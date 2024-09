Simona Halep (33 de ani) revine în circuitul feminin de tenis săptămâna viitoare la turneul WTA 125 de la Hong Kong, care se va juca pe hard, în perioada 30 septembrie – 6 octombrie. din partea organizatorilor. După , Simona Halep a picat pe locul 1.130 WTA.

Ce adversare va avea Simona Halep la turneul WTA 125 de la Hong Kong. Încă două românce pe tablou

Pe lista jucătoarelor înscrise la turneu se mai află două jucătoare din țara noastră, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan, principalele componente ale echipei naționale care va participa în noiembrie la turneul final ”Bille Jean King” de la Malaga.

Pe tabloul principal vor fi 32 de jucătoare, iar la acest moment nu este clar care vor fi capii de serie. , organizatorii au anunțat cu certitudine prezența câtorva nume importante, precum Danielle Collins (SUA/9 WTA), Leylah Fernandez (Canada/26 WTA), Katie Boulter (Anglia/33 WTA), Lulu Sun (Noua Zeelenadă/38 WTA), Yue Yuan (China/39 WTA), Xin Yu Wang (China/53 WTA), Emma Răducanu (Anglia/56 WTA), Xi Yu Wang (China/97 WTA), plus două jucătoare locale Eudice Chong (343 WTA) și Cody Wong (450 WTA). Katie Boulter (Anglia)

Alte au mai anunțat și alte jucătoare încrise la turneul WTA 125 de la Hong Kong:

Magda Linette (Polonia/42 WTA)

Marie Bouzkova (Cehia/45)

Elina Avanesyan (Armenia/51),

Sofia Kenin (SUA/54)

Clara Burel (Franța/56)

Katie Volynets (SUA/57)

McCartney Kessler (SUA/63)

Varvara Gracheva (Franța/66)

Clara Tauson (Danemarca/67)

Jaqueline Cristian (România/69)

Greet Minnen (Belgia/70​)

Viktorija​ Golubic (Elveția/73​)

Erika​ Andreeva (Rusia/75)

Lucia Bronzetti (Italia/76​)

Bernarda​ Pera (SUA/79​)

Anna Blinkova (Rusia/81)

Camila Osorio (Columbia/82)

Anna Bondar (Ungaria/84​)

Anna Karolina​ Schmiedlova (Slovacia/87​)

Mayar​ Sherif (Egipt/89)

Saisai Zheng (China/89)

Martina Trevisan (Italia/90)

Ana Bogdan (România/91​)

Qiang Wang (China/94)

, revine în circuitul WTA după o întrerupere de patru luni, din cauza unei accidentări la genunchi. Ultimul meci l-a jucat pe 15 mai, la Trofeul Clarins din Paris, când , care este și ea anunțată la turneul de la Hong Kong.

Simona Halep: ”Mi-e dor! Simt lipsa competiției”

În perioada în care a fost indisponibilă și doar s-a antrenat,

“E greu să spun acum pentru că încă sunt în recuperare cu genunchiul, plănuiesc ca la final de octombrie să merg să joc un turneu în Hong Kong. Mi-aș dori tare mult, pentru că mi-e dor, simt lipsa competiției și sper să fiu sănătoasă și aptă să joc. Ăsta este planul acum”, a declarat Simona Halep.

Sâmbătă, 28 septembrie, Halep și-a anunțat fanii că va reveni pe teren la turneul WTA 125 de la Hong Kong.

Former World No.1 Simona Halep

Surprise Inclusion for Inaugural Prudential Hong Kong Tennis 125 — HongKong Tennis Open (@HKTennisOpen)

Simona Halep a scăpat de suspendarea pentru dopaj la începutul lunii martie, atunci când Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), i-a redus pedeapsa de la patru ani la doar 9 luni, pe care le ispășise între timp.

De atunci, jucătoarea din Constanța a mai participat la două turnee în baza unor invitații. Pe 20 martie, , la Miami Open, fiind învins în turul 1, după un meci de mare luptă, 6-1, 4-6, 3-6.

Simona a resimțit dureri la genunchi și a luat o pauză până în luna mai, când a intrat din nou pe teren, la Trofeul Clarins, dar s-a retras din cauza problemelor medicare în setul al doilea al meciului cu americanca McCartney Kessler.

Simona Halep: ”Vreau în Top 10”

Simona Halep a anunțat că obiectivul ei este să revină când mai curând în Top 10, însă

Întrebată în luna mai, în cadrul unui , cum vede viitorul carierei tale, Simona Halep a răspuns: ”Am vorbit cu Darren Cahill despre asta. A spus că trebuie să o iau uşor, dacă pot să fiu din nou în top. I-am spus că dacă mă întorc, o fac la viteză maximă.

Vreau în top 10. El mi-a spus să o iau mai uşor. Mereu am ţintit sus şi am voie să visez să fiu cât mai sus. Principalul obiectiv este să revin în top, dar am nevoie de timp şi corpul meu va rezista acolo”.