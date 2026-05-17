Ce adversari ar putea avea Craiova în UEFA Champions League. Traseu înfiorător pentru olteni

Universitatea Craiova a readus titlul în Bănie după 35 de ani, iar oltenii visează acum la cea mai mare provocare posibilă: calificarea în grupele UEFA Champions League. Odată cu triumful din SuperLiga, formația lui Filipe Coelho și-a asigurat prezența în preliminariile celei mai importante competiții intercluburi din lume, însă drumul spre marea performanță se anunță unul extrem de complicat. Craiova poate avea parte încă din primele tururi de adversari incomozi, iar în rundele superioare riscă să dea peste adevărate forțe ale Europei.

Cum intră Craiova în preliminariile Champions League

Din postura de campioană a României, Universitatea Craiova va intra în turul 1 preliminar al UEFA Champions League, pe ruta campioanelor.

Vestea bună pentru olteni este că în primul tur vor fi capi de serie, ceea ce le oferă teoretic un adversar mai accesibil și șanse importante de calificare în faza următoare.

Situația se complică însă considerabil din turul 2 preliminar, acolo unde Craiova nu va mai fi cap de serie și poate întâlni cluburi cu experiență importantă în cupele europene.

Echipele pe care oltenii le pot întâlni

În primul tur preliminar din UEFA Champions League, Universitatea Craiova poate întâlni adversari precum:

Inter D’Escaldes (Andorra)

Levski Sofia (Bulgaria)

Ararat-Armenia (Armenia)

Differdange 03 (Luxemburg)

Vllaznia (Albania)

Sabah (Azerbaidjan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Sutjeska (Muntenegru)

Gyor (Ungaria)

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)

Tre Flori (San Marino)

Vardar (Macedonia de Nord)

ML Vitebsk (Belarus)

În turul 2 preliminar, acolo unde oltenii nu vor mai fi capi de serie, nivelul adversarilor crește considerabil. Craiova poate da peste:

Crvena Zvezda (Serbia)

Dinamo Zagreb (Croația)

Slovan Bratislava (Slovacia)

Lech Poznan (Polonia)

Celje (Slovenia)

Omonia Nicosia (Cipru)

Shamrock Rovers (Irlanda)

KuPS (Finlanda)

Hapoel Beer-Sheva (Israel)

Drita (Kosovo)

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Borac Banja Luka (Bosnia)

Variantele cele mai dificile pentru Universitatea

Fără îndoială, cele mai complicate variante pentru Universitatea Craiova ar fi , cluburi obișnuite cu grupele competițiilor europene și cu experiență uriașă la nivel continental.

Nici Slovan Bratislava sau Lech Poznan nu ar reprezenta adversari confortabili pentru olteni, mai ales din cauza experienței și a coeficientului european superior.

Mai mult decât atât, un eventual play-off de Europa League ar putea aduce în fața Craiovei adevărate nume grele ale continentului, precum Braga, Rangers, Salzburg, Celtic sau Olympiakos.

Ce adversari ar avantaja Craiova

În primul tur preliminar, oltenii ar spera la adversari precum Tre Flori, Differdange, Floriana sau Inter D’Escaldes, considerate printre cele mai accesibile echipe de pe traseul campioanelor.

Inclusiv în turul 2 există variante mai abordabile pentru Universitatea Craiova, precum Drita, Lincoln Red Imps, KuPS sau Borac Banja Luka.

Dacă va fi eliminată în turul 2 preliminar al Champions League, campioana României va continua automat în turul 3 preliminar din Europa League, unde va avea statut de cap de serie și poate întâlni:

Larne (Irlanda de Nord)

Petrocub (Republica Moldova)

The New Saints (Țara Galilor)

Aarhus (Danemarca)

FC Thun (Elveția)

Mjallby (Suedia)

Cât de greu este traseul spre grupele Champions League

se anunță extrem de dificil pentru Universitatea Craiova. Oltenii trebuie să treacă de mai multe tururi preliminare și să elimine adversari cu experiență europeană superioară.

Faptul că echipa nu va mai fi cap de serie din turul 2 complică serios calculele, iar diferențele de buget și coeficient european pot conta enorm în duelurile decisive.

Chiar și așa, pentru Craiova există și varianta unui parcurs european important în Europa League. În cazul unui play-off pentru faza principală a competiției, oltenii pot întâlni adversari precum:

Braga (Portugalia)

Olympiakos (Grecia)

Rangers (Scoția)

Copenhaga (Danemarca)

Ferencvaros (Ungaria)

Plzen (Cehia)

Salzburg (Austria)

Celtic (Scoția)

Shamrock (Irlanda)

Kups (Finlanda)

Hapoel Beer-Sheva (Israel)

Drita (Kosovo)

Când joacă U Craiova primul meci în UEFA Champions League

Pentru Universitatea Craiova, timpul de pregătire va fi unul extrem de scurt. După sezonul istoric încheiat cu titlul de campioană, staff-ul tehnic va trebui să pregătească rapid echipa pentru dueluri europene cu o miză uriașă. În plus, fiecare tur trecut poate aduce nu doar prestigiu, ci și sume importante de bani pentru clubul din Bănie.

Astfel, alb-albaștrii vor disputa primul meci din turul 1 preliminar al UEFA Champions League la începutul lunii iulie. Prima manșă este programată în jurul datelor de 8-9 iulie, în timp ce returul se va disputa o săptămână mai târziu. Tragerea la sorți pentru primul tur preliminar va avea loc la finalul lunii iunie, atunci când oltenii își vor afla primul adversar european din drumul spre grupele Champions League.