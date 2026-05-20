Ce acuzații i-a adus poliția administratorului firmei implicate în scandalul pozelor postate de Elena Lasconi înaintea alegerilor. Cum a câștigat în instanță cu ajutorul soției

ADVERTISEMENT

DIICOT a demarat o anchetă în ceea ce privește fotografiile postate de Elena Lasconi (53 de ani) pe 1 mai 2025, cu trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, despre care aceasta a susținut că îi înfățișează, la o întâlnire, pe Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI. Chiar Lasconi a fost audiată, iar aceasta a declarat că persoane din anturajul politic al lui Nicuşor Dan i-ar fi transmis respectivele fotografii, având în vedere că acesta a avut cel mai mult de câştigat ca urmare a publicării acestora.

Poliția a menționat că Andrei Bicuți a avut un comportament agresiv în trafic

În anchetă a apărut numele firmei Training Private Group SRL, iar mai mulți angajați și colaboratori ai acesteia au fost audiați. „Se conturează implicarea în această activitate a numiților Bicuţi Andrei-Gabriel (administrator S.C. Training Private Group S.R.L.) și tatăl acestuia, Bicuți Gheorghe-Liviu, în sensul că aceștia din urmă le-au trasat sarcini directe privind organizarea filmării încă de la începutul lunii aprilie 2025”, se menționează în rechizitoriul DIICOT .

ADVERTISEMENT

Numele lui Bicuţi Andrei-Gabriel figurează ca petent într-un dosar înregistrat pe 4 martie 2024 la Judecătoria Sectorului 1, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată, acesta contestând un proces verbal de contravenție întocmit de DGPMB-Brigada Rutieră București. Andrei Bicuți a arătat că a fost oprit de un echipaj de poliție și sancționat pentru faptul că a condus autoturismul marca BMW, accelerând motorul de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public, ocazie cu care s-a dispus și suspendare dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile. Bicuți a indicat că fapta reținută nu este veridică, astfel cum va reieși din înregistrările video depuse și din audierea martorului propus.

Brigada Rutieră a precizat că la data de 18.02.2024, orele 16:25, Andrei Bicuți a condus autoturismul pe Bd. Aviatorilor și a adoptat un comportament agresiv în sensul că a accelerat repetat motorul de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public. Potrivit acestora, „Se interzice conducătorilor de vehicule să adopte un comportament agresiv în conducerea acestora pe drumurile publice”. În continuare, conform alin. (2) al aceluiași articol: „Prin comportament agresiv se înțelege efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul de vehicul, a uneia dintre următoarele manevre: … lit. i) conducerea intenționată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public.

ADVERTISEMENT

Poliția a specificat că, din cuprinsul procesului verbal, reiese că fapta reţinută în sarcina lui Bicuți este prevăzută de art. 54 indice 1 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 care are următorul conținut: Se interzice conducătorilor de vehicule să adopte un comportament agresiv în conducerea acestora pe drumurile publice. Mai mult, pentru definirea comportamentului agresiv, instanța a reținut și incidența prevederilor alin. 2 al aceluiași articol: Prin comportament agresiv se înţelege efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul de vehicul, a uneia dintre următoarele manevre.

ADVERTISEMENT

Administratorul firmei Training Private Group SRL a fost amendat cu 660 lei

Este vorba despre deplasarea succesivă de pe o bandă de circulaţie pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depăşirii unui şir de vehicule care circulă în acelaşi sens; întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor; pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roţilor motoare; circulaţia cu vehiculul la o distanţă foarte redusă faţă de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât şi în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia.

ADVERTISEMENT

De asemenea, legea se mai referă la folosirea repetată a semnalelor sonore şi/sau luminoase de natură a obliga nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în faţa sa să elibereze banda de circulaţie; conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu partea carosabilă numai una dintre roţi; mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalţi participanţi la trafic care circulă în spatele acestuia; realizarea intenţionată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia; conducerea intenţionată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public.

Brigada Rutieră a menționat că i-a fost aplicată lui Andrei Bicuți o amendă în cuantum de 660 lei, corespunzător minimului de 4 puncte amendă, precum și pentru 30 de zile începând cu data de 05.03.2024. Referitor la legalitatea procesului-verbal, s-a menționat că se poate observa că din ansamblul reglementării prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 se reţine dihotomia clasică a nulităţii, în absolută şi relativă, utilizând criteriul interesului protejat prin norma de reglementare, clasificare ce prezintă interes sub aspectul regimului de invocare.

ADVERTISEMENT

Cum s-a ajuns la concluzia că Andrei Bicuți a avut un comportament normal

S-a specificat că, în economia reglementării ordonanţei guvernului, prezintă importanţă mai mare clasificarea nulităţii în expresă sau virtuală, sub aspectul sarcinii probei. S-a arătat că este cunoscut faptul că, pentru a se constata nulitatea unui act, este necesară îndeplinirea a trei condiţii: să fi fost încălcată o normă a cărei nerespectare se sancţionează cu nulitatea, să se fi produs o vătămare, iar vătămarea să nu poată fi înlăturată altfel. Astfel, în cazul nulităţii exprese, vătămarea este prezumată, pe când, în cazul nulităţii virtuale, vătămarea nu se prezumă, ci trebuie dovedită de subiectul de drept care invocă nulitatea. Sub aspectul legalităţii procesului-verbal de contravenţie, instanța a menționat că acesta prevede elementele obligatorii pe care trebuie să le cuprindă.

Instanța a reținut că declarația martorei aduse de Andrei Bicuți „se coroborează cu mijlocul material de probă CD depus la dosar, astfel, cu toate că, martora este soția petentului, instanța va avea în vedere declarația acesteia apreciind că este una veridică. În concret, din probatoriul administrat nu reiese faptul că Andrei Bicuți ar fi accelerat repetat motorul, de natură a stânjeni oamenii din jur, ci acesta avea un comportament normal în trafic”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Mai mult, instanța a avut în vedere și faptul că , precum și faptul că mașina condusă era una cu cutie automată de viteze, aceste elemente fiind suficiente pentru a răsturna prezumția de legalitate și temeinicie a procesului-verbal. Pentru motivele de mai sus, instanța a arătat că va admite plângerea contravențională și va anula procesul-verbal din data de 18.02.2024, urmând a-l exonera pe Andrei Bicuți de la sancțiunile aplicare prin acesta, decizie luată de Judecătoria Sectorului 1 pe 11 iulie 2024. .