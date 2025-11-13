Sport

Ce adversari poate avea România în Nations League. Cum arată urnele și când are loc tragerea la sorți

După finalul preliminariilor pentru Cupă Mondială, România urmează să-și afle adversarii din Liga Națiunilor, competiție care ne poate duce la EURO 2028.
Mihai Alecu
13.11.2025 | 13:30
Ce adversari poate avea Romania in Nations League Cum arata urnele si cand are loc tragerealasorti
ULTIMA ORĂ
România, în urna 3, Liga B, din Nations League
ADVERTISEMENT

România a avut o prestație excelentă în ultima ediție din Liga Națiunilor și a reușit promovarea în Liga B valorică, iar datorită acestui lucru are barajul pentru Cupa Mondială asigurat.

România știe posibilii adversari din Liga Națiunilor 2026

Ediția 2026-2027 a Nations League, una care poate aduce calificarea la EURO 2028, își va alege grupele pe 12 februarie, la Bruxelles. România este în Liga B, urna a treia, alături de Irlanda, Georgia și Slovenia, astfel cu aceste echipe nu va putea să dea piept. Totuși, rămân alte naționale puternice pe care elevii lui Mircea Lucescu ar putea să le întâlnească.

ADVERTISEMENT

Reamintim că o clasare pe ultimul loc în grupă duce la retrograde în Liga C, iar o clasare pe primul loc îți aduce o promovare în Liga A. Printre naționalele cele mai importante din Liga B sunt cele ale Elveției, Austriei, Suediei sau Poloniei, însă rămâne de văzut ce noroc va avea echipa noastră la tragerea la sorți.

Liga B

  • Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel
  • Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina
  • Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA
  • Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Cum arată urnele complete pentru tragerea la sorți din Liga Națiunilor

Nations League are patru grupe valorice: Liga A, Liga B, Liga C și Liga D. Pentru trofeul suprem se luptă cele 4 echipe care termină pe primul loc în Liga A, în grupele respective. Ultima ediție a fost câștigată de Portugalia, după o finală cu Spania. A fost al doilea succes pentru lusitani, care au mai triumfat în ediția inaugurală, din 2019. Pe trofeu au mai pus mâna până acum doar Franța și Spania.

ADVERTISEMENT
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi...
Digi24.ro
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai

Liga A

  • Urna 1: Portugalia, Spania, Franța, Germania
  • Urna 2: Italia, Olanda, Danemarca, Croația
  • Urna 3: Serbia, Belgia, Anglia, Norvegia
  • Urna 4: Țara Galilor, Cehia, Grecia, Turcia

Liga C

  • Urna 1: Islanda, Albania, Muntenegru, Kazahstan
  • Urna 2: Finlanda, Slovacia, Bulgaria, Armenia
  • Urna 3: Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Estonia
  • Urna 4: Letonia sau Gibraltar, Luxemburg sau Malta, Moldova, San Marino

Liga D

  • Urna 1: Azerbaijan, Lituania
  • Urna 2: Gibraltar sau Letonia, Malta sau Luxemburg, Liechtenstein, Andorra

Când vor avea loc meciurile din Liga Națiunilor

Meciurile din Nations League vor începe după Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Primele partide vor avea loc în pauza internațională din 23 septembrie, meciurile 1 și 2 din grupă. Vor urma meciurile 3 și 4, în pauza internațională din 5 octombrie, după care ultimele două confruntări vor fi în perioada 11-16 noiembrie.

ADVERTISEMENT
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl...
Digisport.ro
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment

Play-off-urile și sferturile de finală vor fi în dublă manșă, între 25 și 30 martie 2027, după care finalele se vor juca în perioada 7-15 iunie 2027.

Brazilianul Ronaldo are un mesaj clar pentru Cristiano Ronaldo, după ce portughezul a...
Fanatik
Brazilianul Ronaldo are un mesaj clar pentru Cristiano Ronaldo, după ce portughezul a spus că e cel mai bun din istorie
Cine transmite la TV Bosnia – România. Schimbare pentru fanii echipei naționale
Fanatik
Cine transmite la TV Bosnia – România. Schimbare pentru fanii echipei naționale
Novak Djokovic a dezvăluit ce vrea să-i fie scris pe mormânt! Când se...
Fanatik
Novak Djokovic a dezvăluit ce vrea să-i fie scris pe mormânt! Când se va retrage din activitate campionul sârb
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! Faliment pentru FCSB? Un expert oferă detalii din procesul prin care Steaua...
iamsport.ro
Bombă! Faliment pentru FCSB? Un expert oferă detalii din procesul prin care Steaua cere despăgubiri FCSB-ulu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!