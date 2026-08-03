Sport

Peste cine poate da călăul FCSB în play-off-ul Conference League. Adversar infernal pentru „pescarii” de la Auda

FK Auda a aflat cu cine ar putea juca în play-off-ul Conference League, după ce le-a aplicat o rușine istorică celor de la FCSB, pe care i-a eliminat în turul 2 preliminar
Cristian Măciucă
03.08.2026 | 16:32
Peste cine poate da calaul FCSB in playofful Conference League Adversar infernal pentru pescarii de la Auda
SPECIAL FANATIK
Peste cine poate da călăul FCSB în play-off-ul Conference League. Adversar infernal pentru „pescarii” de la Auda. FOTO: sportpictures.eu
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FCSB s-a făcut de râs și a ratat șansa de a evolua, din nou, în grupa principală a unei competiții europene. Chiar dacă avea drum liber spre Conference League, acolo unde ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off, fosta campioană a ieșit din turul 2, unde a pierdut „dubla” cu FK Auda, scor 3-7 la general. Luni, 3 august, UEFA a stabilit ultimele dueluri înaintea fazei principale, dar letonii nu au avut noroc la tragerea la sorți.

Adversar infernal pentru Auda, dacă ajunge în play-off-ul Conference League

FCSB a realizat o contra-performanță istorică în acest sezon european. Cea mai decorată echipă din România în cupele europene nu a fost stare să treacă de turul 2 din Conference League, acolo unde a fost victima lui FK Auda. Letonii s-au impus în dublă manșă cu două victorii, 3-2, în Ghencea, și 4-1, la Riga.

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La startul competiției, FCSB avea o șansă uriașă să intre în faza principală din Conference League. Echipa lui Marius Baciu avea statutul de cap de serie inclusiv în play-off. Chiar dacă au trecut de FCSB, letonii nu au preluat statutul de cap de serie și, după ce se vor duela cu albanezii de la Dinamo City, ar avea o misiune infernală în play-off.

Acolo, situația se va îngreuna teribil pentru „pescari”. Conform tragerii la sorți, în cazul în care Auda ar trece de Dinamo City în turul al treilea preliminar, aceștia ar avea-o adversară pe pierzătoarea duelului dintre Pafos și Salzburg, care se înfruntă în turul 3 preliminar din Europa League. Cele două formații au evoluat și sezonul trecut în fazele principale din Europa.

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Doar golaverajul a făcut ca Pafos să nu se califice în „primăvara” UEFA Champions League. Ciprioții au terminat tabloul principal pe locul 26, cu 9 puncte, la egalitate cu Bodo/Glimt, Benfica, Marseille și Union Saint-Gilloise. Doar primele două au mers însă mai departe. În schimb, Salzburg a jucat în Europa League. Austriecii au terminat însă sub FCSB. Dacă roș-albaștrii s-au clasat pe locul 27, cu 7 puncte, Salzburg a fost pe 31, cu 6 puncte.

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Câți bani a pierdut Gigi Becali după ce FCSB a ieșit din Conference League

După rușinea suferită în fața celor de la FK Auda, Gigi Becali a fost extrem de supărat. Pe lângă eșecul umilitor, latifundiarul din Pipera a ratat și șansa de a câștiga o sumă impresionantă de bani. Patronul FCSB-ului a dezvăluit că a pierdut în acest sezon aproximativ zece milioane de euro, pentru că echipa nu s-a calificat în faza ligii din Conference League. Becali a explicat că marea pierdere este de fapt diminuarea șanselor lui FCSB de a mai ajunge în Champions League în stagiunea viitoare.

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Sunt ofticat, să zicem că scoteam 8-10 milioane dacă ne calificam, problema este coeficientul, că ăla valorează 50 de milioane, dacă făceam puncte intram în cap de serie în play-off-ul Champions League” – Gigi Becali, la VOYO

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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