Universitatea Craiova a încheiat sezonul european cu fruntea sus, pe locul 25 în clasamentul general al Conference League, cu 7 puncte acumulate, o performanță care confirmă progresul important al oltenilor pe scena continentală. Totuși, „coșmarul“ din Grecia a trecut, iar gruparea din Bănie se poate bucura că a terminat anul 2025 pe locul 1 în SuperLigă, cu 40 de puncte, motiv pentru care, inevitabil, au început deja calculele pentru un posibil viitor traseu european.

Ce adversari ar putea întâlni Universitatea Craiova în Liga Campionilor

La prima prezență în faza principală a unei competiții europene, Știința a impresionat prin victorii de prestigiu cu Rapid Viena și Mainz, dar și prin evoluțiile consistente de la Atena și cu Sparta Praga, iar parcursul solid i-a adus un coeficient de 10.500 de puncte. Drept consecință, datorită sezonului extraordinar reușit, Craiova ar fi cap de serie în primele două tururi preliminare ale viitoarei ediții a Ligii Campionilor.

Ipotetic vorbind, în cazul în care UEFA ar organiza tragerea la sorți chiar azi, pe baza situației la zi din campionatele europene, Universitatea Craiova ar putea da, peste următoarele echipe în Liga Campionilor, date strânse de statisticienii de la Football Meets Data:

Posibili adversari Universitatea Craiova, cap de serie în turul 1 Liga Campionilor

Ararat-Armenia (Armenia)

Differdange (Luxemburg)

Sabah (Azerbaidjan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Sutjeska (Muntenegru)

Iberia 1999 (Georgia)

St. Josephs (Gibraltar)

ETO Gyor (Ungaria)

Egnatia (Albania)

Floriana (Malta)

Santa Coloma (Andorra)

Tre Fiori (San Marino)

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

Maxline Rogachev (Belarus)

Posibili adversari Universitatea Craiova, cap de serie în turul 2 Liga Campionilor

Klaksvik (Insulele Feroe)

Ballkani (Kosovo)

Flora Tallin (Estonia)

Larne (Irlanda de Nord)

Petrocub Hîncești (Moldova)

TNS (Țara Galilor)

Wisla Plock (Polonia)

Aarhus (Danemarca)

Levski Sofia (Bulgaria)

FC Thun (Elveția)

Mjallby (Suedia)

LNZ Cherkasy (Ucraina)

Posibili adversari Universitatea Craiova în turul 3 Liga Campionilor, în care nu mai este cap de serie

Totuși, dacă ar ajunge până în turul al treilea, Universitatea Craiova ar coborî în urna a doua valorică și, implicit, ar urma să întâlnească adversari mai complicați. Însă o calificare în turul 3 din Champions League ar asigura oltenilor sau oricărei alte echipe româneşti calificarea automată în faza principală a Conference League, în ipoteza în care ar fi eliminată pe rând din turul 3 Liga Campionilor şi, mai apoi, din play-off-ul Europa League. Iată lista:

Slovan Bratislava (Slovacia)

Pafos (Cipru)

Partizan Belgrad (Serbia)

Celje (Slovenia)

Shamrock Rovers (Irlanda)

Kups Kuopio (Finlanda)

Universitatea Craiova ar avea o misiune „infernală“ în play-off-ul Europa League

Un eventual eșec în turul 3 din Liga Campionilor nu ar fi chiar atât de dramatic pentru olteni, pentru că ar ajunge direct în play-off-ul Europa League unde, din păcate, nu ar fi cap de serie. Lista posibililor adversari ar fi următoarea:

Rangers (Scoția)

FC Copenhaga (Danemarca)

Ferencvaros (Ungaria)

Viktoria Plzen (Cehia)

PAOK (Grecia)

Crvena Zvezda (Serbia)

Qarabag (Azerbaidjan)

FC Basel (Elveția)

Maccabi Tel-Aviv (Israel)

Hapoel Beer-Sheva (Israel)

Borac Banja Luka (Bosnia)

