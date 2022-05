Ce acuzații îi aduce Mihai de la Casa iubirii Iolandei după descalificare. Secretul a ieșit la iveală!

Mihai și Iolanda au fost descalificați de la Casa iubirii, în ediția difuzată joi, pe 5 mai de Kanal D. Fostul concurentul în emisiunea prezentată de Andreea Mantea a făcut primele declarații după ce a fost dat afară.

Mihai, primele declarații după descalificarea de la Casa iubirii

Pentru a contextualiza, concurenții de la Casa iubirii nu au voie să comunice între ei în afara orelor de filmare. Iolanda și Mihai nu doar că și-au scris atunci când camerele de filmare se opreau, ba chiar au petrecut timp împreună la hotel.

ADVERTISEMENT

Cei doi au fost descalificați pentru încălcările repetate ale regulamentului, iar pe lângă asta, nici nu au rămas măcar împreună! Mihai a mărturisit la Teo Show că situația dintre el și fosta lui iubită a devenit una explozivă după ce a aflat că a fost înșelat de ea!

Mihai a acuzat-o de infidelitate pe Iolanda, despre care a spus că a avut o aventură cu un anumit tip cu care conversa des chiar și când era cu el și îi declara dragostea în Casa iubirii!

ADVERTISEMENT

Iolanda l-a înșelat?

„Ea mi-a spus treaba asta. Chiar la prima noastră întâlnire mi-a zis că a avut o aventură în timp ce era cu mine. Sincer, am trecut peste asta. Credeți-mă pe cuvânt, am trecut. Apoi am aflat și mi-a și spus că mai ținea legătura cu respectivul”, a declarat Mihai de la Casa iubirii

Acesta a spus că, pentru a-și salva imaginea, Iolanda a șters toate mesajele pe care i le-a scris celui cu care se vedea pe ascuns, păstrând doar textele primite de la acela.

ADVERTISEMENT

Mihai a recunoscut că a fost îndrăgostit cu adevărat de Iolanda. Rugat să spună câteva lucruri pozitive despre aceasta, în ciuda despărțirii și a găsit de cuviință să o numească femeie puternică și extrem de frumoasă.

„Mi-a plăcut la ea maturitatea și aspectul ei fizic, în mod special ochii ei. Mi-a transmis o conexiune cum n-am mai trăit de când sunt eu.

ADVERTISEMENT

Pur și simplu, m-am lăsat purtat de val și ne-a dus în aer, să zic așa. Am fost foarte fericit. Tind să cred că a fost reciproc, dar în timp… ”, a mai zis Mihai.