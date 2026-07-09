Ce acuzații făcea Gabi Mureșan înainte de moartea sa. Interviu exploziv FANATIK: „Titlul luat de Steaua în 2015 a fost furat. Unii colegi de-ai mei au luat bani! Probabil de la Gigi Becali!”

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Lumea fotbalului românesc este mai săracă după ce Gabi Mureșan, fostul jucător, a murit la doar 44 de ani. În urmă cu câțiva ani, fostul internațional român acordase un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. El a făcut atunci acuzații grave către FCSB, echipa care se impunea în fața celor de la ASA Tg. Mureș în sezonul 2014/2015 și câștiga titlul în ultima etapă.

Gabi Mureșan, acuzații grave către FCSB

Fostul fotbalist român a lăsat în spate multe inimi îndurerate, dar și o carieră de jucător la nivel înalt. Totuși, au existat și momente care l-au marcat, iar un astfel de exemplu este titlul pierdut cu ASA Tg. Mureș în fața celor de la FCSB. el a făcut o serie de declarații prin care a pus la îndoială veridicitatea succesului „roș-albaștrilor” atunci.

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„Cel mai urât moment a fost cel când ni s-a furat un titlu! Nu știu dacă l-am ratat noi, pentru că acolo sigur ceva nu a fost în regulă. Nu am dovezi clare că unii au fost blat! Sunt convins sută la sută că nu a fost curat. Titlul acela ori a fost vândut, ori s-a întâmplat altceva… Eu nu acuz pe nimeni, dar au fost niște lucruri acolo în ultimele etape foarte dubioase.

Probabil de la Gigi Becali… Care a mai făcut una din asta… De fapt, nu una din asta. A dat bani și în 2008, când am luat titlul cu CFR după meciul cu U, dar atunci a fost clar altceva… Pentru ce a făcut în 2008 eu îi dau dreptate. A dat bani la U ca să joace corect cu CFR! Nu pentru altceva. Cum corect a fost și că l-a transferat pe Tudorie la Steaua după meciul acela cu noi din 2015… L-a motivat pe băiat, treaba lui ce a făcut…”, spunea fostul jucător, pentru FANATIK.

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Cum s-a decis titlul în sezonul 2014/2015. De ce a ratat ASA Tg. Mureș marele trofeu

Sezonul 2014/2015 a culminat cu o bătălie strânsă până în ultima etapă între FCSB (antrenată atunci de Costel Gâlcă) și ASA Târgu Mureș (condusă la acel moment de Liviu Ciobotariu). În ultima etapă, FCSB a obținut un rezultat de egalitate în deplasare la Poli Iași (scor 0-0). Concomitent, ASA Târgu Mureș a pierdut dramatic acasă în fața celor de la Oțelul Galați (scor 1-2), deși gălățenii erau deja retrogradați matematic.

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Prin acel rezultat, echipa roș-albastră a terminat sezonul cu 71 de puncte, Ardelenii aveau să își ia revanșa la scurt timp, în Supercupa României, când Dan Petrescu, la primul și singurul joc pe banca echipei, câștiga trofeul cu 1-0 în fața FCSB-ului.

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Gabi Mureșan și incidentul cu Raul Rusescu. Ce spunea despre accidentarea pe care i-a provocat-o atacantului român

Un alt moment controversat din perioada luptelor dintre ASA Tg. Mureș și FCSB rămâne accidentarea provocată de Gabi Mureșan lui Raul Rusescu. Incidentul a avut loc în octombrie 2014, în timpul meciului ASA Târgu Mureș – Steaua (scor 1-0). Mureșan l-a lovit cu cotul în față pe Rusescu, provocându-i o fractură de orbită.

În urma acestui gest, Rusescu a stat pe bară o lună și a jucat după aceea cu o mască de protecție, în timp ce Mureșan a fost suspendat 16 etape, dar Comisia de Recurs i-a redus suspendarea la două runde. „Eu am încercat de mai multe ori să o lămuresc, dar nu am avut cu cine. Cei care într-adevăr mă cunosc, știu foarte bine ce fel de om sunt… Ideea este că nu am avut nici cea mai mică intenție să-l lovesc pe Raul. Dacă vă uitați pe reluare, el nu a sărit la cap, s-a băgat pur și simplu sub mine. Eu am sărit să lovesc mingea, dar dacă știam ce se întâmplă, faza fiind și la mijlocul terenului, o lăsam – bat-o Sfântul de minge! – să treacă!”, spunea Gabi Mureșan pentru FANATIK.