Vikingur Reykjavik (Islanda)

Cum ar putea arăta urnele valorice în grupa de Conference League. Adversari din Anglia, Spania și Italia pentru Universitatea Craiova

Totuși, doar prezența în playoff-ul Europa League i-ar asigura Universității Craiova accederea în grupa principală de Conference League, bineînțeles în cazul unui eșec în cea de-a doua competiție europeană majoră. Dacă va bifa pentru al doilea an consecutiv grupa de Conference, Știința s-ar afla în urna a patra valorică, nu în ultima, așa cum s-a aflat în actualul sezon. În acest caz, urnele ar arăta în felul următor:

Urna 1:

Alkmaar (Olanda)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Sporting Braga (Portugalia)

FC Midtjylland (Danemarca)

Maccabi Tel-Aviv (Israel)

Ludogorets (Bulgaria)

Urna 2:

Sturm Graz (Austria)

Union Berlin (Germania)

Lech Poznan (Polonia)

Rakow (Polonia)

Jagellonia (Polonia)

LASK Linz (Austria)

Urna 3:

Crystal Palace (Anglia)

AEK Larnaca (Cipru)

Como (Italia)

Celta Vigo (Spania)

Beșiktaș (Turcia)

Strasbourg (Franța)

Urna 4:

Borac Banja Luka (Bosnia)

Vikingur Reykjavik (Islanda)

Kairat Almaty (Kazahstan)

Brann Bergen (Norvegia)

Universitatea Craiova (România)

Riga (Letonia)

Urna 5:

Klaksvik (Insulele Feroe)

Ballkani (Kosovo)

Flora Tallin (Estonia)

Wisla Plock (Polonia)

Aarhus (Danemarca)

Lillestrom (Norvegia)

Urna 6:

Levski Sofia (Bulgaria)

FC Thun (Elveția)

Sabah (Azerbaidjan)

Mjallby (Suedia)

ETO Gyor (Ungaria)

LNZ Cherkasy (Ucraina)

Rapid, Botoșani și Dinamo ar avea câte 5 puncte și ar prelua coeficientul de țară, pentru că nu au participat în cupele europene în ultimii 5 ani. Implicit, cele trei formații nu ar fi nici cap de serie în tururile preliminare. Singurele echipe care ar fi cap de serie ar fi doar Universitatea Craiova și FCSB, formații cu coeficient bun, mare.

Coeficientul UEFA face diferența: Craiova și FCSB vor avea trasee mai ușoare în competițiile europene

Parcursul european din ultimii ani începe să cântărească tot mai mult pentru cluburile românești, iar diferențele sunt evidente atunci când vine vorba despre coeficientul UEFA. Dacă Universitatea Craiova și FCSB au reușit să adune puncte importante prin prezențe constante în cupele europene, alte formații din SuperLigă pornesc cu un handicap major în preliminarii, fiind nevoite să se bazeze exclusiv pe coeficientul de țară.

Rapid, Botoșani și Dinamo nu au participat în competițiile europene în ultimii cinci ani, motiv pentru care ar prelua automat coeficientul de țară. În consecință, cele trei formații nu ar fi cap de serie în tururile preliminare, ceea ce le-ar putea aduce adversari dificili încă din primele runde.

În acest context, singurele cluburi românești cu un avantaj real la tragerea la sorți rămân Universitatea Craiova și FCSB, echipe care, prin coeficientul acumulat, pot spera la trasee mai accesibile și la șanse reale de a ajunge în fazele superioare ale competițiilor europene.

