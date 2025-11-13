Ce adversari poate avea România în Nations League. Cum arată urnele și când are loc tragerea la sorți

ADVERTISEMENT

România a avut o prestație excelentă în ultima ediție din Liga Națiunilor și a reușit promovarea în Liga B valorică, iar datorită acestui lucru

România știe posibilii adversari din Liga Națiunilor 2026

una care poate aduce calificarea la EURO 2028, își va alege grupele pe 12 februarie, la Bruxelles. România este în Liga B, urna a treia, alături de Irlanda, Georgia și Slovenia, astfel cu aceste echipe nu va putea să dea piept. Totuși, rămân alte naționale puternice pe care elevii lui Mircea Lucescu ar putea să le întâlnească.

Reamintim că o clasare pe ultimul loc în grupă duce la retrograde în Liga C, iar o clasare pe primul loc îți aduce o promovare în Liga A. Printre naționalele cele mai importante din Liga B sunt cele ale Elveției, Austriei, Suediei sau Poloniei, însă rămâne de văzut ce noroc va avea echipa noastră la tragerea la sorți.

Liga B

Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel

Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina

Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA

Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Cum arată urnele complete pentru tragerea la sorți din Liga Națiunilor

Nations League are patru grupe valorice: Liga A, Liga B, Liga C și Liga D. Pentru trofeul suprem se luptă cele 4 echipe care termină pe primul loc în Liga A, în grupele respective. Ultima ediție a fost câștigată de Portugalia, după o finală cu Spania. A fost al doilea succes pentru lusitani, care au mai triumfat în ediția inaugurală, din 2019. Pe trofeu au mai pus mâna până acum doar Franța și Spania.

Liga A

Urna 1: Portugalia, Spania, Franța, Germania

Urna 2: Italia, Olanda, Danemarca, Croația

Urna 3: Serbia, Belgia, Anglia, Norvegia

Urna 4: Țara Galilor, Cehia, Grecia, Turcia

Liga C

Urna 1: Islanda, Albania, Muntenegru, Kazahstan

Urna 2: Finlanda, Slovacia, Bulgaria, Armenia

Urna 3: Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Estonia

Urna 4: Letonia sau Gibraltar, Luxemburg sau Malta, Moldova, San Marino

Liga D

Urna 1: Azerbaijan, Lituania

Urna 2: Gibraltar sau Letonia, Malta sau Luxemburg, Liechtenstein, Andorra

Când vor avea loc meciurile din Liga Națiunilor

Meciurile din Nations League vor începe după Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Primele partide vor avea loc în pauza internațională din 23 septembrie, meciurile 1 și 2 din grupă. Vor urma meciurile 3 și 4, în pauza internațională din 5 octombrie, după care ultimele două confruntări vor fi în perioada 11-16 noiembrie.

Play-off-urile și sferturile de finală vor fi în dublă manșă, între 25 și 30 martie 2027, după care finalele se vor juca în perioada 7-15 iunie 2027.