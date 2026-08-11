Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Europa League!

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Universitatea Craiova este favorită la calificarea în play-off-ul Europa League. După 1-1 în meciul tur contra celor de la KuPS, disputat în Finlanda, echipa pregătită de Filipe Coelho are nevoie de un succes pe teren propriu pentru a avansa în ultimul tur preliminar. Marți seară, oltenii au aflat pe cine ar putea întâlni în această fază. Este vorba despre Ararat-Armenia.

În minutul 83, Celje a reușit să deschidă scorul în acest meci retur, grație golului marcat de Dukuly, egalând astfel situația la general. După doar două minute, a punctat și Verbic pentru gazde, astfel încât slovenii au dus scorul dublei manșe la 3-2 pentru ei. Nu s-a mai marcat până la final, astfel încât Celje s-a calificat în play-off-ul Champions League, în vreme ce Ararat-Armenia a picat în play-off-ul din Europa League, acolo unde urmează să se dueleze cu învingătoarea dublei dintre Universitatea Craiova și KuPS Kuopio.

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Ce adversar are Universitatea Craiova în play-off-ul UEFA Europa League

Universitatea Craiova ar înfrunta în play-off-ul Europa League învinsa din „dubla” Ararat-Armenia – Celje. Meciul tur, disputat în Armenia, a fost câștigat cu 2-1 de formația gazdă, însă slovenii speră în continuare la o prezență în play-off, unde ar înfrunta pe Mjallby (Suedia) sau Slovan Bratislava (Slovacia). La pauză, Celje și Ararat Armenia sunt la egalitate, 0-0, astfel, oltenii ar urma să se dueleze cu Celje la acest scor în play-off-ul UEFA Europa League.

Universitatea Craiova ar fi favorită, indiferent de adversar, însă Celje pare a fi un oponent mai puternic. Slovenii au ajuns în sezonul trecut până în optimile Conference League și au un lot cotat la 13.5 milioane de euro, în timp ce Ararat-Armenia, formație al cărui lot valorează doar 8.3 milioane de euro, nu a jucat niciodată într-o grupă europeană.

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Meciul cu KuPS, decisiv pentru Universitatea Craiova. Verdictul lui Marius Mitran

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA după , Marius Mitran a vorbit despre importanța duelului contra celor de la KuPS. „O eliminare cu finlandezii ar fi echivalentă cu un adevărat cutremur, iar o calificare ar șterge presiunea.

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Campionatul e unul lung. S-au jucat doar patru etape. E o mini-criză. Starea mentală e diferită față de primăvara trecută”, a precizat jurnalistul. .