Ce adversari ar putea avea U Craiova în faza principală din Europa League / Conference League. Posibile dueluri cu Juventus, Milan, Lyon sau Marseille

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Se cunoaște ce adversari ar putea avea Universitatea Craiova în faza principală din Europa League sau din Conference League, după caz. Joi seară, echipa antrenată de Filipe Coelho , după 1-1 în turul de săptămâna trecută de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Ce adversari ar putea avea Universitatea Craiova în faza principală din Europa League sau Conference League: posibile dueluri cu Juventus, AC Milan, Lyon, Marseille sau Bayer Leverkusen

În cazul în care se vor califica, oltenii vor juca în faza principală din această competiție. În caz contrar, vor ajunge în faza principală din Conference League, în care au jucat de altfel și în sezonul trecut. În Europa League, în mod firesc, gruparea din Bănie ar putea să aibă parte de adversari mult mai puternici, cel puțin pe hârtie.

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În grupa unică din această competiție sunt calificate deja echipe precum Bournemouth, Celta Vigo, Celtic, Crystal Palace, Dinamo Zagreb, Hoffenheim, Juventus, Bayer Leverkusen, Lyon, Marseille, AC Milan, Real Sociedad, Rennes sau Sunderland. De asemenea, în play-off mai joacă și formații ca Benfica, Beșiktaș sau Trabzonspor. Deci și ele ar putea ajunge în cele din urmă în faza principală.

În plus, oltenii ar mai putea da și peste „coșmarul” din preliminariile Champions League, Levski Sofia, dar și peste israelienii de la În schimb, variantele ceva mai accesibile ar putea fi reprezentate în principiu de Torreense din Portugalia, Sturm Graz din Austria, NEC Nijmegen și AZ Alkmaar din Olanda, Sparta Praga din Cehia sau Royale Union Saint-Gilloise din Belgia, echipa lui Darius Olaru.

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Care ar fi în teorie adversarii accesibili din Europa League

De asemenea, s-ar mai putea ajunge și la meciuri cu adversari precum Aarhus din Danemarca, Egnatia din Albania, Iberia Tbilisi din Georgia, Kauno Zalgiris din Lituania, OFI Creta din Grecia, Lillestrom din Norvegia sau Mjallby din Suedia, în cazul în care aceste echipe vor trece de faza play-off-ului. Precum în sezoanele precedente, de când a fost adoptat noul format al competițiilor continentale, și în actuala stagiune în faza principală din Europa League fiecare echipă va juca în total opt meciuri, patru pe teren propriu și patru în deplasare.

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La tragerea la sorți de vineri, cele 36 de formații calificate vor fi împărțite în patru urne valorice. Iar fiecare grupare va avea parte de câte doi adversari din fiecare dintre cele patru urne, inclusiv din cea din care face ea parte. La finalul acestei grupe unice, în optimile de finală se califică direct primele opt clasate, în vreme ce echipele clasate pe pozițiile 9-24 merg să se dueleze între ele în acel play-off. Cele opt învingătoare li se alătură în optimi celor opt cluburi calificate direct.

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Când vine vorba despre Conference League, lucrurile stau la fel în ceea ce privește modul de disputare și de calificare în fazele eliminatorii. În schimb, în faza principală fiecare echipă joacă doar câte șase meciuri, trei pe teren propriu și trei în deplasare, cu câte două adversare din fiecare dintre cele trei urne valorice formate în perspectiva tragerii la sorți.

Universitatea Craiova ar putea da peste „balauri” și în Conference League

Aici, în mod firesc, Universitatea Craiova ar urma să aibă parte de adversari mult mai accesibili față de Europa League, cel puțin în teorie. În grupa unică din Conference ar putea ajunge în urma dublelor manșe din play-off inclusiv formații precum Borac Banja Luka din Bosnia, Drita din Kosovo, Dinamo City din Albania, Inter D’Escaldes din Andorra, Hradec Kralove din Cehia, Inter Turku din Finlanda, Klaksvik din Insulele Feroe, Lincoln Red Imps din Gibraltar sau Larne din Irlanda de Nord, printre altele.

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De asemenea, mai există și posibili adversari precum Lugano din Elveția, Maccabi Tel-Aviv din Israel, Midtjylland din Danemarca sau Panathinaikos și PAOK Salonic din Grecia, dar și „balauri”, ca de exemplu: Ajax, Atalanta, Brighton, Freiburg, Getafe, Rangers sau AS Monaco.