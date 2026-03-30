Ce adversare de top va avea naționala lui Hagi la prima competiție la care participă. Toate sunt în finale și una merge sigur la CM 2026

Naţionala României a ratat calificarea la Campionatul Mondial, iar după meciul cu Slovacia de marţi sunt şanse foarte mari să fie preluată de Gheorghe Hagi. „Regele” va prelua ştafeta de la Mircea Lucescu. Din păcate, actualul selecţioner nu va putea sta pe bancă în amicalul de la Bratislava, .

România, adversari de top la prima competiţie oficială sub comanda lui Gică Hagi!

Primul obiectiv al lui Gică Hagi după preluarea naţionalei va fi calificarea la Euro 2028. După ce naţionala României a ajuns până în optimi la Campionatul European din 2024, „tricolorii” vor să bifeze a doua prezenţă consecutivă la turneul final continental. Dar misiunea se anunţă a fi dificilă. „Regele” va avea la dispoziţie două meciuri amicale în iunie, cu Georgia la Tbilisi şi încă un adversar care urmează să fie anunţat. După cele două meciuri test, România va juca în noul sezon din Liga Naţiunilor.

Iar adversarii pe care îi va avea sunt de top. , iar în grupa 4 din Liga B vom avea trei adversare care joacă în finala pentru Campionatul Mondial. Una dintre naţionale va fi cu siguranţă în America. Suntem într-o grupă cu Suedia, Bosnia-Herţegovina şi Polonia.

Suedia şi Polonia joacă marţi, de la ora 21:45, în meci direct pentru calificarea la Campionatul Mondial. De cealaltă parte, Bosnia-Herţegovina va disputa „finala” pentru CM 2026 la Zenica, împotriva Italiei. Din acest punct de vedere, România va întâlni adversari puternici, iar câştigarea acestei grupe se anunţă a fi o misiune foarte dificilă.

Program infernal: patru meciuri într-un interval de 11 zile!

Prestaţia naţionalei României în Liga Naţiunilor . Astfel, este foarte important ca România să se claseze între primele două pentru a avea adversari mai uşori în preliminarii. Meciurile din Liga Naţiunilor se vor disputa în această toamnă, între 25 septembrie şi 17 noiembrie.

Cum determină locul din Liga Naţiunilor urna din preliminarii:

Urna 1: Echipele din Liga A care încheie pe locurile 1-3

Urna 2: Echipele de pe ultimul loc din Liga A şi echipele de pe locurile 1-2 din Liga B

Urna 3: Echipele de pe locurile 3-4 din Liga B şi câştigătoarele din Liga C

Urna 4: Echipele din Liga C care încheie pe locurile 2-4

Urna 5: Echipele din Liga D

Programul competiţiei este unul nemaivăzut la acest nivel. Într-un interval de 10 zile, naţionala României va juca nu mai puţin de patru meciuri oficiale: de două ori cu Suedia, cu Bosnia-Herţegovina şi Polonia. Ultimele două etape ale Ligii Naţiunilor se vor disputa pe 14 şi 17 noiembrie 2026, retururile cu Polonia şi Bosnia-Herţegovina.

Programul României în Liga Naţiunilor:

25.09.2026: Suedia – România (21:45)

28.09.2026: România – Bosnia-Herţegovina (21:45)

02.10.2026: Polonia – România (21:45)

05.10.2026: România – Suedia (21:45)

14.11.2026: România – Polonia (21:45)

17.11.2026: Bosnia-Herţegovina – România (21:45)

Pentru Gheorghe Hagi va fi al doilea mandat de selecţioner pe banca naţionalei României. „Regele” a preluat echipa imediat după retragere, înainte de barajul cu Slovenia pentru Campionatul Mondial din 2002. „Tricolorii” au fost mari favoriţi în acea „dublă”, însă Slovenia a provocat una dintre eliminările şoc din istoria primei noastre reprezentative: 1-2 şi 1-1.