Coeficientul UEFA al cluburilor românești:

Rapid București

Coeficient UEFA: 5.000 (coeficient de țară)

FC Botoșani

Coeficient UEFA: 5.000 (coeficient de țară)

Dinamo București

Coeficient UEFA: 5.000 (coeficient de țară)

Când ar avea loc meciurile echipelor românești în preliminariile competițiilor europene

Sezonul european 2026/2027 va începe rapid, iar cluburile românești vor avea parte de un program încărcat în tururile preliminare ale Ligii Campionilor, Europa League și Conference League. În momentul actual, după clasamentul de la finele anului 2025, Universitatea Craiova, Rapid, FC Botoșani și Dinamo ar reprezenta România în Europa. Bineînțeles, calculele se pot schimba, mai ales pentru că în competițiile europene va apărea și câștigătoarea Cupei României. Iată calendarul complet al meciurilor, împărțit pe competiții:

Liga Campionilor

7/8 iulie 2026 – Turul 1 preliminar, manșa 1

14/15 iulie 2026 – Turul 1 preliminar, manșa 2

21/22 iulie 2026 – Turul 2 preliminar, manșa 1

28/29 iulie 2026 – Turul 2 preliminar, manșa 2

4/5 august 2026 – Turul 3 preliminar, manșa 1

11 august 2026 – Turul 3 preliminar, manșa 2

18/19 august 2026 – Play-off, manșa 1

25/26 august 2026 – Play-off, manșa 2

Europa League

9 iulie 2026 – Turul 1 preliminar, manșa 1

16 iulie 2026 – Turul 1 preliminar, manșa 2

23 iulie 2026 – Turul 2 preliminar, manșa 1

30 iulie 2026 – Turul 2 preliminar, manșa 2

6 august 2026 – Turul 3 preliminar, manșa 1

13 august 2026 – Turul 3 preliminar, manșa 2

20 august 2026 – Play-off, manșa 1

27 august 2026 – Play-off, manșa 2

Conference League

9 iulie 2026 – Turul 1 preliminar, manșa 1

16 iulie 2026 – Turul 1 preliminar, manșa 2

23 iulie 2026 – Turul 2 preliminar, manșa 1

30 iulie 2026 – Turul 2 preliminar, manșa 2

6 august 2026 – Turul 3 preliminar, manșa 1

13 august 2026 – Turul 3 preliminar, manșa 2

20 august 2026 – Play-off, manșa 1

27 august 2026 – Play-off, manșa 2

Ce s-a întâmplat cu tot coeficientul UEFA al Craiovei odată cu înfrângerea de la Atena

În momentul în care Universitatea Craiova o conducea pe AEK Atena, coeficientul oltenilor pentru sezonul viitor arăta promițător, iar elevii lui Coelho aveau șansa de a mai aduna puncte până la finalul aventurii europene.

O victorie ar fi adus „alb-albaștrilor“ 2,000 puncte la coeficientul UEFA, plus încă un punct pentru o clasare între locurile 9-17. În momentul în care conducea, Craiova era poziționată pe locul 15, însă după ce formația elenă a întors în ultimul minut de joc ea a rămas prima sub linie, adică pe locul 25, și nu va continua în cupele europene în acest sezon.

Practic, de unde oltenii aveau un coeficient de 13.500 pentru următorul sezon, unde mai puteau adăuga în funcție de rezultatele viitoare, . Dacă Universitatea ar fi câștigat și ar fi continuat să adune puncte de coeficient, echipa chiar putea fi cap de serie în faze importante ale cupelor europene, precum play-off-ul de Conference League.

Cum arată clasamentul coeficienților de țară. România se luptă pentru locul 20

România a avut două echipe pe tablourile principale din cupele europene: U Craiova a reprezentat țara în UEFA Conference League, în timp ce FCSB continuă să spere la o calificare mai departe în Europa League.

În acest moment, România se află pe locul 23 în coeficientul de țară, însă țintește la locul 20, care ar aduce un lucru foarte important campioanei României. În fața noastră, în acest moment, se situează Ungaria, Croația și Israel, ultima fiind în pericol de excludere din cupele europene din cauza contextului geopolitic al țării.

, nu încă din primul tur așa cum se întâmplă în momentul de față. Pentru acest coeficient urmează un meci crucial, prin care România poate depăși Croația. FCSB va întâlni în meci direct Dinamo Zagreb, iar o victorie ne va aduce un plus considerabil.