, când nu trebuie comisă, sau prin omisiunea de a fi săvârşită, atunci când există obligaţia de a acţiona. În prezenta cauză, instanța a constatat că organele de cercetare penală sesizate de către reclamantă au dispus o soluție de clasare. Instanța a reținut că, în cauză, nu au fost administrate probe din care să rezulte faptul că Gianina Șerban a sustras energie electrică, iar nota de constatare depusă la dosarul cauzei nu este semnată de către pârâtă, se menționează în dosarul consultat de FANATIK.

Astfel, instanța a reținut că reclamanta E-Distribuție Muntenia SA nu a administrat un probatoriu suficient pentru a dovedi săvârșirea unei fapte ilicite de către pârât, ci dimpotrivă, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă cel puțin un dubiu cu privire la săvârșirea faptei de de către Gianina Șerban. Constatând că nu sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale astfel cum rezultă din considerentele mai sus expuse, instanța a menționat că urmează să respingă cerere de chemare în judecată ca neîntemeiată, hotărâre care a fost luată de Judecătoria Cornetu pe 23 ianuarie 2025.