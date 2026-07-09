Ce acuzații făcea Gabi Mureșan înainte de moartea sa. Interviu exploziv FANATIK: „Titlul luat de Steaua în 2015 a fost furat. Unii colegi de-ai mei au luat bani! Probabil de la Gigi Becali!”

Lumea fotbalului românesc este mai săracă după ce Gabi Mureșan, fostul jucător, a murit la doar 44 de ani. În urmă cu câțiva ani, fostul internațional român acordase un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. El a făcut atunci acuzații grave către FCSB, echipa care se impunea în fața celor de la ASA Tg. Mureș în sezonul 2014/2015 și câștiga titlul în ultima etapă.
Joi, 9 iulie, a fost anunțat decesul lui Gabi Mureșan la 44 de ani. Fostul fotbalist român a lăsat în spate multe inimi îndurerate, dar și o carieră de jucător la nivel înalt. Totuși, au existat și momente care l-au marcat, iar un astfel de exemplu este titlul pierdut cu ASA Tg. Mureș în fața celor de la FCSB. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK în 2019, el a făcut o serie de declarații prin care a pus la îndoială veridicitatea succesului „roș-albaștrilor” atunci.
„Cel mai urât moment a fost cel când ni s-a furat un titlu! Nu știu dacă l-am ratat noi, pentru că acolo sigur ceva nu a fost în regulă. Nu am dovezi clare că unii au fost blat! Sunt convins sută la sută că nu a fost curat. Titlul acela ori a fost vândut, ori s-a întâmplat altceva… Eu nu acuz pe nimeni, dar au fost niște lucruri acolo în ultimele etape foarte dubioase.
Probabil de la Gigi Becali… Care a mai făcut una din asta… De fapt, nu una din asta. A dat bani și în 2008, când am luat titlul cu CFR după meciul cu U, dar atunci a fost clar altceva… Pentru ce a făcut în 2008 eu îi dau dreptate. A dat bani la U ca să joace corect cu CFR! Nu pentru altceva. Cum corect a fost și că l-a transferat pe Tudorie la Steaua după meciul acela cu noi din 2015… L-a motivat pe băiat, treaba lui ce a făcut…”, spunea fostul jucător, pentru FANATIK.
Sezonul 2014/2015 a culminat cu o bătălie strânsă până în ultima etapă între FCSB (antrenată atunci de Costel Gâlcă) și ASA Târgu Mureș (condusă la acel moment de Liviu Ciobotariu). În ultima etapă, FCSB a obținut un rezultat de egalitate în deplasare la Poli Iași (scor 0-0). Concomitent, ASA Târgu Mureș a pierdut dramatic acasă în fața celor de la Oțelul Galați (scor 1-2), deși gălățenii erau deja retrogradați matematic.
Prin acel rezultat, echipa roș-albastră a terminat sezonul cu 71 de puncte, adjudecându-și titlul și reușind în acel an și eventul prin câștigarea Cupei României și a Cupei Ligii. Ardelenii aveau să își ia revanșa la scurt timp, în Supercupa României, când Dan Petrescu, la primul și singurul joc pe banca echipei, câștiga trofeul cu 1-0 în fața FCSB-ului.
Un alt moment controversat din perioada luptelor dintre ASA Tg. Mureș și FCSB rămâne accidentarea provocată de Gabi Mureșan lui Raul Rusescu. Incidentul a avut loc în octombrie 2014, în timpul meciului ASA Târgu Mureș – Steaua (scor 1-0). Mureșan l-a lovit cu cotul în față pe Rusescu, provocându-i o fractură de orbită.
În urma acestui gest, Rusescu a stat pe bară o lună și a jucat după aceea cu o mască de protecție, în timp ce Mureșan a fost suspendat 16 etape, dar Comisia de Recurs i-a redus suspendarea la două runde. „Eu am încercat de mai multe ori să o lămuresc, dar nu am avut cu cine. Cei care într-adevăr mă cunosc, știu foarte bine ce fel de om sunt… Ideea este că nu am avut nici cea mai mică intenție să-l lovesc pe Raul. Dacă vă uitați pe reluare, el nu a sărit la cap, s-a băgat pur și simplu sub mine. Eu am sărit să lovesc mingea, dar dacă știam ce se întâmplă, faza fiind și la mijlocul terenului, o lăsam – bat-o Sfântul de minge! – să treacă!”, spunea Gabi Mureșan pentru FANATIK.