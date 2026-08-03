Ce adversar ar fi avut Universitatea Craiova în play-off-ul Champions League! Șansă uriașă ratată de campioana României

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Universitatea Craiova a ratat șansa de a ajunge la tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Campionilor, după eliminarea dramatică suferită în fața lui Levski Sofia, în turul al doilea preliminar. Luni, UEFA a stabilit ultimele dueluri înaintea fazei principale a competiției, iar evenimentul de la Nyon a scos la iveală și un scenariu care ar fi putut deveni realitate pentru campioana României, dacă și-ar fi continuat parcursul european în cea mai importantă competiție intercluburi.

AEK Atena, adversarul pe care Universitatea Craiova l-ar fi întâlnit în play-off-ul Champions League

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Campionilor a avut loc luni, la sediul UEFA de la Nyon, iar printre echipele care și-au aflat deja posibilul adversar se numără și Levski Sofia, formația care a triumfat în fața Universității Craiova în turul al doilea preliminar. Eliminarea suferită în fața bulgarilor a însemnat nu doar ieșirea din cea mai importantă competiție intercluburi din Europa pentru campioana României, ci și pierderea șansei de a lupta pentru un loc la „masa bogaților“, acolo unde miza era uriașă atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.

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Astfel, conform tragerii la sorți, în cazul în care oltenii ar fi trecut de dubla cu Levski și ar fi reușit, apoi, să o elimine și pe Kairat Almaty în turul al treilea preliminar, aceștia ar fi avut-o ca adversară pe AEK Atena în chiar ultimul obstacol înaintea fazei principale a Ligii Campionilor. AEK Atena este nimeni alta decât fosta adversară a oltenilor din UEFA Conference League. Cum printre posibilele adversare s-ar fi numărat Celtic, Steaua Roșie sau Dinamo Zagreb, putem spune că Universitatea Craiova a dat cu piciorul unei oportunități uriașe de a ajunge în cea mai prestigioasă competiție europeană. În sezonul precedent, AEK Atena a câștigat la limită în meciul cu Universitatea Craiova, scor 3-2, după ce ultimele două goluri au fost marcate de greci în minutele 90+8 și 90+14 din penalty. Campioana României ar fi jucat prima manșă din play-off-ul Champions League la Craiova.

Câți bani a pierdut Universitatea Craiova după ce a fost eliminată din UEFA Champions League

nu a însemnat doar ratarea șansei de a readuce o echipă din România în cea mai importantă competiție intercluburi după o pauză de 13 ani, ci și pierderea unor venituri uriașe pentru Universitatea Craiova. Dacă ar fi reușit să ajungă în faza ligii Champions League, campioana României și-ar fi asigurat încasări de aproximativ 18,6 milioane de euro doar din premiile oferite de UEFA.

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Mai mult, calificarea în faza principală a competiției ar fi reprezentat un adevărat salt financiar pentru clubul din Bănie. Doar prin participarea în Champions League, Universitatea Craiova ar fi depășit veniturile obținute în 2025 din vânzarea biletelor, activități comerciale și contracte de sponsorizare. Chiar și în varianta în care ar fi încheiat competiția fără să obțină calificarea în fazele eliminatorii, clubul ar fi avut garantate încasări de peste 20 de milioane de euro.

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25 a fost locul pe care oltenii au încheiat faza ligii din Conference League sezonul trecut (primul sub linia calificabilă în primăvara europeană)

Ce urmează pentru Universitatea Craiova, după eliminarea din UEFA Champions League

Eliminată din preliminariile UEFA Champions League, , în turul 3 preliminar al Europa League. Ipotezele de lucru sunt simple: calificarea înseamnă accederea în play-off Europa League, ceea ce garantează prezența în faza ligii, fie în Europa League (în cazul în care trece și de play-off), fie în Conference League.